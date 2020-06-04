Как накачать кубики пресса? Секрет актёра Романа Курцына

Рельефный пресс — то, к чему стремятся многие сторонники активного образа жизни. Причём заполучить заветные линии и кубики хотят как мужчины, так и женщины. Однако живот для многих является наиболее проблемной зоной, поэтому прокачать его мышцы и убрать жировую прослойку оказывается крайне тяжело. Российскому актёру Роману Курцыну это удалось.
Роман известен зрителю по фильмам «Я худею», «Семь ужинов», «Крым», а также по сериалам «Корабль» и «Фитнес». Впечатляет парень не только игрой на съёмочной площадке, но и весьма атлетичным телосложением. Актёр находится в отличной форме, а его кубикам пресса может позавидовать опытный бодибилдер. Как же Курцын сохраняет тело настолько рельефным?
Спортивное прошлое и настоящее
На самом деле Романа можно смело назвать спортсменом. Ведь помимо успехов в кино, в 17 лет он завоевал титул чемпиона России по армрестлингу. Кроме того, парень попробовал себя в акробатике, кикбоксинге, особом стиле карате под названием кёкусинкай и джигитовке — упражнениях на скачущей лошади. А после выучился на профессионального каскадёра. Теперь в Ярославле работает целая школа каскадёров под руководством Курцына, а сам он параллельно преподаёт карате.
В настоящее время актёр предпочитает заниматься в спортивном зале и развивает YouTube-канал о фитнесе NaDobre. Роман тренируется аж дважды в день — утром и вечером, а во время подготовки к съёмкам — трижды. Каждую сессию он начинает с лёгкого кардио, которое выполняет роль разминки и занимает 15-20 минут, а затем приступает к проработке определённой группы мышц.
Интересно, что во время съёмок «Фитнеса», где Курцын играл роль профессионального инструктора, ему приходилось устраивать себе экспресс-тренировки прямо на площадке. После каждой сцены актёр делал пампинг — несколько упражнений, которые приводят мышцы в тонус и придают объём. В этом плане хорошо помогали отжимания.
Даже в плотном графике важно уделять внимание восстановлению. Чтобы мышцы качественно расслаблялись, после каждого похода в зал актёр делает массаж по 15-20 минут, а несколько раз в неделю выделяет время на полный курс.
Режим дня и сбалансированное питание
Чтобы успеть потренироваться и выполнить все запланированные дела, Роману приходится вставать рано. Первое занятие в фитнесе он начинает в семь утра. Завтрак актёра состоит из сложных углеводов: каши или мюслей. А после тренировки его, как правило, ждёт лёгкий перекус.
Курцын считает, что во время интенсивных тренировок классическая схема питания, состоящая из трёх приёмов пищи в день, ему не подходит. Поэтому, чтобы не переедать, но быть полным энергии, он ест по 5-6 раз в день небольшими порциями.
Сон — ещё одна важная составляющая активной жизни Романа. Он признаётся, что не всегда успевает ложиться до полуночи, но может вздремнуть в любое свободное время в течение дня. Хотя бы 15-30 минут непродолжительного отдыха помогают актёру.
Комплекс упражнений на пресс от Романа Курцына
И всё же одним из главных достоинств Романа, которым он не раз хвастал в фильмах и сериалах, является рельефный пресс. Добиться кубиков на животе возможно только при помощи комплексного подхода. Он включает в себя спорт, грамотную систему питания и полноценное восстановление.
Не так давно Курцын поделился со зрителями YouTube одним из компонентов этого списка, а именно тренировкой на пресс. Обычно во время занятия Роман выполняет только три упражнения, но в видеоролике решил показать пять, на его взгляд, самых действенных.
Разминка для пресса
Каждое занятие на пресс Роман начинает с разминки. В течение минуты он выполняет лёгкие наклоны и повороты корпуса, а также круговые движения — всё это с гантелями от 2 до 4 килограммов в руках. Таким образом хорошо разогреваются все мышцы живота, а под конец отведённого времени они начинают гореть.
Растяжка на пресс
После разминки Курцын переходит к короткой растяжке. Он выполняет плавные наклоны корпуса назад, вправо и влево, чтобы потянуть пресс. Также актёр делает наклоны вперёд на 90 градусов с прямой спиной, руки кладёт на опору. И только потом приступает к основным упражнениям.
Прокат с колен с использованием ролика для пресса
Для начала — техника для новичков. Встаньте на колени, немного втяните пресс и напрягите его, чтобы избежать прогибов в позвоночнике. Прокатитесь за руками вперёд, насколько это возможно, и на выдохе вернитесь в исходное положение.
Когда ваше тело привыкнет и вы начнёте делать по 40-50 повторений, можно усложнить упражнение — делать раскатку в полный рост, то есть с прямых ног. Дома Роман надевает на спину утяжелители.
Главное в этом упражнении — всегда концентрироваться на прессе и не забывать про дыхание. Во время выполнения будут включаться руки, плечевой пояс, но всё внимание должно быть сосредоточено именно на мышцах живота.
Подъём ног на перекладине
В висе на перекладине поднимите прямые ноги как можно выше перед собой. Оптимальный вариант для новичков — подтягивать ноги к туловищу, согнув их в коленях. Здесь, опять же, важно постоянно думать о прессе и держать его в напряжении.
Ещё одна более доступная вариация упражнения — подъём ног в упоре на локтях, который делается в специальном тренажёре. Так у вас меньше напрягаются мышцы рук и контролируется положение позвоночника, так как он плотно прислоняется к спинке тренажёра.
Круговые движения ногами на перекладине
По сути, это продолжение предыдущего упражнения. Здесь ноги необходимо не просто поднимать к корпусу, но и делать ими круговые движения, чтобы прокачать косые мышцы живота.
Скручивания на пресс в верхнем блоке стоя
Для этого используется тросовый тренажёр. Хотя упражнение можно выполнять и в кроссовере, но, по мнению Романа, в блоке это делать тяжелее и эффективнее.
Прикрепите к тросу верёвочную рукоять и установите небольшое отягощение, слишком тяжёлый вес брать не нужно. Встаньте лицом к тренажёру и возьмитесь за рукоять так, чтобы обе ладони были направлены в сторону друг друга. Отступите на шаг назад, согните руки в локтях, притяните ручку к голове и зафиксируйтесь. На выдохе округлите спину и скрутите корпус к ногам. Вернитесь в исходное положение. Важно выполнять упражнение без рывков.
Уголок на полу
Как заявил сам актёр, статика — всему глава. В упражнении можно использовать ручки, которые обычно задействуют в отжиманиях, и держаться на них.
Сядьте на пол и упритесь в него (или в ручки) ладонями, вытяните ноги перед собой, держите спину в естественном ровном положении. Зафиксируйтесь и поднимите ноги в уголок. Если тело позволяет, можно поднять их ещё выше. Роман предупреждает: упражнение крайне сложное, потому если вы выдержите хотя бы минуту — это прекрасный результат. Его персональный максимум — 4 минуты.
Подробный разбор упражнений можно посмотреть в видеоролике.
Такая тренировка на пресс явно предназначена для людей с хорошей физической подготовкой и хоть каким-то опытом занятий в зале. Мы не рекомендуем сразу браться за усложнённые техники, чтобы не травмироваться. Если вы только знакомитесь с фитнесом, начните с более простых упражнений, а уж прогресс не заставит себя ждать.