Ляйсан и компания. Как проходят самые весёлые тренировки со знаменитостями

Гимнастка Ляйсан Утяшева вот уже 10 лет ведет спортивные тренировки. Они проходили не только в рамках их совместного с мужем Павлом Волей проекта «Сила Воли», в 2010 году она была ведущей популярной программы «Зарядка со звёздами» на телеканале НТВ. Теперь же этот опыт стал вдохновением для создания собственного шоу.

Этот новый проект собрал лучшее от предыдущих. Спорт, как и многое другое, перешел в онлайн. Поэтому Ляйсан приглашает к себе гостей по видеосвязи и подключает их к тренировкам. В программе уже приняли участие Гарик Харламов, Тимати, Анастасия Решетова, Максим Галкин, Тимур Батрутдинов и другие звёзды.

Зачем заниматься ежедневно?

Ляйсан уверена, что достаточно ежедневно уделять физическим упражнениям хотя бы 15 минут. Не получилось утром — сделайте тренировку вечером после работы, неважно. Зарядка отлично поднимает настроение, полезна для иммунитета и повышает качество жизни. К тому же, она точно сможет поддержать все мыщцы в тонусе и поможет достичь необходимой рельефности тела.

Мы не только выполняем кардио и силовые тренировки, но и делимся своими любимыми упражнениями, рационом питания и бьюти-секретами. Занятия не требуют особой физической подготовки или спортивного снаряжения: любой желающий может вместе с нами зарядиться энергией на весь день.

Как проходят тренировки с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей?

В онлайн формат сейчас не переходит только ленивый. Ляйсан рассказывает, что все гости очень рады возможности позаниматься спортом удаленно. Первым гостем стал Тимур Батрутдинов, который был счастлив, что его хоть как-то потренируют на расстоянии. Все проходит очень живо и естественно. Это не съёмочная студия, и тут есть свои «плюсы». Зрителям интересно, как живет тот или иной герой, что там у него дома…

Однако следующие гости «программы» пока держатся в тайне.

Могу только намекнуть, что будут спортсмены из другого вида спорта и известные артисты.

Ляйсан Утяшевой удаётся худеть даже на карантине. Она стала уже тоньше Воли При этом телеведущая не отказывает себе в сытных блюдах.

А после самоизоляции?

Гимнастка успокаивает подписчиков, которые уже привыкли заниматься в весёлой компании – зарядка будет продолжаться и после самоизоляции. Впереди лето, и Ляйсан точно знает, что многие хотят привести себя в форму после затяжного карантина.

Что смотреть?

Мы растерялись в большом разнообразии тренировок и попросили Ляйсан составить свой личный топ, который поможет нам (и вам) сориентироваться.