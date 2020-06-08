«Если ты готов столкнуться со своим страхом, жизнь обязательно устроит это свидание»

Сооснователь консалтингового агентства «Руки» Сергей Ночовный 12 лет прожил в Китае, где и появился бизнес. В Москву вернулся в начале 2019-го, чтобы развивать дело в России. Когда коронавирус стал отравлять мир и в России ввели самоизоляцию, Сергей ушёл работать в доставку еды. С бизнесом всё в порядке, как он объяснял, хотел увидеть «жизнь с нового ракурса», а ещё хоть как-то двигаться.

Ночовный обожает бег, а ещё принял участие в нескольких Ironman – это слегка безумный триатлон в три этапа. Друг за другом без перерыва: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде (180,25 км) и забег (42,195 км). Так что любая аэробная нагрузка была в кайф.

Потренировавшись с доплатой, в итоге Ночовный стал работать волонтёром в Городской клинической больнице № 40 в Коммунарке и в больнице №52. Вот его история.

– Когда я вышел работать курьером в «Яндекс.Еду», вирус в Москве только начинал распространяться. Мысль, что моя помощь может понадобиться медикам, пришла чуть позже. Как только я это почувствовал, без малейшего сожаления бросил доставку и вышел в больницу.



В Коммунарке я работал в «зелёной» зоне, в административной части. Три раза в неделю с 9 до 17. В 52-й тоже три раза в неделю, но по 4-8 часов. Там работа в «красной» зоне, в полном комплекте СИЗ – это совсем другой опыт. Четырёх часов интенсивной работы вполне достаточно. Сейчас я работаю в реанимации в 52-й больнице 4 раза в неделю по 4 часа.

Мои родители живут за границей, соцсети не читают, поэтому до сих пор не знают, что я работаю волонтёром. Зачем их тревожить лишний раз? Вообще, меня мало интересует чьё-то мнение. Если у меня спрашивают, я могу объяснить, почему я это делаю, – этого для меня достаточно. Отговорить меня невозможно.

Чтобы прийти в форму, мне надо две недели. Соточку километров набегать дней за 10-12, и будет ок.

Помню, как в первый день надевал костюм. Было тяжело дышать и запотевала маска. Как мыл полы, стены, помню, как было жарко в тайвеке (костюм защиты. – Прим. «Чемпионата»), помню как очень довольный возвращался домой. Удивило, как много людей болеют и как самоотверженно в этих условиях работают медики.



К костюмам и средствам защиты привыкаешь быстро. Начинаешь разбираться в разновидностях костюмов, масок, перчаток, антисептиков. Эти хорошие, вот эти натирают, другие сваливаются, в этих сильно потеешь, а эти трут уши и переносицу. Немного сложно дышать и жарко в некоторых модификациях костюмов – это что касается физических ощущений. Психологическая нагрузка – более сложная штука. Бывает очень тяжело, но справляюсь.

Постоянный инфошум про коронавирус не мешал. Я с первого дня карантина постоянно где-то с другой стороны от шума, чаще внутри ситуации. Поэтому ничего нового и интересного СМИ мне не сообщили. Собственно, такое погружение и было частью плана побега от информационного мусора.



Среди волонтёров в основном успешные, высокоорганизованные и самодостаточные люди. Если к мерилам успеха можно отнести автомобиль, то скажу, что меня часто подвозили коллеги по движу. И это были BMW X4, Porsche 911 и Porsche Cayenne, так что мне ещё есть чему поучиться – я не вожу машину.



Благотворительность личное дело каждого. У меня спросили друзья, как можно помочь. Я написал про организацию, о которой мне известно и которой я доверяю. Очевидно, есть люди, которые готовы помочь, если узнают, как это сделать. И большое спасибо всем, кто помогает. В регионах проблема с обеспечением СИЗ стоит очень остро, а медики без защиты очень серьёзно рискуют. У нас вообще не было проблем с костюмами, масками и прочим. Но это и одни из самых сильных больниц.



Что мы все должны понять из этой эпидемии? Сложно всем давать рекомендации. Каждый что-то для себя вынесет.

Скажу за себя: я понял, что если чего-то очень боишься, но готов столкнуться со своим страхом, то жизнь обязательно организует тебе это «свидание».

Больше всего соскучился по бегу. Это моё наслаждение последние 10 лет. Март прошёл более-менее. В апреле курьерство помогало ходить по 15-20 км в день. Неплохая нагрузка.



А вот в мае стало сложно. Честно скажу, нарушал запрет после каждого отрицательного теста, может, разок-другой пробежал аккуратную десятку. Но это всё равно катастрофически маленький объём для меня. Благо сейчас занятия спортом разрешили, и я с удовольствием бегаю каждый вечер.



Теперь, чтобы прийти в форму, нужно две недели. Соточку километров набегать дней за 10-12, и всё будет ок. С верхом сложнее – тут нужно дождаться, когда откроют зал. Я давно не гонялся [в смысле соревнований], и определённых планов не было. Хотел половинку Ironman сделать в Питере в июле, но пока медлил с покупкой, случился солдаут. Сейчас все гонки отменили, но и голода по соревнованиям у меня нет.

Меньше сахара, больше физкультуры.

У меня есть один совет для всех: друзья, занимайтесь спортом. Больше двигайтесь, меньше сидите. Вроде банальные слова, но я вижу [в больницах] много тяжёлых больных. И большинство сопутствующих заболеваний, которые отягчают любой вирус, – результат малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Меньше сахара, больше физкультуры!

Как сказал нам на выписке из больницы один 85-летний дедушка: «Я так быстро отсюда вышел, потому что каждый день хожу в парк. Туда 2 км, там круг 6 км и обратно – 2 км». Вот и рецепт!