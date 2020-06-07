Как худеют кореянки? Секреты стройности азиатских девушек

Корейским девушкам можно только позавидовать – они едят и не толстеют. Гуляя по Корее, вы редко встретите полных людей. В чём секрет стройности: генетика, особая диета или упорная работа надо собой?

Корейские знаменитости подтянуты и стройны. Они много работают, чтобы поддерживать свой красивый внешний вид. Например, актриса Ха Чжи Вон считает, что для достижения идеального тела нужно сочетать кардио и силовые тренировки. Но есть у кореянок и ещё пара секретов.

Запечённые блюда и овощи

Корейская кухня отличается остротой и разнообразием. Основные блюда – рис, лапша, супы и закуски. Корейцы стараются сводить к минимуму потребление обработанных, жирных или сладких продуктов, а при приготовлении пищи не используют много жира, предпочитая запечённые блюда.

За столом много овощей – их приёмы пищи обычно богаты клетчаткой, которая помогает пищеварению. Что интересно, корейцы практически не едят хлеб. Кроме того, у них нет традиционного завтрака, но первый приём пищи должен быть питательным и сытным. Чаще всего «завтрак» состоит из супа и овощей.

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Велосипед вместо такси

Ежедневные прогулки – большая польза для организма. Корейцы любят гулять пешком по городу. В большинстве случаев проще дойти куда-то пешком, чем вызвать такси.

В Корее очень популярны фитнес-браслеты и фитнес-часы, отслеживающие состояние здоровья: считают шаги, анализируют пройденное расстояние и определяют пульс. Но у них есть и отлично развитая велоинфраструктура. Почти по всей стране сооружена сеть современных велосипедных дорожек. И многие девушки в свободное время предпочитают прогулки на велосипедах. Это и интересно, и очень полезно!

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Правильные сладости

В Корее шоколад, пирожные и торты не пользуются такой широкой популярностью, как у нас. Кореянки предпочитают баловать себя фруктами или желе, где не так много сахара. Не будем забывать, что именно от сладостей во многом появляется лишний вес, так что по примеру корейских девушек лучше исключить их из своего рациона.

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Альтернативный фастфуд

Фастфуд – ещё одна проблема в борьбе с лишним весом, но кореянки и с ней отлично справляются. В Корее хватает заведений с фастфудом, и они пользуются спросом у молодой аудитории. Но существуют и здоровые его альтернативы – кимбап и рисовые роллы. Кимбап – это рисовый рулет с различными овощами и мясом. Он похож на суши-ролл только по-корейски и без сырой рыбы.

Фото: istockphoto.com

Питание без молочки

Продукты из молока животного происхождения в Корее есть. На полках магазинов можно встретить кефир, творог, сыры, но они не пользуются особым спросом. Как, например, в России или Беларуси. Если из рациона исключить «молочку» (хотя бы в разумных пределах), то можно убрать несколько лишних килограммов и обрести чистую кожу, если у вас есть лактозная непереносимость.

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Вода во время еды

Корейские девушки помимо чая и кофе пьют много воды. Это оказывает только положительное влияние на их красоту, стройность и здоровье. Вообще, в различных диетах часто встретишь мнение, что нужно пить больше воды. В идеале негазированной. И кореянки следуют этим советам. У них во время приёма пищи на столах всегда стоит чистая питьевая вода. Обязательно обратите на это внимание и берите пример!