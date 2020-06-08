Летний экстрим: лучшие локации для активного отдыха в России

Вместе с наступлением лета желание путешествовать пробуждается с новой силой. Хоть границы с другими странами пока закрыты, авиасообщение между разными точками России сейчас уже налажено. А это значит, что совсем скоро мы сможем отправиться в путь.

Тех, кто привык охотиться за экстримом, а не лежать по несколько часов на солнечном пляже, мы спешим обрадовать: в нашей стране есть множество мест, где вас ждут яркие эмоции. Сегодня мы подобрали пять локаций для активного отдыха, которые вам точно понравятся.

Скайпарк, Сочи

Что попробовать? Банджи-джампинг.

Олимпийский город стал местом не только для тихого отдыха у моря, но и для экстрима. Любителям пощекотать нервы рекомендуем отправиться в скайпарк и опробовать на себе банджи-джампинг. Если вы не знаете, что это такое, то представьте себе несколько секунд свободного полёта в пропасть с высоты 67-этажного дома. Только на тросе, конечно же, и с живописным видом на Черноморское побережье и реку Мзымта.

Плюсы

Помимо банджи-джампинга вы сможете увидеть в парке самый длинный подвесной пешеходный мост в стране, покататься на зиплайне и заняться альпинизмом. И как бонус в завершении дня — посетить панорамный ресторан на высоте птичьего полёта и, возможно, остаться в местном отеле. Кстати, прыгать можно не только летом.

Минусы

Самый существенный — дороговизна прыжков, цена варьируется от 6 до 15 тыс. рублей за столь короткое время полёта. Кроме того, вам стоит заранее позаботиться от трансфере из Сочи, так как парк находится в селе Казачий брод — в 40 км от города. И, естественно, будьте готовы к тому, что туристов, желающих сделать фото с самым красивым видом, будет немало.

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Карьяла Парк, Карелия

Что попробовать? Рафтинг.

Карелию смело можно назвать одной из лучших локаций для рафтинга на плотах и байдарках в России. Карьяла Парк располагается в 32 км от Петрозаводска и предлагает сплавы по самым разнообразным и живописным рекам республики, а также по Ладожскому и Онежскому озёрам. Все туры рассчитаны на разные уровни подготовки и отнимают от одного дня до целой недели! К слову, длительное путешествие по реке Кереть заканчивается выходом в Белое море.

Плюсы

Выбранная нами локация в Карелии — это не просто отправная точка сплавов, а целый эко-отель для любителей экстрима. Летом там также можно покорить грунтовые трассы на квадроциклах и джипах, а зимой — прокатиться на снегоходах по заснеженным пустошам или на санях, запряжённых хаски.

Минусы

Опять же цена за единичные туры может оказаться достаточно высокой — до 30 тыс. рублей с человека. Но нам кажется, это вполне оправданная плата за целую неделю экстрима с уникальными видами. И так как речь идёт об отдыхе вдали от цивилизации, стоит заранее осознать, что во время длительного сплава 5-6 часов в день будет отнимать передвижение по воде. Вам вряд ли удастся быть на связи и спать в уютной кровати.

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Спот «Халактырский», Камчатка

Что попробовать? Сёрфинг.

Камчатка является культовым местом среди опытных сёрферов, побывать здесь мечтает каждый профи. Выход на Тихий океан, прозрачные волны, офшорные ветры, виды на горы и чёрный вулканический песок создают уникальную атмосферу для активного отдыха. Перезагрузиться после жизни в мегаполисе она поможет на сто процентов! Единственный совет — одевайтесь теплее даже в летний сезон и берите в прокат машину, чтобы доехать до нужного пляжа. А если вы только учитесь стоять на доске, рекомендуем обратиться в сёрф-школу.

Плюсы

На Халактырском пляже достаточно ровные волны, которые подойдут для катания на лонгборде. К тому же сёрфить здесь можно круглый год. А любители диких животных будут в восторге, застав их прямо на споте. Правда, близко лучше не подходить.

Минусы

Главные сложности катания на Камчатке — труднодоступность мест и холодная вода. Не каждый новичок рискнёт в неё полезть. Так что если вы только знакомитесь с сёрфингом, лучше отдать предпочтение тёплым спотам, например в Сочи или Калининграде.

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Дельтадром «Юца», Пятигорск

Что попробовать? Полёт на параплане и дельтаплане.

Юцу без преувеличений называют Меккой дельта- и парапланеризма. Сотни пилотов из России и близлежащих стран собираются здесь, чтобы впервые или вновь почувствовать ни с чем не сравнимое ощущение полёта над горами. Недалеко от Пятигорска можно полетать с профессиональным инструктором, пройти обучение в лётной школе и увезти домой массу впечатлений.

Плюсы

Летают с Юцы практически круглый год, за исключением пары зимних месяцев, когда погода не позволяет. Подъехать к горе можно на любом авто, а дорога от Пятигорска займёт до 20 минут. Стоимость полёта вполне приемлемая — 4 тыс. рублей. К нему можно отдельно заказать фото- и видеосъёмку на экшн-камеру, чтобы вы всегда могли пересматривать воздушное путешествие.

Минусы

В некоторые дни на горе собирается большое количество пилотов. Это может быть связано со слишком хорошей лётной погодой или же с проведением соревнований и других мероприятий. На дельта- и параплан туриста могут не пустить, если его вес ниже 30 и выше 110 кг, а также если он страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и эпилепсией.

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Конный двор в Усть-Джегуте, Карачаево-Черкесская Республика

Что попробовать? Конный туризм.

Конный туризм в Карачаево-Черкесии — это отличная возможность взглянуть на захватывающие пейзажи Северного Кавказа: озеро Хурла-Кель, Эльбрус, ущелья Махар и Дуутское. Вы сможете увидеть целые табуны в естественной среде обитания и познакомиться поближе с замечательными животными вдали от привычных нам мегаполисов. А если позволяет уровень подготовки, то и проскакать галопом по полям в погоне за острыми ощущениями.

Плюсы

В Усть-Джегуте можно научиться верховой езде за адекватную цену — 1 тыс. рублей в час, а также заказать фотосессию с лошадьми на природе. Кроме того, в республике проводятся джип-туры, но нужно выловить удачный момент, чтобы к ним присоединиться. Так как на сегодняшний день актуального расписания пока нет, остаётся следить за обновлениями.

Минусы

Далеко не каждая конная поездка подойдёт для начинающих. В большинстве своём длительные туры, которые продолжаются несколько дней, требуют от туристов уровня езды уверенной рысью и выше. В этом же случае отдыхающему придётся вложиться финансово, ведь цена варьируется от 14 до 55 тыс. рублей.



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