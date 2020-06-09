От вируса спасёт и вес сбросить поможет. Имбирь – идеальный продукт для фигуры

В этом году спрос на него мгновенно вырос. Однако у белого корня есть и побочные эффекты.

Имбирь по праву может считаться самым популярным товаром года. В апреле он практически исчез с полок магазинов или стал стоить бешеных денег после сообщений о его противодействии коронавирусу. Имбирь действительно укрепляет иммунитет человека, но на этом магические чары продукта не заканчиваются. Он ещё и отличный помощник в похудении.

Уважение от Киевской Руси и Римской знати

У нас имбирь начал широко распространяться во времена Киевской Руси. Правда, тогда он назывался просто «белым корнем». Его добавляли в различную выпивку, использовали как средство против простуды, а ещё лечили им похмелье. А вот Римская знать нашла в имбире немного другую пользу.

Фото: istockphoto.com

Римляне часто переедали, наслаждаясь изобилием продуктов, которые были в их распоряжении. Из-за этого предсказуемо возникали проблемы с пищеварением, и тут на помощь приходил имбирь. Собственно, с тех времён ничего не изменилось, и продукт по-прежнему можно применять, если вы съели лишнего. А его антисептические свойства уменьшают риск возникновения кишечной инфекции.

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Источник энергии и борец с сердечными заболеваниями

Доказано, что имбирь является источником энергии. Благодаря использованию продукта ваш мозг будет работать быстрее и продуктивнее. Американские учёные провели исследование и выяснили, что свойства имбиря действуют на быстроту мысли не хуже, чем чёрный кофе.



Помимо этого, корень имбиря может применяться при профилактике тромбозов и целого ряда сердечных заболеваний. Если у вас больные суставы, имбирь и тут спешит на помощь. Он успешно сражается с артритом и в целом способствует уменьшению боли.

Фото: istockphoto.com

Кстати, не стоит путать натуральный имбирь с маринованным, который популярен в суши-барах. Тот, конечно, очень вкусный, и роллы с ним приобретают изюминку, но в плане полезности он не идёт ни в какое сравнение со свежим продуктом.

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Как же похудеть с помощью имбиря?

Уникальность имбиря заключается в том, что для похудения его можно использовать как летом, так и зимой. У нас большая страна, поэтому в какой-то её части лето бывает невероятно жарким, а где-то тепло появляется лишь временами. Да и кондиционированные офисы никто не отменял. Так что чай с имбирём можно пить как свежезаваренным, так и охлаждённым.



Чтобы приготовить летний имбирный напиток вам нужны несколько чайных ложек белого или зелёного чая и примерно 4-5 сантиметров корня свежего имбиря, с которого желательно содрать кожицу, как с моркови или картофеля. А потом добавить немного лимона и получить идеальный продукт для похудения.

Полезный лайфхак: не употребляйте такой напиток сразу после еды или натощак. И не надо выпивать чай литрами — лучше мелкими порциями, но чаще.

Фото: istockphoto.com

Очевидно, зимой имбирный чай необходимо пить в горячем виде. И рекомендуется добавить к обычному рецепту ложку мёда. Таким образом чай станет ещё и защитой от коварных вирусов, которые активизируются в холодную погоду. При этом старайтесь избегать употребления напитка перед сном, потому что он содержит энергетические свойства, которые помешают вам быстро уснуть.

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Побочные эффекты имбиря

Несмотря на все преимущества, имбирь всё же обладает рядом побочных эффектов. Его не рекомендуется употреблять беременным женщинам и детям до двух лет, иначе есть риск возникновения аллергии. Если у вас есть отёки или вы жалуетесь на нестабильное артериальное давление, то использование имбиря лучше ограничить, либо вовсе исключить продукт из рациона. Аккуратными надо быть и тем, кто принимает лекарства, разжижающие кровь.

Всегда лучше проконсультироваться с врачом, который поможет понять, безопасен ли для вас тот или иной продукт. Даже такой полезный, как имбирь.