Говорят, оно ещё и успокаивает нервы.

Простое упражнение «кошка» полезно для спины и эффективно для жиросжигания

Считается, что упражнение «кошка» пришло в фитнес из йоги. Оно позитивно воздействует на позвоночник, укрепляет мышцы спины и поясницы, помогает подтянуть живот.

Упражнение простое, оно сочетает в себе динамическую и статическую нагрузку. Противопоказаний нет, его можно выполнять в домашних условиях без специального оборудования. И самое главное – оно не требует особой физической подготовки.

В чём польза упражнения?

«Кошка» очень эффективна: упражнение улучшает гибкость позвоночника, укрепляет мышечный каркас, тренирует пресс, растягивает и стимулирует спинные нервы, успокаивает и снимает напряжение, утомление. Кроме того, оно может помочь вам добиться идеальной осанки.

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Если у вас малоподвижный образ жизни, то «кошка» поможет вам снять усталость и размять позвоночник. Также это упражнение рекомендуют делать женщинам во время беременности и в послеродовой период, ведь оно помогает вернуть фигуру и восстановить живот.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения

В процессе выполнения упражнения участвуют мышцы, ответственные за сгибание спины, а также мышцы спины и шеи, прямая и косая мышцы живота.

Выберите ровную поверхность. Для удобства можете подложить гимнастический коврик или мягкое полотенце, чтобы снизить нагрузку на колени.

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Исходное положение: встаньте на четвереньки, расположите ладони на ширину плеч. Руки должны быть выпрямлены, а ноги согнуты под прямым углом. Пальцы должны смотреть вперёд. Распределите равномерно вес тела между руками и ногами.

На вдохе слегка прогнитесь в пояснице, тяните копчик вверх, а грудь вперёд.

На выдохе медленно скругляйте поясницу и грудной отдел позвоночника. Почувствуйте, как лопатки расходятся в стороны. Спина должна растянуться. Взгляд направьте в пупок.

На вдохе аккуратно вернитесь в исходное положение.

На выдохе вновь округлите спину, тяните позвоночник вверх

На вдохе аккуратно вернитесь в исходное положение.

Все движения должны быть плавными, а дыхание – ровным. «Скругления» идут на выдохе, а «прогиб» — на вдохе.

Делайте по 5-10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Ошибки в выполнении

Главное – держать баланс, туловище не должно провисать в воздухе. Следите за исходным положением, не запрокидывайте сильно шею вверх. Очень важно ровно дышать. Контролируйте свои движения, делайте плавно, никаких рывков и резких движений. Руки держите прямо, не сгибайте их в локтях. Не допускайте болезненных ощущений в спине и шее – лучше сразу остановите занятие.

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Такую тренировку лучше делать с утра. Если не успеваете, то можно в течение дня. Главное – после приёма пищи должно пройти несколько часов.

Если будете делать это упражнение на регулярной основе, сможете добиться идеальной осанки, укрепить мышцы и забыть про боли в пояснице и позвоночнике. А здоровый позвоночник – залог здоровья и красивой осанки. Упражнение простое, а польза весьма ощутимая.