В теле Криштиану Роналду всего 7% жира. Как футболист этого добился?

Давно известно, что Криштиану Роналду фанат тренировок и здорового образа жизни. Спортзал и интенсивные упражнения заполняют большую часть жизни португальца. Он придерживается строгого режима, чтобы держать себя в форме и доминировать на футбольном поле.

Мне нравится следить за своим телом – это важная часть моей жизни и моей профессии. У меня хорошие гены, и я не набираю веса, но я много тренируюсь, чтобы поддерживать форму.

Когда Криштиану в 2018 году прошёл медобследование в «Ювентусе», медики были в восторге от формы атлета. В теле Роналду всего 7% жира, что на 3% меньше, чем в среднем у профессиональных футболистов его возраста, а мышечная масса составляет 50% от общей массы тела. По биологическим параметрам, у португальца тело 23-летнего человека! Как такое возможно?

Питание: белковая диета на 3000 калорий

Капитан сборной Португалии соблюдает диету с высоким содержанием белка и большим количеством цельнозерновых продуктов с медленными углеводами, фруктов и овощей. И, конечно, чтобы держать такой низкий процент подкожного жира, он обходит стороной фастфуд, сладкое, мучное и алкоголь. А в пищу не добавляет соусов.

Криштиану потребляет около 3000 калорий в день и разбивает рацион на шесть приёмов пищи. Время между ними составляет от двух до четырёх часов. Это позволяет спортсмену поддерживать высокую скорость обменных процессов.

Главные способы приготовления еды – на гриле или в духовке. Криштиану предпочитает рыбу, а его любимое блюдо бакаляу – смесь трески, лука, картофеля и яичницы. Футболист пьёт много воды в течение дня. В качестве перекусов использует стакан свежевыжатого сока или фрукты. Из добавок использует протеиновые коктейли и мультивитамины.

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Тренировки: маниакальная работа над телом

Криштиану маниакален в плане работы над собой, много занимается индивидуально и исключает поблажки. А про его одержимость тренажёрным залом уже давно ходят легенды.

«Роналду проводит весь день в тренажёрном зале, это одержимость. Если тренировка начиналась в 9 часов, то можно было приехать к 8 часам и увидеть там Криштиану. Тогда ты пробовал приехать к 7:30 – и он уже был там. Однажды я сделал всё, чтобы оказаться в зале раньше него, и приехал на базу в 6:30. Но он был там. Он ещё был сонным, но уже находился в зале», — вспоминает бывший одноклубник Роналду Карлос Тевес.

В тренировках Криштиану делает акцент на силу, выносливость, скорость и функциональное состояние. У него три силовых тренинга в неделю. В тренажёрном зале Роналду чередует кардио и функциональные упражнения. Они меняются каждый раз и выполняются в быстром темпе. Спортсмен много подтягивается, занимается со штангой и гантелями. Ходили слухи, что португалец делает 3 тыс. скручиваний на пресс в день, но он опроверг эту информацию.

Три тысячи в день? Нет, я не делаю три тысячи даже за неделю. Я тренирую пресс четыре-пять раз в неделю, минимальное количество скручиваний – 200-300. Не надо делать слишком много, иначе есть риск получить грыжу или проблемы с межпозвоночными дисками.

Во время карантина Криштиану придумал челлендж «Кубок гостиной», а его суть – максимальное количество скручиваний за 45 секунд. Футболист выполнил 142 повтора.

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Восстановительные процедуры

Плавание – один из лучших способов восстановления после нагрузок. Также это отличная тренировка для всего тела. Криштиану много плавает с сыном. А ещё бегает на специальной дорожке на дне бассейна.

Ещё у спортсмена есть специальная криокамера, которую он купил в 2013 году за € 50 тыс. Она предназначена для экстремально низких температур — от -50 до -170 градусов — и помогает быстрее восстановиться. Кроме того, Роналду принимает горячие и ледяные ванны.

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Налаженный режим сна

Помимо тренировок Роналду уделяет большое внимание отдыху. Он не спит по восемь часов в сутки, как большинство людей, а укладывается в постель несколько раз в день. Такая методика называется цикличный сон. Например, ночью Криштиану может спать 4-6 часов, а ещё 3 или 1,5 часа досыпает днём.

Британский учёный Ник Литтлхэйл рассказал, что уже несколько лет работает вместе с Роналду. Главные принципы: сон только на чистом постельном белье, а матрац по толщине должен быть около 10 сантиметров. В комнате не должно быть жарко, 16-18 градусов – оптимально. Лучшая поза для сна – поза эмбриона. Ценность такого отдыха отмечает и сам футболист:

Правильный сон действительно важен для получения максимальной отдачи от тренировок. Я ложусь спать рано и рано встаю, особенно перед матчем. Сон помогает мышцам восстановиться, что действительно важно.

Во время самоизоляции Криштиану много тренировался дома, плавал в бассейне, катался на велосипеде. И одноклубники высоко оценили его форму. «Каким он вернулся после карантина? Таким же, как и был. Он находится в идеальной форме. Это меня не удивило. Он чемпион с любой точки зрения, потрясающий атлет и великолепный профессионал», — сказал Леонардо Бонуччи.

Новая причуда Роналду. Теперь он спит пять раз в день Криштиану начал практиковать сон по полтора часа.

Одержимость и дикий профессионализм Роналду позволяют ему в 35 лет быть среди лучших на футбольном поле. В то время как многие звёзды сбавляют к себе требования или уезжают на заработки в другие страны, португалец продолжает пахать. С таким подходом к делу и с таким телом Криштиану вполне может доиграть и до 50 лет.