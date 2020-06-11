Фастфуд для худеющих. Что съесть в «Макдоналдсе» тем, кто на диете

Фастфуд стал неотъемлемой частью нашей жизни. Кто не хочет побаловать себя вредным бургером или картошкой фри? Почему-то у многих сторонников активного образа жизни есть уверенность, что это обязательно навредит здоровью или напрочь собьёт любую диету. Но это не так. Даже в «Макдоналдсе» есть блюда, которые может позволить себе любой худеющий или следящий за правильным питанием человек.
Завтрак
Овсяная каша
Калорийность: 154 ккал. Здесь и далее имеются в виду количество калорий на 100 граммов продукта.
Говорить о пользе этой каши, конечно же, нельзя. Всё-таки в «Макдоналдсе» используются хлопья быстрого приготовления, которые не требуют варки. Чем же они плохи? Степенью обработки. При производстве овсяной крупы убирают самое ценное, что в ней есть – зерно. А именно оно и содержит большую часть микро- и макроэлементов.
Фото: istockphoto.com
Чикен фреш макмаффин
Калорийность: 325 ккал.
Если завтрак овсяной кашей вас совсем не устраивает, то можно позволить себе чикен фреш. Но стоит помнить, что калорий в нём в два раза больше. А при заказе лучше попросить убрать соус.
Обед
Шримп ролл, фиш ролл или цезарь ролл
Калорийность: 445 / 444 / 472 ккал.
Такие варианты обеденных перекусов в «Макдоналдсе» окажутся оптимальными для тех, кто худеет. Единственное правило: обязательно исключите из состава все соусы. Они содержат трансжиры, которые утяжеляют блюда калориями.
Ужин
Салат «Цезарь»
Калорийность: 283 ккал.
Ужин должен быть лёгким, особенно если вечером у вас запланирована тренировка. К «Цезарю» в «Макдоналдсе» предусмотрены соусы и масло. От всего этого лучше отказаться, чтобы не делать блюдо тяжёлым и более калорийным.
Фото: istockphoto.com
Овощной салат
Калорийность: 68 ккал.
Калорийность овощного салата в четыре раза ниже, чем «Цезаря». Так что к нему можно заказать шесть чикен макнаггетсов, если вы понимаете, что одними овощами наесться не получится. Но помните, что в таком случае показатель энергетической ценности возрастёт.
Лёгкий перекус
Морковные палочки и яблочные дольки
Калорийность: 28 / 38 ккал.
Эти позиции — одни из самых безобидных блюд в «Макдоналдсе». Они отлично подходят тем, кто придерживается правильного питания и не собирается даже изредка нарушать диету.
Капучино и латте 0,3 л
Калорийность: 123 / 125 ккал.
Для лёгкого перекуса в середине дня многим достаточно чашки кофе. Капучино и латте в «Макдоналдсе» станут отличным решением. А вот от самых популярных блюд заведения следует отказаться — в них слишком много калорий!
Конечно, выбор для худеющих в ресторанах быстрого питания невелик. Большинство блюд, особенно самых популярных, окажутся слишком тяжёлыми в период диеты. Поэтому лучше не увлекаться даже самыми низкокалорийными позициями среди фастфуда и есть его редко, скорее ради исключения.