Фастфуд для худеющих. Что съесть в «Макдоналдсе» тем, кто на диете

Фастфуд стал неотъемлемой частью нашей жизни. Кто не хочет побаловать себя вредным бургером или картошкой фри? Почему-то у многих сторонников активного образа жизни есть уверенность, что это обязательно навредит здоровью или напрочь собьёт любую диету. Но это не так. Даже в «Макдоналдсе» есть блюда, которые может позволить себе любой худеющий или следящий за правильным питанием человек.

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Завтрак

Овсяная каша

Калорийность: 154 ккал. Здесь и далее имеются в виду количество калорий на 100 граммов продукта.

Говорить о пользе этой каши, конечно же, нельзя. Всё-таки в «Макдоналдсе» используются хлопья быстрого приготовления, которые не требуют варки. Чем же они плохи? Степенью обработки. При производстве овсяной крупы убирают самое ценное, что в ней есть – зерно. А именно оно и содержит большую часть микро- и макроэлементов.

Фото: istockphoto.com

Чикен фреш макмаффин

Калорийность: 325 ккал.

Если завтрак овсяной кашей вас совсем не устраивает, то можно позволить себе чикен фреш. Но стоит помнить, что калорий в нём в два раза больше. А при заказе лучше попросить убрать соус.

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Обед

Шримп ролл, фиш ролл или цезарь ролл

Калорийность: 445 / 444 / 472 ккал.

Такие варианты обеденных перекусов в «Макдоналдсе» окажутся оптимальными для тех, кто худеет. Единственное правило: обязательно исключите из состава все соусы. Они содержат трансжиры, которые утяжеляют блюда калориями.

Ужин

Салат «Цезарь»

Калорийность: 283 ккал.

Ужин должен быть лёгким, особенно если вечером у вас запланирована тренировка. К «Цезарю» в «Макдоналдсе» предусмотрены соусы и масло. От всего этого лучше отказаться, чтобы не делать блюдо тяжёлым и более калорийным.

Фото: istockphoto.com

Овощной салат

Калорийность: 68 ккал.

Калорийность овощного салата в четыре раза ниже, чем «Цезаря». Так что к нему можно заказать шесть чикен макнаггетсов, если вы понимаете, что одними овощами наесться не получится. Но помните, что в таком случае показатель энергетической ценности возрастёт.

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Лёгкий перекус

Морковные палочки и яблочные дольки

Калорийность: 28 / 38 ккал.

Эти позиции — одни из самых безобидных блюд в «Макдоналдсе». Они отлично подходят тем, кто придерживается правильного питания и не собирается даже изредка нарушать диету.

Капучино и латте 0,3 л

Калорийность: 123 / 125 ккал.

Для лёгкого перекуса в середине дня многим достаточно чашки кофе. Капучино и латте в «Макдоналдсе» станут отличным решением. А вот от самых популярных блюд заведения следует отказаться — в них слишком много калорий!

Конечно, выбор для худеющих в ресторанах быстрого питания невелик. Большинство блюд, особенно самых популярных, окажутся слишком тяжёлыми в период диеты. Поэтому лучше не увлекаться даже самыми низкокалорийными позициями среди фастфуда и есть его редко, скорее ради исключения.