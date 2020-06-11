Забеги возвращаются. Ксения Шойгу: «Нужно постепенно выходить и начинать бегать»

В этом году мир вокруг буквально замер, и мы остались без спорта. Совсем. Но дело не только в любимых трансляциях, которые исчезли с экранов. Не меньше профессионалов пострадали и любители, которые намечали в этом году свой первый марафон, триатлон или заплыв. Основная проблема, с которой столкнулись любители-бегуны, даже не в том, что спортивные соревнования отменились, а в том, что долгое время в Москве и некоторых регионах действовал режим строгой изоляции и люди не могли тренироваться на улице и бегать в парках.

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Но есть и хорошие новости: беговой сезон, пусть и с небольшими потерями в виде апреля и мая, наконец-то стартует. И любители, и профи ещё смогут добавить в свою копилку медали нескольких стартов. Пускай некоторые из них и состоятся в непривычном для россиян формате онлайн-забегов.

Вместе с лидером проекта «Лига героев» Ксенией Шойгу мы решили разобраться, в каком формате пройдут старты в этом году, а также в том, как можно пробежать за свой город и приблизить его к награде «Беговая столица России».

Проект «ЗаБег» — самый крупный полумарафон с синхронным стартом. Все бегуны от Калининграда до Камчатки стартуют в один день. Каждый километр пробега и каждый участник приближают свой родной город к званию «Беговой столицы России». На выбор доступны 4 варианта дистанций. — самый крупный полумарафон с синхронным стартом. Все бегуны от Калининграда до Камчатки стартуют в один день. Каждый километр пробега и каждый участник приближают свой родной город к званию «Беговой столицы России». На выбор доступны 4 варианта дистанций. Узнать больше

— Ксения, в период самоизоляции на сайте «ЗаБег» появился проект, который позволяет участникам бегать и соревноваться друг с другом в режиме онлайн. То есть находясь в любой точке планеты. Что натолкнуло вас на эту идею?

— Мы все пережили и переживаем самоизоляциию. Я никогда не думала, что для огромного количества людей социализация имеет ключевое значение. Но когда я сократила свой круг общения до минимума, мне самой стало физически очень тяжело от этого. Для меня это было открытием! Я всегда думала, что мы все разные и что есть люди-интроверты, которые в целом неплохо себя чувствуют без частого общения. Но даже интроверты уже начинают говорить о том, что они хотят куда-то выйти, выйти к людям, поговорить, увидеть живого человека (смеётся). Я вижу, как люди улыбаются в продуктовом магазине! Поэтому в такое время онлайн-забег — это возможность ощутить себя частью чего-то большого, что ты — часть команды, что ты участвуешь вместе со всеми. Мне показалось, что сейчас это особенно актуально.

— Дата «ЗаБега» поменялась, тем не менее она не отодвинута на следующий год. С какими сложностями столкнулась команда?

— Пандемия определённо внесла свои коррективы… Как минимум пришлось перепечатывать около 100 тысяч медалей. Но, разумеется, это не только наша беда, это беда в целом всех спортивных массовых мероприятий в этом году. И спонсоры, и партнеры, и наши любимые участники очень понимающе восприняли перенос. Хотя, конечно, я до последнего надеялась на то, что пандемия на нас так не скажется.

— Как будет выглядеть медаль 2020 года?

— Медальки тяжёлые. Сам дизайн выглядит очень красиво, я уверена, что они всем понравятся. У меня у самой коллекция. Я считаю, что если ты присоединялся к забегу и тебе не вручили медаль или жетончик, то мероприятия вовсе не было. Это очень важно! Наша медаль обязательно будет у каждого участника и она вас порадует, я уверена.

— В этом году масштабный беговой праздник «ЗаБег» состоится 2 августа. С чем связан выбор даты?

— Во-первых, дело в климате, так как во многих уголках нашей страны он разный. Август – это самое тёплое время для Дальнего Востока, c одной стороны, а с другой стороны, в Крыму это уже период спада жары. Поэтому здесь мы ориентировались на погодные условия так, чтобы людям было комфортно бежать на свежем воздухе. Почему август? Наверное, он выбран как оптимальный климатический период.

Зарегистрироваться на «ЗаБег» 2 августа можно по ссылке . Чтобы принять участие в онлайн-забеге, нужно зарегестрироваться до 15 июня.

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— Помимо всех активностей, одна из фишек «ЗаБега» — это выбор «Беговой столицы России». Расскажите, кто уже забирал награду прежде. Есть ли у вас свой фаворит?

— Мой личный фаворит – это Владивосток, он взял награду в прошлом году, вырвав её у Казани. До этого Казань дважды становилась «Беговой столицей России». Я надеюсь, что в этом году Владивосток повторит свой успех, но может быть будет и какой-то другой город. Не знаю, в этом и есть вся интрига! Мы заметили, что с каждым годом количество участников в каждом городе меняется, их результаты становятся лучше, так что могу признаться, что я не знаю, кто в этом году заберёт награду.

— Принимали ли вы сами участие в «ЗаБеге» и планируете ли сделать это в этом году?

— Конечно, я принимала участие во всех забегах, которые были. Дважды это была полумарафонская дистанция, а один раз 10 км, причём до этого я бежала «Гонку Героев» в Германии, и для меня это был невероятный вызов. Сначала бежать 12 км с препятствиями, а на следующий же день, перелетев из Германии в Петербург, бежать десятку… В прошлом году я бежала во Владивостоке. В этом году снова надеюсь пробежать полумарафон в Санкт-Петербурге.

— Полумарафон — дистанция немаленькая. Есть ли у вас предпочтения по тому, как и в чём бежать 21 км?

— У всех свой рецепт! Я предпочитаю длинные дистанции бежать в финских кроссовках HOKA. Многие говорят, что они слишком мягкие и это не развивает стопу, но, когда бежишь 21 километр, это не так важно. На мой взгляд, это самые комфортные кроссовки, в которых я бегала, похожи на «подушки» на ступнях.

— Как вернуть себе беговую форму и подготовиться к стартам, после такого длительного домашнего периода?

— Вы знаете, мой молодой человек занимается спортом, и он говорит: «Чтобы бегать – надо бегать». Для того чтобы хорошо бегать, надо долго бегать. Поэтому как подготовиться? Надо постепенно выходить и начинать бегать (улыбается). Я не знаю другого способа.

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— Пожалуй, умеренные тренировки могут сделать переход из офлайна в онлайн гораздо более плавным. Скажите, а что в планах у «Лиги героев» во время посткарантинного периода? Я слышала, что вы хотели бы устроить офлайн-тур по городам-участникам?

— Да, конечно, я очень хочу это сделать, потому что мне кажется, говорить из Москвы, что бег это классно, и не видеть локальных особенностей, как минимум очень странно, когда мероприятие создаётся для все страны. Я хотела бы побывать в максимальном количестве городов и сказать людям, что их участие очень важно и что «ЗаБег» в их городе будет проходить именно для них.

— Спасибо, Ксения! До встречи на «ЗаБеге».

Хочу присоединиться.