Не только девочки: 5 знаменитых мужчин, которые практикуют йогу

Согласно статистике, большинство занимающихся йогой – женщины. Но для мужчин практика тоже может быть полезной. Дело не только в физическом здоровье, хотя и в нём тоже, а в умственном и духовном. Знаменитые на весь мир актёры, певцы и представители шоу-бизнеса доказывают это изо дня в день.

Адам Левин

Бывший бойфренд российской теннисистки Марии Шараповой, фронтмен Maroon 5 Адам Левин пришёл к йоге из качалки. Он признался, что его стал пугать собственный внешний вид: в зеркале взгляд первым делом падал на толстую шею. А боли в позвоночнике окончательно убедили Адама, что нужно попробовать другую активность.

Левин увлёкся хатха-йогой. Адам практикует каждый день, а организаторы концертов готовят ему специальную комнату для занятий.

Мне повезло, что я стал заниматься йогой. Это оказало глубокое положительное влияние на мою жизнь… Я научился стремиться к лучшему, одновременно оставаясь довольным тем, что у меня есть.

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Стинг

Британский музыкант подсел на йогу больше четверти века назад. Тогда Стингу было уже 40. Певец, всегда демонстрировавший прекрасную физическую форму, решил просто попробовать по совету приятеля, пришёл на занятие и… не смог повторить ни одной асаны. Но очень быстро Стинг постиг все премудрости йоги.

Фото: ebay.com

Мужчина практикует так называемую дживамукти-йогу. Дословно это переводится как «освобождение при жизни», но на самом деле этот термин означает просветление.

Йога прочно вошла в мою жизнь — теперь мне легче справляться с обязанностями отца и мужа, общаться с людьми. Йога научила меня распознавать свои собственные возможности.

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Роберт Дауни-младший

Сейчас Роберт Дауни-младший является одной из самых высокооплачиваемых звёзд Голливуда. А в 2001-м он боролся с зависимостью, даже был арестован за хранение наркотиков. Но сумел избавиться от своего пристрастия с помощью йоги. Наставником актёра стал Винни Марино, который практиковал с учеником флоу-йогу и хатха-йогу. Из зависимого мужчина превратился в Железного человека и Шерлока Холмса.

Дауни-младший говорит, что практики дают ему приток положительных эмоций и сил, но не афиширует увлечение. Во всяком случае, в его «инстаграме» нет фотографий с занятий. Но за долгие годы регулярных упражнений он научился многому: не только простым асанам, но и сложным позам, развивающим силу и гибкость.

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Дэвид Духовны

Агент Фокс Малдер из «Секретных материалов» увлёкся йогой во время изучения литературы в Принстоне и Йеле.

Сначала актёр изучал трактаты по раджа-йоге, которые научили его терпению и способности воспринимать мир таким, каков он есть. А затем стал практиковать, после чего понял – только йога приближает всех нас к совершенству. Духовны регулярно общается с индийскими наставниками.

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Рики Мартин

Актёр и музыкант из Пуэрто-Рико с помощью йоги укрепляет тело и очищает ум. Практиковать Мартин предпочитает дома, а не где-то в зале на глазах у других. Для Рики это важно, поскольку в общении с самим собой он достигает гармонии тела, дыхания и разума. Он практикует самую распространённую хатха-йогу, выполняя почти любые асаны.

В любых ситуациях помогает выдержка, приобретенная во время занятий йогой. Каждый урок приносит в мою жизнь ясность.

Список можно продолжать ещё долго, ведь йога есть в числе увлечений Хью Джекмана, Джона Бон Джови, Вуди Харрельсона, Мэтью Макконахи и многих других.

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В общем, йога точно не только для женщин. Визуальный эффект от тренажёрки гораздо выше, ведь накачанные бицепсы и кубики пресса одними асанами не получишь. Но практики позволяют стать спокойным и мудрым даже в самых сложных ситуациях, научиться концентрации и придают психологическую уверенность. Это целая культура, которую нужно понять, чтобы начать получать пользу.