Инструкция по применению: как сохранить кроссовки свежими в летний период

Вода, грязь, пыль, неправильный уход – всё это портит нашу обувь и со временем делает её непривлекательной. Кроссовки и кеды чаще других пар нуждаются в уходе. Чтобы спортивные модели держали форму и оставались свежими, достаточно знать несколько простых правил.

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Не забывайте про защитный спрей

Новую пару стоит пропитать универсальным водоотталкивающим спреем, который сейчас продаётся в любом обувном магазине. Такие средства способны защитить кроссовки от грязи, ультрафиолета, влаги и пыли. Это продлит срок их службы.

Дайте кроссовкам отдохнуть

Обувь нуждается в передышке: дайте ей хорошо просохнуть и отдохнуть. Нежелательно ходить несколько дней подряд в одних и тех же кроссовках, лучше всего их чередовать. При ежедневном использовании ваши ботинки легко растянутся и потеряют форму.

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Правильно сушите обувь

И в сухую погоду в кроссовках может накапливаться влага, которая не успевает просохнуть за ночь. Главное, правильно сушить обувь, потому что влажные материалы быстрее изнашиваются и деформируются.

Важно помнить, что кроссовки нужно сушить при комнатой температуре, избегая горячих поверхностей, обогревателей и прямых солнечных лучей. Одна из самых распространённых ошибок – ставить влажную обувь ближе к батарее. Это может нанести вред материалу.

Для кроссовок лучше использовать специальные сушилки: они могут быть внутренними и внешними. Если же их нет, то можно набить ботинки газетой или силикагелем. Стельки и шнурки желательно сушить отдельно на батарее.

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Будьте аккуратнее со стиральной машиной

Прежде всего изучите информацию на ярлыке. Там должно быть указано, можно ли стирать кроссовки в машинке. Бывает, что при такой стирке материал может потерять форму, цвет и стать жёстким. Для кроссовок лучше использовать деликатную стирку с температурой не выше 30 градусов.

Фото: istockphoto.com

Избавляйтесь от неприятного запаха

Чтобы обувь не пропиталась неприятным запахом, периодически стоит вытаскивать стельки и проветривать кроссовки. Не забывайте про специальные дезодоранты для обуви – летом такие средства особенно актуальны.

Надевайте носки

Ношение кроссовок на голую ногу – плохая затея, даже если они из текстиля. Впитывая пот с ног, кеды быстро приобретут нежелательный аромат. Также есть риск появления мозолей, натёртостей и ссадин.

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Не забывайте про шнурки

Шнуркам тоже необходим уход, ведь со временем они собирают на себе грязь. Стирать их лучше вручную в тёплой воде. Если хотите воспользоваться машинкой, то положите шнурки в мешок для стирки и выберите деликатный режим в меню. Сушить их лучше на свежем воздухе.

Используйте шампунь, средство для мытья посуды

Чтобы отмыть ткань кроссовок, можно использовать жидкие чистящие средства: шампунь, жидкое мыло или средство для мытья посуды. Они особенно хорошо справляются, если на поверхности образовалось жирное пятно. Просто аккуратно протрите это место и сполосните чистой водой.

Для удаления мелких пятен или грязи из труднодоступных мест может помочь старая зубная щётка. Обмакните её в раствор и протрите зону загрязнения. Это важно делать, потому что со временем грязь въедается и очень сложно выводится.

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Храните в помещении

Будьте внимательны: не оставляйте кроссовки на солнце, потому что под воздействием ультрафиолета это может привести к выцветанию. Если вы не носите кеды, оставляйте их в прохладном тёмном месте.

Ухаживать за кроссовками совсем несложно, главное – придерживаться простых принципов и сразу удалять загрязнения. Если не заботиться об обуви, то даже самые качественные модели быстро потеряют товарный вид и придут в негодность.