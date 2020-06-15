Лето ещё не потеряно. Учёные выяснили, как похудеть после самоизоляции за 14 дней

Россия постепенно выходит из режима самоизоляции, который продлился два с половиной месяца только в Москве, а в регионах, вероятно, продлится и дольше. У людей полностью разрушился их привычный график жизни, они стали меньше двигаться, больше есть и употреблять алкоголь. Продажи спиртных напитков в России в последние месяцы заметно выросли.
Высокий уровень стресса негативно сказался на здоровье населения разных стран. Многие стали быстро набирать вес — в Великобритании это вообще превратилось в большую проблему. Согласно исследованию диетологов из центра Cambridge Weight Plan, половина британцев потяжелела за время карантина. Как же вернуться в хорошую форму и скинуть набранные килограммы? Учёные считают, что это можно сделать всего за 14 дней. Планом диеты эксперты поделились с изданием The Mirror.
Пора перестать заказывать еду из ресторанов
Эпидемия вируса больно ударила по сфере услуг. Особенно сильно пострадали рестораны, кафе и бары. Но полностью отказаться от их еды не так просто, поэтому мы стали заказывать её в режиме онлайн. Зачастую ресторанные блюда вкусные, но не слишком полезные. Поэтому британские диетологи советуют перейти на домашнее приготовление пищи и исключить использование полуфабрикатов.
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На замену учёные предлагают средиземноморскую диету, в основу которой входят курица, рыба, яйца и бобовые. Желательно готовить еду с оливковым маслом. Эти продукты наполняют тело энергией и протеинами. Также важно увеличить количество фруктов и овощей в рационе, так как они спасают от обезвоживания. При этом овощей необходимо употреблять больше, чем фруктов, а вот от картофеля лучше отказаться.
Список идеальных продуктов после самоизоляции
Кембриджский диетолог Линда Фостер рассказала о пяти продуктах, которые скрасят жизнь после самоизоляции и помогут быстро сбросить вес. Это грейпфрут, брокколи, перец, лосось и шпинат. Их комплексное включение в меню даст организму необходимый запас витаминов, улучшит метаболизм и будет способствовать сжиганию калорий.
Помимо пяти важных продуктов, есть ещё ряд золотых правил диеты. Одним из ключевых является обильное употребление воды — около двух литров в день. Можно чередовать воду с чаем или кофе. Но от алкоголя постарайтесь полностью отказаться на 14 дней, когда вы выходите из режима изоляции.
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Не только в России продажи спиртного резко выросли во время карантина. Британские исследования говорят о похожей статистике, так что две недели придётся потерпеть, а потом можно аккуратно выпивать бокал вина за ужином два-три раза в неделю.
Стресс под контролем
Постарайтесь контролировать уровень стресса. За почти три месяца карантина все сильно переживали и беспорядочно читали жуткие новости о распространении вируса. Стресс человек привык заглушать вкусной едой: шоколадом, чипсами, фастфудом. А это всё огромное количество калорий!
Попробуйте выделить время в течение дня для самого себя, чтобы получить удовольствие и забыть о переживаниях. Это может быть чтение книги, занятия спортом, медитация или просмотр любимого сериала. Следуя простым правилам, вы удивитесь, как изменится ваше тело и психологическое состояние.
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Примеры качественного завтрака, обеда и ужина
Первый приём пищи может состоять из одного варёного яйца, кусочка тоста, половинки авокадо и половинки грейпфрута. Альтернативой может быть омлет из одного яйца со шпинатом и мелко нарезанным красным перцем.
На обед британские диетологи советуют есть салат с беконом, авокадо и зеленью. Всё это лучше заправить лимонным соком и приправить чёрным перцем.
Качественный ужин может включать запечённую рыбу с листьями базилика, помидором и сыром моцарелла. Для насыщенности вкуса рекомендуется добавить овощи на пару в качестве гарнира.
Если следовать диете в течение двух недель, то вполне можно успеть похудеть к лету, которое ещё не потеряно. А с учётом постепенных ослаблений карантинных мер есть шанс подойти к пляжному сезону в полной готовности.