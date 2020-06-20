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Натуральные продукты, которые заменят сахар. Полезные сиропы, стевия, мёд – что выбрать

Натуральные продукты, которые заменят сахар
Анна Берсенева Оксана Потапова
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Список продуктов, которые помогут заменить сахар. Причём с пользой для здоровья!
Оказывается, лучшие заменители сахара – сиропы.
Lifestyle / Питание 0

Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление рафинированного сахара может пагубно сказаться на здоровье человека. Этот продукт вызывает ещё большее чувство голода, а также является причиной преждевременного старения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому мы собрали для вас топ натуральных продуктов, которые помогут заменить сахар в рационе. И сделают это с пользой для фигуры!

Мёд

В отличие от сахара, мёд имеет натуральное происхождение. И, по мнению диетолога и нутрициолога Анны Берсеневой, содержит в себе чуть ли не все полезные вещества из таблицы Менделеева, а также витамины и минералы.

Анна: Какие же полезные свойства обеспечивает этот прекрасный состав? Общеукрепляющее: мёд является сильным природным иммуностимулятором. Противовоспалительное: существенно снижает все воспалительные процессы, включая отёки и болевые симптомы. Антимикробное: это действие мёда обеспечивает ингибин, антибиотикоподобное вещество. Ранозаживляющее: используется для заживления ран и ожогов. Часто используют при стоматитах на слизистых оболочках и язвах желудка. И, конечно, питательное: содержит белки, жиры, углеводы, ферменты, которые полностью усваиваются организмом.

Фото: istockphoto.com

Сироп топинамбура

Его изготавливают из корнеплодов топинамбура, которые внешне напоминают имбирь. По вкусу растение похоже на сладкий картофель.

Анна: Сладость топинамбуру придают так называемые фруктаны – редкие вещества, которые ведут себя в организме человека иначе, чем глюкоза и фруктоза. Они содержатся в очень небольшом количестве растений. Больше всего этих веществ именно в клубнях.

Благодаря топинамбуру мы не только заменяем рафинированный сахар в рационе, но и получаем длительное чувство насыщения, а также нормализуем артериальное давление. Помимо этого, в сиропе содержатся органические кислоты, минералы, аминокислоты и витамин C. Они помогают при лечении расстройства желудочно-кишечного тракта, активизируя обмен веществ в организме, выводя токсины и нормализуя работу внутренних органов. По мнению диетолога, такой подсластитель можно употреблять даже при сахарном диабете.

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Стевия

В листьях этого кустарника содержатся вещества гликозиды, которые придают растению очень сладкий вкус. В составе стевии присутствуют много полезных веществ, минеральных солей, витаминов и аминокислот. Такой сахарозаменитель обладает низкой калорийностью, поэтому его особенно полезно использовать во время диеты или при сахарном диабете. Стевию также можно добавлять в домашние десерты.

Фото: istockphoto.com

Сироп агавы

Он производится из одноимённого растения, растущего в Мексике. Внешне и по запаху он чем-то напоминает мёд. В сиропе агавы содержится много кальция и железа, но чрезмерно употреблять этот сахарозаменитель не стоит. Всё дело в том, что в процессе его приготовления конденсируется большое количество фруктозы, из-за которой у здорового человека может возникнуть сахарный диабет. А людям, страдающим от заболеваний печени и желчного пузыря, от такого лакомства лучше вовсе отказаться.

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Простые и доступные ингредиенты помогут оставаться в тонусе. Мы обошлись без сахара.

Кленовый сироп

Кленовый сироп получают из сока дерева. Именно в составе природного сока уже содержится приблизительно три процента сахара, что делает его достаточно сладким. По вкусу кленовый сироп очень похож на карамель, поэтому его часто подают с оладьями и блинами. К тому же этот продукт имеет много полезных свойств, так как содержит сахарозу, антиоксиданты, витамины группы В, кальций, фосфор и цинк.

Фото: istockphoto.com

Фрукты

Самый натуральный заменитель сахара — это фрукты. Они являются источником большого количества витаминов и полезных веществ, а также пищевых волокон, которые обеспечивают чувство сытости. Однако в них есть фруктоза, поэтому есть спелые плоды в неограниченных количествах нежелательно.

Кокосовый сахар или сироп

Этот вид сахара имеет не такой сладкий вкус, как обычный рафинированный. Он выпускается как в виде сиропа, так и в виде кристаллов. Кокосовый сироп повышает уровень сахара в крови постепенно, а также вырабатывает в организме гормон глюкагон, который помогает сжигать жиры и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. К этому заменителю рекомендуют прибегать людям с избыточным весом.

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О полезном фрукте, к выбору которого стоит подходить очень аккуратно.

А для тех, кто хочет свести употребление сахара и его заменителей к минимуму, у нашего эксперта есть один действенный лайфхак.

Анна: Добавляем лучший, сто процентов натуральный усилитель вкуса — розовую гималайскую или морскую соль. Всего щепотка позволит использовать меньше подсластителя и раскроет все тонкие оттенки используемых в десерте ингредиентов. Самое интересное, что даже специи и эфирные масла раскрываются намного ярче при наличии этой волшебной щепотки.

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