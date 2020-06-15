На сгущёнке и без тренировок. Как худел Полежайкин из «Папиных дочек»?

Михаил Казаков приобрёл широкую известность, сыграв роль Ильи Полежайкина в «Папиных дочках». Зрители помнят его, как добродушного, неуклюжего и забавного пухлячка, который любил пельмени и бутерброды. Казаков вспоминает, что будучи актёром сериала, однажды скинул 20 килограммов за два месяца – он много плавал и ездил на велосипеде. Однако режиссёрам это не понравилось. Михаилу пришлось обратно набирать вес.

На съёмках «Папиных дочек» вес актёра составлял больше 100 килограммов. Сейчас его трудно узнать – Михаил преобразился до неузнаваемости, выглядит спортивным, стройным и подтянутым. Он похудел на 37 килограммов.

Из крайности в крайность. Эмили Брэнд прошла путь от анорексии до бодибилдинга за два года Однако девушка не заметила, что так и не избавилась от болезненной зависимости.

«Ходьба, больше ничего не нужно», — признаётся актёр. Он отмечает, что не ограничивает себя в питании и не придерживается определённых диет. Сейчас Михаил весит 68 килограммов – и это при росте 180 сантиметров.

Самое интересное, что он не изнурял себя тяжёлыми тренировками в зале. Он просто добавил в свою повседневную жизнь больше движения, поэтому расходовал много калорий.

Я пять тысяч километров прошел за последние девять месяцев. Это почти 22 километра в день. Я просто поставил машину и начал ходить.

Действительно, ходьба – отличный вид кардионагрузки. Это простой и эффективный способ сбросить лишний вес, который практически не имеет противопоказаний и подходит всем. Вам не понадобится дорогая спортивная экипировка – достаточно просто гулять по парку или где-то по городу.

Не обязательно часами заниматься в тренажёрном зале, изнуряя себя. При ходьбе задействуется до 200 мышц, а по своей эффективности она не уступает бегу. Во время прогулок минимален риск получить травму, ведь нет такой нагрузки на позвоночник, кости и суставы, как при беге. Такая активность отлично подходит людям, ведущим малоподвижный образ жизни.

Что произойдёт с вашим телом, если вы начнёте ходить по 10 тыс. шагов в день? Один из самых простых рецептов, чтобы начать худеть и улучшить своё физическое состояние.

Михаил на своей странице в «Инстаграме» иронизирует над теми, кто потеет часами в тренажёрных залах: «Если вы всё ещё ходите в тренажёрный зал ради таких результатов, сочувствую вам. Наверное, что-нибудь у вас и получится».

Диетами актёр не увлекается. В его питании нет никакой системы, он не считает калории и БЖУ.

Ем всё подряд! Мне вообще всё равно, что есть. Ни в чём себе не отказываю. Вы даже такого продукта не сможете назвать, которого я не ем. Могу за один присест две банки сгущёнки съесть.

По фотографиям видно, что актёр хорошо просушился и у него на теле показался пресс. Для красивого рельефного живота Михаил советует делать вакуум.

«Достаточно будет каждое утро поднимать колени и делать вакуум, вот и всё, вы увидите свой прекрасный пресс буквально недели через две. И кушать при этом можно все, что хотите. Главное – правильно использовать то, что вы кушаете», — добавил артист.

В последнее время Михаил практически перестал появляться на экранах – сейчас он воспитывает двоих детей, занимается бизнесом в родной Твери и изредка снимается в проектах.