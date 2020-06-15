Не откладывай на завтра: 10 веских причин купить велосипед этим летом

Вы всё ещё раздумываете, стоит ли купить велосипед? Тогда мы идём к вам.

Мы могли бы начать материал именно так, но решили просто рассказать вам о десяти веских причинах сделать это уже сейчас. Ведь красивые ноги и ещё много бонусов (о которых ниже) уже ждут тех, кто наконец решится перейти на двухколёсный транспорт в 2020.

Это удобнее, чем пешком

И здесь не поспоришь. Как минимум, это неплохая экономия времени. А кроме того, носить сумки и тяжёлые пакеты в руках больше не придётся. Повесили стильную корзинку спереди или прикрепили багажник сзади – и вуаля.

Кстати, под расписание общественного транспорта подстраиваться тоже не нужно. Проложили маршрут и можно ехать, когда вам вздумается, а по пути ещё и остановки ради вкусного кофе или красивых пейзажей делать.

Фото: istockphoto.com

Это эффективный способ сбросить вес

При езде на велосипеде учащается сердцебиение, вследствие чего ускоряется метаболизм и увеличиваются затраты энергии. В зависимости от пульса, вашего веса, длительности и скорости езды, а также дыхания за час велопрогулки можно потратить от 250 до 800 или даже 1000 ккал. Конечно, более интенсивные и скоростные поездки сжигают наибольшее количество калорий.

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У велосипедистов есть своё комьюнити

Как и любое увлечение, велопрогулки могут помочь вам найти новых друзей. Как минимум, один общий интерес у вас уже имеется. Кроме того, велосипедисты часто проводят массовые заезды, фестивали и парады, в которых вы легко можете принять участие. Чем не повод вспомнить детство, нарядиться в яркий костюм и проехаться по улицам любимого города в хорошей компании?

Фото: istockphoto.com

Мышцы ног станут рельефнее

На ноги приходится основная нагрузка во время езды. Они же первыми и отзываются на регулярные тренировки. Давление на педаль начинается с сокращения ягодичных и четырехглавой мышц, вскоре включаются подколенные сухожилия, присоединяются икроножные и подошвенные мышцы. Цикличные движения придают им не только тонус, но и красивый рельеф, который можно увидеть у профессиональных велосипедистов.

Объём лёгких увеличится

При езде на велосипеде лёгкие начинают работать гораздо активнее, чем обычно. Во время длительных заездов они не только постепенно увеличиваются в объёме, но и освобождаются от токсичных веществ (особенно, если кататься поближе к природе, а не в черте города).

Фото: istockphoto.com

Понизится уровень стресса

Монотонные движения и размеренное дыхание способны быстро привести в порядок мысли и «переключить» вас на новые, положительные эмоции. Всё-таки езда на велосипеде большинству из нас напоминает беззаботное детство. Для того, чтобы получить дозу серотонина, попробуйте проехать хотя бы пару километров на новом двухколёсном друге.

Решится проблема с бессонницей

Да, и не только потому, что вы станете больше уставать. Во время катания кровь интенсивно обогащается кислородом, он поступает к клеткам головного мозга. Именно такое насыщение делает сон более глубоким и здоровым. Кроме того, велопрогулки избавят вас от гормона стресса – кортизола, он зачастую становится причиной бессонницы.

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Улучшение мыслительных способностей

И здесь снова виновато насыщение крови кислородом. Оно становится причиной зарождения новых мозговых клеток. От этого происходит активизация ваших мыслительных процессов, улучшается память.

Подобные виды аэробных упражнений влияют на гиппокамп. Это та часть мозга, которая как раз ответственна за память, обучение и эмоции. Такое воздействие подтвердили исследования в университете Иллинойса. После шести месяцев ежедневной езды на велосипеде гиппокамп участников теста увеличился на 2%, а способности к запоминанию и выявлению ошибок улучшились до 15-20%. И самое важное – в результате эксперимента учёные обнаружили, всего несколько месяцев езды позволили омолодить мозг на два года.

Фото: istockphoto.com

Отсутствие проблем с парковкой

Приобретение велосипеда в комплекте с замком решит большую часть проблем с парковкой, с которыми знакомы автомобилисты. Зачастую именно они и становятся последней каплей в решении сменить средство передвижения. Велосипед легко паркуется там, где не припаркуется машина, подъезжает прямо к подъезду или при желании даже заезжает на этаж – и ваш транспорт всегда в быстром доступе.

Экономия денег

В целом, цены на велосипеды не кусаются. Хотя здесь всё зависит от ваших запросов. Можно приобрести как подержанный вариант за копейки, так и самый «навороченный» и оснащённый байк за кругленькую сумму. Однако вы здорово экономите на дороге, если сравнивать с передвижением на общественном транспорте или собственном автомобиле.

Убедили?