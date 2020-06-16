5 ошибок, из-за которых не получается накачать ягодицы

Для округлых форм нужен комплексный подход — убедились в этом вместе с фитнес-тренером.

Каждая девушка мечтает о красивых формах, в частности о подтянутых ягодицах. И вот она приходит в зал с единственной железобетонной целью – накачать попу. Пролетает месяц или два, а результата всё нет. В чём же причина? Рассказывает топ-тренер сети World Class Екатерина Некрасова.

Что я делаю не так во время домашних тренировок? 8 ошибок, которые тормозят прогресс Мы можем часто не замечать недочёты, но именно они отдаляют результат.

Начнём с азов: анатомия ягодичных мышц

Прежде чем понять, почему не растут ягодицы, следует разобраться с анатомией и понять, как они устроены.

Большая ягодичная мышца. Это та мышца, которая, собственно, и известна под названием «ягодица». Практически любые упражнения на низ тела вовлекают большую мышцу в работу.

Это та мышца, которая, собственно, и известна под названием «ягодица». Практически любые упражнения на низ тела вовлекают большую мышцу в работу. Средняя ягодичная мышца. Она находится сразу же под большой мышцей. Её функция заключается в обеспечении вертикального расположения тела человека во время ходьбы.

Она находится сразу же под большой мышцей. Её функция заключается в обеспечении вертикального расположения тела человека во время ходьбы. Малая ягодичная мышца. Она располагается под большой и средней. Основной функцией малой ягодичной мышцы является удержание веса тела, главным образом когда человек использует одну ногу для опоры.

Фото: istockphoto.com

При составлении тренировочной программы следует учитывать строение мышц ягодиц и задействовать в тренировке каждую из них.

Как растут мышцы ягодиц?

Мускулатура ягодиц увеличивает объём и растёт точно так же, как и другие мышцы нашего тела. Она должна получить достаточную физическую нагрузку и необходимое количество строительного материала — белка. После того, как мышцу нагрузили, запускается процесс восстановления, это происходит приблизительно через 24 часа. Поврежденная физической нагрузкой мускулатура начинает выводить из тканей продукты распада и требовать от организма поставки аминокислот. Здесь важно знать, что восстановление и рост мышц происходит только в состоянии покоя, отдыха.

Что есть, чтобы накачаться? 10 простых продуктов для набора мышечной массы Еда может быть не только вкусной, но и эффективной.

Причины, по которым рост ягодиц невозможен

Теперь переходим к тому, что мешает нормальному росту мышц. Эти факторы можно отнести к самым распространённым ошибкам.

Интенсивность тренировки

Это важнейший аспект для роста ягодиц. Выполнять упражнение нужно такой сложности, чтобы мышцы буквально «рвались», чтобы чувствовалось жжение. Если ваша тренировка лёгкая, вы не вспотели, вам не тяжело, не ждите округлых форм.

Фото: istockphoto.com

Недостаточный отдых

Мы с вами уже поняли, что рост мышцы происходит во время отдыха. В погоне за накаченной попой не стоит в каждой тренировке нагружать ягодицы. Займитесь спиной или прессом — дайте ягодицам восстановиться.

Кинетическая цепь

Также нельзя забывать и том, что одни только ягодицы накачать не получится. Важно пропорциональное развитие всех мышечных групп. Без красивой упругой спины, например, никогда не будет накаченных ягодиц. А на чём им тогда, собственно, держаться?

Девушка Роналду прокачивает ноги и ягодицы в самоизоляции. Джорджина явно не теряет форму Спутница футболиста поделилась секретом своих тренировок в социальных сетях.

Не чувствуете целевую мышцу

Чтобы накачать красивую попу, важно делать упражнение обдуманно, чувствовать мышцу. Если при выполнении упражнения на ягодицы вы витаете в облаках и двигаетесь машинально, автоматически, есть риск накачать себе ноги. Постарайтесь полностью сосредоточиться на упражнении. Выработайте нейромышечную связь мышц с мозгом. Ведь все сигналы поступают нам из мозга, поставьте ему задачу концентрироваться на мышцах.

Неправильное питание

Пища должна быть энергетически ценной, иначе организму неоткуда будет брать ресурсы на построение новой мускулатуры. Ешьте достаточно белка, углеводов, жиров и клетчатки.

Фото: istockphoto.com

Теперь вы знаете, что нужно делать для роста мышц, а что, наоборот, может помешать прогрессу. Если после нескольких недель регулярных занятий у вас всё ещё не получается хоть немного изменить размер или форму ягодиц, то необходимо начать растягивать мускулы-разгибатели бедра. Выполняйте эти движения на протяжении всего дня. Возможно, ваши разгибатели не обладают достаточной эластичностью и мешают работать ягодицам, так как функции этих мускулов прямо противоположны.

Если разгибатели имеют большую твёрдость, то ягодичные мышцы не могут активно работать при выполнении силовых упражнений. Здесь следует заметить, что твёрдость мускулов-разгибателей может увеличиться из-за длительного нахождения в положении сидя. Сейчас многие люди ведут сидячий образ жизни и подобная ситуация может считаться нормальной.