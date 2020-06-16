Поправлялась на 25 кг дважды: история трансформаций фитнес-мамы Стефани Санзо

Сначала тренировки приводили только к истощению организма, и девушке пришлось поменять план.

Когда мы слышим о пауэрлифтерах, мы негласно представляем себе людей с огромными и не всегда красивыми мышцами. Большая часть спортсменов так и выглядит. Но, как и везде, бывают исключения. Рассказываем историю австралийки Стефани Санзо, которая до 19 лет избегала тренажёрные залы, а сейчас – одна из самых популярных девушек-пауэрлифтеров в мире.

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Дважды поправлялась на 25 кг

В подростковом возрасте Стефани не была заинтересована регулярным посещением тренажёрного зала. Девушка была далека от здорового образа жизни: прогуливала уроки по физкультуре и питалась фастфудом. Но вскоре её жизнь кардинально изменилась.

В 19 лет Стефани родила сына и прилично набрала в весе. До беременности весы Санзо регулярно показывали 47 кг. «Я изумилась, когда увидела свой вес». После рождения ребёнка девушка сильно поправилась – весы показали рекордные 72 кг.

Во время моей первой беременности я питалась абсолютно всем, что попадалось мне на глаза. Моя настоящая слабость — фастфуд и шоколад.

Вскоре Стефани, вооружившись гантелями из ближайшего спортивного магазина, начала тренироваться в домашних условия. Девушка уволилась с работы и всё свободное время посвящала трансформации тела. Также Стефани прошла курсы и отучилась на тренера. Она была уверена — это обязательно понадобится в будущем.

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Стефани совершала ежедневную пробежку. Порой она увлекалась и не замечала, как пробегала 10 км. Вскоре Санзо похудела, а спустя несколько месяцев забеременела во второй раз. Все старания по трансформации тела прошли впустую. Через девять месяцев у Стефани родилась девочка. Но во время родов случился тазовый пролапс, поэтому на неопределённое время с беговыми упражнениями пришлось попрощаться. Стефани переключилась на силовые тренировки. Как и год назад, она начала с гантелей. Вскоре Санзо заметила, что ей удаётся довольно легко набирать мышечную массу, Стефани приобрела абонемент в спортзал и тренировки вышли новый уровень.

Дебютное соревнование и второе место

Со времён домашних тренировок Стефани мечтала об участии в соревнованиях. Для этого австралийка наняла профессионального тренера.

Мой коуч разработал мне программу на 16 недель. Он научил меня правильной технике поднятия штанги и у меня стало получаться.

В 2012 году Стефани начала подготовку к первым соревнованиям. Ради этого пришлось пожертвовать здоровьем: каждодневные диеты и изнурительные тренировки истощали молодую спортсменку. Как итог: второе место и серебряная медаль на дебютном региональном турнире.



Санзо участвовала во всевозможных соревнованиях следующие три года, а затем взяла перерыв. Девушка признавалась: регулярные диеты уничтожали её организм.



Теперь у Стефани было достаточно свободного времени. Молодая мама вспомнила, что она заканчивала курсы, и стала персональным тренером. Она обучала клиентов и делилась полезными советами из соревновательного прошлого. Также у Санзо изменился стиль тренировок: силовые упражнения дополнял пауэрлифтинг.

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Неожиданная популярность в сети

Девушка решила делиться фотографиями клиентов из тренажёрного зала в социальных сетях. Изображение дополняла краткая история каждого из подопечных о желании преобразовать тело. Неожиданно Стефани обрела популярность. В интернете девушку стали называть «Стеф Фит Мама». Теперь она использует этот псевдоним в социальных сетях.



Стефани намерена продолжать заниматься фитнесом и радовать подписчиков уникальными авторским тренировками. Сейчас в «Инстаграме» на неё подписаны 1,9 млн человек.

Как тренируется пауэрлифтерша?

Стефани любит чередовать силовые тренировки и занятие пауэрлифтингом.

Девушка на регулярной основе совершает 8-12 повторений на каждой тренировке. Санзо не верит, что большое количество повторов с лёгким весом поможет сформировать мышцы.

Это глупости. Единственный способ привести мышцы в тонус — поднятие тяжёлых снарядов и правильное питание.

Кстати, девушка исключает кардиотренировки во время диеты. Но если нужно сбросить вес — она 4 раза в неделю совершает двадцатиминутные пробежки на беговой дорожке.



Одно из любимых упражнений Стефани — приседание сумо. По словам девушки, это лучшее упражнение для развития ягодичных мышц. Упражнение Санзо выполняет медленно, что способствует правильному сокращению мышц.

У Стефани есть отработанная программа тренировок.

Понедельник — упражнения, направленные на грудь и трицепсы.

Вторник — упражнения на ягодичные мышцы, икры и пресс.

Среда — упражнения на спину и бицепсы.

Четверг — упражнения на икры и пресс.

Пятница — укрепление подколенных сухожилий и упражнения на плечи.

Суббота — отдых.

Воскресенье — отдых.

Акцент на белок

Ежедневная норма потребления пищи для Стефани — 1800 калорий в день. Но если девушка чувствует, что ей не хватает питательных веществ, она спокойно может их добрать дополнительными калориями. Санзо поддерживает правильный баланс жиров, белков и углеводов. Упор делается на потребление белка, поэтому девушка без труда набирает мышечную массу.

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Также Стефани категорически не согласна, что углеводы отрицательно влияют на организм. По словам девушки, они не делают человека толстым. А вот лишние калории с радостью справляются с этой задачей. Также пауэрлифтерша отказалась от алкоголя из-за содержания сахара, но может позволить себе один шоколадный батончик в день.