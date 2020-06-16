Поправлялась на 25 кг дважды: история трансформаций фитнес-мамы Стефани Санзо

Когда мы слышим о пауэрлифтерах, мы негласно представляем себе людей с огромными и не всегда красивыми мышцами. Большая часть спортсменов так и выглядит. Но, как и везде, бывают исключения. Рассказываем историю австралийки Стефани Санзо, которая до 19 лет избегала тренажёрные залы, а сейчас – одна из самых популярных девушек-пауэрлифтеров в мире.
Дважды поправлялась на 25 кг
В подростковом возрасте Стефани не была заинтересована регулярным посещением тренажёрного зала. Девушка была далека от здорового образа жизни: прогуливала уроки по физкультуре и питалась фастфудом. Но вскоре её жизнь кардинально изменилась.
В 19 лет Стефани родила сына и прилично набрала в весе. До беременности весы Санзо регулярно показывали 47 кг. «Я изумилась, когда увидела свой вес». После рождения ребёнка девушка сильно поправилась – весы показали рекордные 72 кг.
Во время моей первой беременности я питалась абсолютно всем, что попадалось мне на глаза. Моя настоящая слабость — фастфуд и шоколад.
Вскоре Стефани, вооружившись гантелями из ближайшего спортивного магазина, начала тренироваться в домашних условия. Девушка уволилась с работы и всё свободное время посвящала трансформации тела. Также Стефани прошла курсы и отучилась на тренера. Она была уверена — это обязательно понадобится в будущем.
Стефани совершала ежедневную пробежку. Порой она увлекалась и не замечала, как пробегала 10 км. Вскоре Санзо похудела, а спустя несколько месяцев забеременела во второй раз. Все старания по трансформации тела прошли впустую. Через девять месяцев у Стефани родилась девочка. Но во время родов случился тазовый пролапс, поэтому на неопределённое время с беговыми упражнениями пришлось попрощаться. Стефани переключилась на силовые тренировки. Как и год назад, она начала с гантелей. Вскоре Санзо заметила, что ей удаётся довольно легко набирать мышечную массу, Стефани приобрела абонемент в спортзал и тренировки вышли новый уровень.
Дебютное соревнование и второе место
Со времён домашних тренировок Стефани мечтала об участии в соревнованиях. Для этого австралийка наняла профессионального тренера.
Мой коуч разработал мне программу на 16 недель. Он научил меня правильной технике поднятия штанги и у меня стало получаться.
В 2012 году Стефани начала подготовку к первым соревнованиям. Ради этого пришлось пожертвовать здоровьем: каждодневные диеты и изнурительные тренировки истощали молодую спортсменку. Как итог: второе место и серебряная медаль на дебютном региональном турнире.
Санзо участвовала во всевозможных соревнованиях следующие три года, а затем взяла перерыв. Девушка признавалась: регулярные диеты уничтожали её организм.
Теперь у Стефани было достаточно свободного времени. Молодая мама вспомнила, что она заканчивала курсы, и стала персональным тренером. Она обучала клиентов и делилась полезными советами из соревновательного прошлого. Также у Санзо изменился стиль тренировок: силовые упражнения дополнял пауэрлифтинг.
Неожиданная популярность в сети
Девушка решила делиться фотографиями клиентов из тренажёрного зала в социальных сетях. Изображение дополняла краткая история каждого из подопечных о желании преобразовать тело. Неожиданно Стефани обрела популярность. В интернете девушку стали называть «Стеф Фит Мама». Теперь она использует этот псевдоним в социальных сетях.
Стефани намерена продолжать заниматься фитнесом и радовать подписчиков уникальными авторским тренировками. Сейчас в «Инстаграме» на неё подписаны 1,9 млн человек.
Как тренируется пауэрлифтерша?
Стефани любит чередовать силовые тренировки и занятие пауэрлифтингом.
Девушка на регулярной основе совершает 8-12 повторений на каждой тренировке. Санзо не верит, что большое количество повторов с лёгким весом поможет сформировать мышцы.
Это глупости. Единственный способ привести мышцы в тонус — поднятие тяжёлых снарядов и правильное питание.
Кстати, девушка исключает кардиотренировки во время диеты. Но если нужно сбросить вес — она 4 раза в неделю совершает двадцатиминутные пробежки на беговой дорожке.
Одно из любимых упражнений Стефани — приседание сумо. По словам девушки, это лучшее упражнение для развития ягодичных мышц. Упражнение Санзо выполняет медленно, что способствует правильному сокращению мышц.
У Стефани есть отработанная программа тренировок.
Понедельник — упражнения, направленные на грудь и трицепсы.
Вторник — упражнения на ягодичные мышцы, икры и пресс.
Среда — упражнения на спину и бицепсы.
Четверг — упражнения на икры и пресс.
Пятница — укрепление подколенных сухожилий и упражнения на плечи.
Суббота — отдых.
Воскресенье — отдых.
Акцент на белок
Ежедневная норма потребления пищи для Стефани — 1800 калорий в день. Но если девушка чувствует, что ей не хватает питательных веществ, она спокойно может их добрать дополнительными калориями. Санзо поддерживает правильный баланс жиров, белков и углеводов. Упор делается на потребление белка, поэтому девушка без труда набирает мышечную массу.
Также Стефани категорически не согласна, что углеводы отрицательно влияют на организм. По словам девушки, они не делают человека толстым. А вот лишние калории с радостью справляются с этой задачей. Также пауэрлифтерша отказалась от алкоголя из-за содержания сахара, но может позволить себе один шоколадный батончик в день.