5 действенных способов завязать шнурки так, чтобы бегать было удобнее

Для удобного и надежного бега мало купить хорошие кроссовки – нужно еще правильно их зашнуровать. Есть много разных способов: для широкой и узкой стопы, для плоскостопия и высокого подъёма. Выбирай подходящий и наслаждайся бегом!
Способ 1. Петля
Подобная шнуровка обеспечивает плотное прилегание, которое предотвращает смещение ноги в обуви во время бега, независимо от покрытия.
Как сделать:
- проденьте шнурок во все доступные дырочки на кроссовке, кроме последней;
- с каждой стороны проденьте шнурок в верхнюю дырочку, оставив небольшую петельку;
- перекрестите шнурок и протащите его через оставленную петлю;
- затяните и завяжите бантик.
Способ 2. Диагональ
Такой способ шнуровки ваших кроссовок позволит избежать возникновения «чёрных ногтей» — это распространенная проблема у бегунов, которая появляется из-за давления носка обуви на ноготь.
Как сделать:
- продеваем шнурок с той стороны, что ближе к большому пальцу (на правой ноге – это слева, на левой – справа);
- протягиваем его наверх и продеваем в самую последнюю дырочку с противоположной стороны;
- берём вторую часть шнурка (она должна быть значительно длиннее) и шнуруем, как обычно (по диагонали).
Способ 3. Параллельная
Подойдет тем, у кого высокий свод стопы: подобная шнуровка поможет снизить давление на верхнюю часть обуви во время бега.
Как сделать:
- пропускаем шнурок через нижние дырки и уводим внутрь кед с обоих концов;
- один конец шнурка поднимаем справа вверх, выводим из верхнего отверстия и продеваем в левую дырочку;
- оба конца поднимаем вверх и выводим наружу каждый через одно отверстие, протягиваем на противоположную сторону и тянем выше.
Способ 4. С пропусками
Такой способ поможет избавиться от дискомфорта обладателям широкой стопы. Если и после него бегать будет неудобно, то необходимо сменить обувь.
Как сделать:
- шнуруем, как обычно, но делая два пропуска.
Способ 5. «Замочек»
Подобный способ позволяет предотвратить чрезмерное растяжение подошвенных фасций и медиальных сухожилий, поэтому подойдет тем, у кого есть проблема плоскостопия.
Как сделать:
- прошнуруйте зигзагом до предпоследней дырочки;
- проденьте шнурки в последнюю дырочку с каждой стороны параллельно друг другу;
- просуньте кончики в петельки с противоположной стороны;
- завяжите сбоку на бантик.
Все эти способы помогут сохранить комфорт во время пробежки и сделают её намного безопаснее. Выбирайте тот, что подходит именно вам.