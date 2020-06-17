Оказывается, избавиться от дискомфорта можно так просто.

5 действенных способов завязать шнурки так, чтобы бегать было удобнее

Для удобного и надежного бега мало купить хорошие кроссовки – нужно еще правильно их зашнуровать. Есть много разных способов: для широкой и узкой стопы, для плоскостопия и высокого подъёма. Выбирай подходящий и наслаждайся бегом!

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Способ 1. Петля

Подобная шнуровка обеспечивает плотное прилегание, которое предотвращает смещение ноги в обуви во время бега, независимо от покрытия.



Как сделать:

проденьте шнурок во все доступные дырочки на кроссовке, кроме последней;

с каждой стороны проденьте шнурок в верхнюю дырочку, оставив небольшую петельку;

перекрестите шнурок и протащите его через оставленную петлю;

затяните и завяжите бантик.

Способ 2. Диагональ

Такой способ шнуровки ваших кроссовок позволит избежать возникновения «чёрных ногтей» — это распространенная проблема у бегунов, которая появляется из-за давления носка обуви на ноготь.

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Как сделать:

продеваем шнурок с той стороны, что ближе к большому пальцу (на правой ноге – это слева, на левой – справа);

протягиваем его наверх и продеваем в самую последнюю дырочку с противоположной стороны;

берём вторую часть шнурка (она должна быть значительно длиннее) и шнуруем, как обычно (по диагонали).

Способ 3. Параллельная

Подойдет тем, у кого высокий свод стопы: подобная шнуровка поможет снизить давление на верхнюю часть обуви во время бега.

Как сделать:

пропускаем шнурок через нижние дырки и уводим внутрь кед с обоих концов;

один конец шнурка поднимаем справа вверх, выводим из верхнего отверстия и продеваем в левую дырочку;

оба конца поднимаем вверх и выводим наружу каждый через одно отверстие, протягиваем на противоположную сторону и тянем выше.

Способ 4. С пропусками

Такой способ поможет избавиться от дискомфорта обладателям широкой стопы. Если и после него бегать будет неудобно, то необходимо сменить обувь.

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Как сделать:

шнуруем, как обычно, но делая два пропуска.

Способ 5. «Замочек»

Подобный способ позволяет предотвратить чрезмерное растяжение подошвенных фасций и медиальных сухожилий, поэтому подойдет тем, у кого есть проблема плоскостопия.

Как сделать:

прошнуруйте зигзагом до предпоследней дырочки;

проденьте шнурки в последнюю дырочку с каждой стороны параллельно друг другу;

просуньте кончики в петельки с противоположной стороны;

завяжите сбоку на бантик.

Все эти способы помогут сохранить комфорт во время пробежки и сделают её намного безопаснее. Выбирайте тот, что подходит именно вам.