Братья-близнецы стали разными из-за мясной и веганской диет. Честный эксперимент

Как вы думаете, как сильно может измениться организм, если лишить его привычной еды? Вернее, если заменить её на веганскую? Ответ на этот вопрос решили найти братья-близнецы Хьюго и Росс Тёрнеры из Великобритании. Абсолютно одинаковые внешне и генетически, со схожими привычками, они решили поучаствовать в эксперименте. Результаты оказались поразительными.

Что произойдёт с организмом, если полностью отказаться от мяса? Плюсы и минусы вегетарианства, которые изменят вас и внешне, и внутренне.

Почему для эксперимента были выбраны именно братья Тёрнеры?

На самом деле их никто не выбирал. Они сами решили устроить себе испытание, чтобы проверить, насколько полезна модная веганская диета, и попросили о помощи учёных из Королевского колледжа Лондона.

Близнецы Тёрнеры – идеальные кандидаты для задуманного эксперимента. Блогеры, путешественники, известные в своей среде люди. Но самое главное, Хьюго и Росс практически одинаковы: внешне, генетически, в привычках и спортивных увлечениях. Так что чистота опыта гарантировалась.

До эксперимента мужчины были схожи в телосложении, весе, который равнялся примерно 84 кг, и показателе жировой массы — 13% у обоих.

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Веган и мясоед

По правилам эксперимента один из братьев должен был полностью изменить привычный рацион, заменив его на веганский. То есть отказаться от мяса, рыбы, морепродуктов, молока, яиц, а другой – употреблять привычную еду, в которой мяса было больше обычного. Важно, что количество калорий в день должно было быть одинаковым.

В течение 12 недель Хьюго и Росс занимались абсолютно идентичными физическими упражнениями в тренажёрном зале и проводили там одинаковое количество времени. В одну неделю было шесть тренировок, в другую – пять, а упражнения в основном развивали выносливость. За состоянием здоровья братьев внимательно следили учёные.

Похудевший Хьюго

Близнецы бросили жребий, и веганом стал Хьюго. Сначала он резко похудел, но затем практически восстановил все параметры, с которых и начал диету. В итоге мужчина стал весить 82,1 кг, а жировая прослойка уменьшилась с 13 до 12 процентов.

У Хьюго сильно изменился микробиом кишечника. Микробом — это среда, в которой живут микроорганизмы и ресурсами которой они пользуются. Такие изменения в теле одного из Тёрнеров снизили риск ожирения и сахарного диабета, уровень холестерина в крови. Но при этом увеличили вероятность образования язв и рубцов в желудочно-кишечном тракте.

Веган по жребию заметил, что стал более энергичным и сконцентрированным. Однако у него начисто пропало сексуальное влечение. Тут, конечно, могли сыграть роль и другие причины, но факт остаётся фактом.

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Подкачавшийся Росс

Еда Росса была привычной, организму не пришлось перестраиваться, потому и результаты оказались ожидаемыми. Мужчина подкачался, набрал массу до 86 кг, и в его организме стало 15 процентов жира. Но увеличение общего веса произошло в основном за счёт мышечной ткани.

Естественно, никакого изменения микробиома кишечника у Росса не было, как не случилось и скачков холестерина. Про сексуальное влечение брат-мясоед предпочёл умолчать.

Так что же лучше?

Вопрос, ради которого всё затевалось, остался без ответа. Хотя и внешне, и внутренне братья стали разными. Кстати, потом они оба вернулись к исходному состоянию. Конечно, можно сказать, что веганская диета ничего не даёт, но это будет неправдой. Плюсы и минусы есть в каждом из рационов, а чем он разнообразнее, тем лучше.

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После окончания эксперимента Тёрнеры вернулись к привычному для себя меню, договорившись с учёными, что опыт нужно повторить, только растянуть его на год. Это позволит сделать более точные выводы.