Братья-близнецы стали разными из-за мясной и веганской диет. Честный эксперимент

Как вы думаете, как сильно может измениться организм, если лишить его привычной еды? Вернее, если заменить её на веганскую? Ответ на этот вопрос решили найти братья-близнецы Хьюго и Росс Тёрнеры из Великобритании. Абсолютно одинаковые внешне и генетически, со схожими привычками, они решили поучаствовать в эксперименте. Результаты оказались поразительными.
Почему для эксперимента были выбраны именно братья Тёрнеры?
На самом деле их никто не выбирал. Они сами решили устроить себе испытание, чтобы проверить, насколько полезна модная веганская диета, и попросили о помощи учёных из Королевского колледжа Лондона.
Близнецы Тёрнеры – идеальные кандидаты для задуманного эксперимента. Блогеры, путешественники, известные в своей среде люди. Но самое главное, Хьюго и Росс практически одинаковы: внешне, генетически, в привычках и спортивных увлечениях. Так что чистота опыта гарантировалась.
До эксперимента мужчины были схожи в телосложении, весе, который равнялся примерно 84 кг, и показателе жировой массы — 13% у обоих.
Веган и мясоед
По правилам эксперимента один из братьев должен был полностью изменить привычный рацион, заменив его на веганский. То есть отказаться от мяса, рыбы, морепродуктов, молока, яиц, а другой – употреблять привычную еду, в которой мяса было больше обычного. Важно, что количество калорий в день должно было быть одинаковым.
В течение 12 недель Хьюго и Росс занимались абсолютно идентичными физическими упражнениями в тренажёрном зале и проводили там одинаковое количество времени. В одну неделю было шесть тренировок, в другую – пять, а упражнения в основном развивали выносливость. За состоянием здоровья братьев внимательно следили учёные.
Похудевший Хьюго
Близнецы бросили жребий, и веганом стал Хьюго. Сначала он резко похудел, но затем практически восстановил все параметры, с которых и начал диету. В итоге мужчина стал весить 82,1 кг, а жировая прослойка уменьшилась с 13 до 12 процентов.
У Хьюго сильно изменился микробиом кишечника. Микробом — это среда, в которой живут микроорганизмы и ресурсами которой они пользуются. Такие изменения в теле одного из Тёрнеров снизили риск ожирения и сахарного диабета, уровень холестерина в крови. Но при этом увеличили вероятность образования язв и рубцов в желудочно-кишечном тракте.
Веган по жребию заметил, что стал более энергичным и сконцентрированным. Однако у него начисто пропало сексуальное влечение. Тут, конечно, могли сыграть роль и другие причины, но факт остаётся фактом.
Подкачавшийся Росс
Еда Росса была привычной, организму не пришлось перестраиваться, потому и результаты оказались ожидаемыми. Мужчина подкачался, набрал массу до 86 кг, и в его организме стало 15 процентов жира. Но увеличение общего веса произошло в основном за счёт мышечной ткани.
Естественно, никакого изменения микробиома кишечника у Росса не было, как не случилось и скачков холестерина. Про сексуальное влечение брат-мясоед предпочёл умолчать.
Так что же лучше?
Вопрос, ради которого всё затевалось, остался без ответа. Хотя и внешне, и внутренне братья стали разными. Кстати, потом они оба вернулись к исходному состоянию. Конечно, можно сказать, что веганская диета ничего не даёт, но это будет неправдой. Плюсы и минусы есть в каждом из рационов, а чем он разнообразнее, тем лучше.
После окончания эксперимента Тёрнеры вернулись к привычному для себя меню, договорившись с учёными, что опыт нужно повторить, только растянуть его на год. Это позволит сделать более точные выводы.