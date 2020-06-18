Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Главная / Lifestyle / Статьи /

Какие продукты могут предотвратить старение? Правила питания для молодости, суперфуды

Какие продукты могут предотвратить старение?
Никита Метелица Валерия Баринова
,
Правильное питание может продлить молодость. Продукты, которые предотвращают старение
Включение в рацион всего нескольких позиций изменит избавит от множества заболеваний.
Lifestyle / Питание 0

О том, как «взломать» свой организм и перестать стареть – Никита Метелица – профессиональный биохакер, мастер медитации и дыхательных практик, и участник Международного фестиваля здорового образа жизни и спорта SN PRO EXPO FORUM.

Наша красота и молодость напрямую зависят от биохимических процессов, которые происходят в организме. Каждый человек, который хочет прожить максимально долго и быть при этом молодым снаружи и внутри, должен понимать, что все процессы, происходящие в человеческом организме, работают на основе программ и их взаимодействия. Огромным количеством этих действий мы не управляем, потому что не можем или просто не умеем. Но мы можем управлять тем, что управляет ими!

Фото: istockphoto.com

По сути, задача каждого – это поддерживать эталонное состояние работы всех физиологических систем и процессов внутри. И поможет нам в этом правильный образ жизни и питание.

Научно доказано: правильный метод дыхания помогает ускорить обмен веществ
Простое упражнение научит задействовать диафрагму и дышать глубоко.

Есть ли единые принципы правильного образа жизни для всех?

Есть! Но важно помнить, что мы отличаемся друг от друга, также и ЗОЖ отличается от биохакинга тем, что второй персонифицируется (то есть, подстраивается конкретно под вас). Человек, который называет себя биохакером – это тот, кто может управлять процессами внутри себя, регулируя скорость старения, скорость регенерации клеток, даже чистоту клеточного и межклеточного пространства. Система биохакинга включает в себя достаточно большой и широкий спектр действий и работы над самим собой. Начиная с того, как вы ложитесь спать, просыпаетесь по утрам, о чём вы думаете, что вы делаете, что едите и пьёте, заканчивая тем, как вы умеете справляться со стрессом, как относитесь к людям вокруг и даже к самому себе.

Фото: istockphoto.com

А что мы едим?

Согласно биохимическим процессам в организме, наша задача – поддерживать качественную работу кишечника. Есть конкретные продукты, которые позволяют микрофлоре работать гораздо лучше. Нам необходимо употреблять те, в которых содержится клетчатка, например: зелень, овощи, фрукты, проростки.

Отдельно выделю уникальный продукт – брокколи. Это крестоцветный овощ, который прошёл ряд исследований, доказывающих его полезные свойства: снижение риска рака простаты у мужчин и рака мочевого пузыря, положительное влияние на сердечные заболевания, состояния нервной системы и многое другое.

7 документалок, которые заставят заботиться о своём здоровье
Две картины были номинированы на «Оскар».

Природным антиоксидантом, содержащим железо и витамины А, С и К является шпинат.

Поможет лечить и восстановить пищеварительный тракт масло ГХИ (топлёное сливочное масло).

Замедлить рост раковых клеток помогают яблоки, в которых, кстати, содержится больше витамина С, чем в апельсинах.

Фото: istockphoto.com

Суперфуды

Важно употреблять не очень много еды, чтобы не перегружать нашу пищеварительную систему и позволять ей периодически отдыхать (интервальное голодание). Из того небольшого количества пищи, которое мы употребляем, мы должны получать необходимое количество микронутриентов.

Что произойдёт с организмом, если есть яблоки каждый день
О полезном фрукте, к выбору которого стоит подходить очень аккуратно.

Все продукты отличаются по своей нутритивной плотности (степень полезности продукта на 1 гр. его веса), в связи с этим выделим те, что обладают повышенным содержанием полезных веществ — суперфуды:

  • Какао, ростки пшеницы и ячменя, семечки (льняные и тыквенные), семена чиа, абрикосовые косточки;
  • Орехи, урбеч, порошок баобаба;
  • Ягоды. Отмечу, что суперфудами они не считаются, но по объёму пользы и уровню антиоксидантной активности, мы смело внесём их в этот список;
  • Продукты пчелопроизводства – маточное молочко, пыльца, перга.

Добавляйте суперфуды в свои завтраки и перекусы, делайте с ними коктейли и заваривайте специальные чаи –вариантов масса.

Фото: istockphoto.com

Помните, что молодость прежде всего нужно поддерживать не снаружи, а внутри! Помогут в этом определённые ежедневные привычки: правильно питаться, правильно дышать, правильно отдыхать и др. Красота изнутри отражается и снаружи. Сияние лица, кожи, глаз будет поддерживаться нашим внутренним огнём. В каком-то смысле человек – это биоэнергетическая, биомеханическая и биохимическая машина, у которой есть разум. А с помощью этого разума мы можем позволять машине работать лучше.

Комментарии (0)
Популярные материалы
Больше не бабушка: как 97-летней женщине удаётся поддерживать отличную форму
Больше не бабушка: как 97-летней женщине удаётся поддерживать отличную форму
Лето ещё не потеряно. Учёные выяснили, как похудеть после самоизоляции за 14 дней
Лето ещё не потеряно. Учёные выяснили, как похудеть после самоизоляции за 14 дней
TOP 3
Летнее спасение: напитки, которые действительно утоляют жажду в жару
Летнее спасение: напитки, которые действительно утоляют жажду в жару
Питание
Научно доказано: правильный метод дыхания помогает ускорить обмен веществ
Научно доказано: правильный метод дыхания помогает ускорить обмен веществ
Здоровье
Не откладывай на завтра: 10 веских причин купить велосипед этим летом
Не откладывай на завтра: 10 веских причин купить велосипед этим летом
Здоровье
© championat.com 2000–2020