Правильное питание может продлить молодость. Продукты, которые предотвращают старение

О том, как «взломать» свой организм и перестать стареть – Никита Метелица – профессиональный биохакер, мастер медитации и дыхательных практик, и участник Международного фестиваля здорового образа жизни и спорта SN PRO EXPO FORUM.
Наша красота и молодость напрямую зависят от биохимических процессов, которые происходят в организме. Каждый человек, который хочет прожить максимально долго и быть при этом молодым снаружи и внутри, должен понимать, что все процессы, происходящие в человеческом организме, работают на основе программ и их взаимодействия. Огромным количеством этих действий мы не управляем, потому что не можем или просто не умеем. Но мы можем управлять тем, что управляет ими!
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По сути, задача каждого – это поддерживать эталонное состояние работы всех физиологических систем и процессов внутри. И поможет нам в этом правильный образ жизни и питание.
Есть ли единые принципы правильного образа жизни для всех?
Есть! Но важно помнить, что мы отличаемся друг от друга, также и ЗОЖ отличается от биохакинга тем, что второй персонифицируется (то есть, подстраивается конкретно под вас). Человек, который называет себя биохакером – это тот, кто может управлять процессами внутри себя, регулируя скорость старения, скорость регенерации клеток, даже чистоту клеточного и межклеточного пространства. Система биохакинга включает в себя достаточно большой и широкий спектр действий и работы над самим собой. Начиная с того, как вы ложитесь спать, просыпаетесь по утрам, о чём вы думаете, что вы делаете, что едите и пьёте, заканчивая тем, как вы умеете справляться со стрессом, как относитесь к людям вокруг и даже к самому себе.
Фото: istockphoto.com
А что мы едим?
Согласно биохимическим процессам в организме, наша задача – поддерживать качественную работу кишечника. Есть конкретные продукты, которые позволяют микрофлоре работать гораздо лучше. Нам необходимо употреблять те, в которых содержится клетчатка, например: зелень, овощи, фрукты, проростки.
Отдельно выделю уникальный продукт – брокколи. Это крестоцветный овощ, который прошёл ряд исследований, доказывающих его полезные свойства: снижение риска рака простаты у мужчин и рака мочевого пузыря, положительное влияние на сердечные заболевания, состояния нервной системы и многое другое.
Природным антиоксидантом, содержащим железо и витамины А, С и К является шпинат.
Поможет лечить и восстановить пищеварительный тракт масло ГХИ (топлёное сливочное масло).
Замедлить рост раковых клеток помогают яблоки, в которых, кстати, содержится больше витамина С, чем в апельсинах.
Фото: istockphoto.com
Суперфуды
Важно употреблять не очень много еды, чтобы не перегружать нашу пищеварительную систему и позволять ей периодически отдыхать (интервальное голодание). Из того небольшого количества пищи, которое мы употребляем, мы должны получать необходимое количество микронутриентов.
Все продукты отличаются по своей нутритивной плотности (степень полезности продукта на 1 гр. его веса), в связи с этим выделим те, что обладают повышенным содержанием полезных веществ — суперфуды:
- Какао, ростки пшеницы и ячменя, семечки (льняные и тыквенные), семена чиа, абрикосовые косточки;
- Орехи, урбеч, порошок баобаба;
- Ягоды. Отмечу, что суперфудами они не считаются, но по объёму пользы и уровню антиоксидантной активности, мы смело внесём их в этот список;
- Продукты пчелопроизводства – маточное молочко, пыльца, перга.
Добавляйте суперфуды в свои завтраки и перекусы, делайте с ними коктейли и заваривайте специальные чаи –вариантов масса.
Фото: istockphoto.com
Помните, что молодость прежде всего нужно поддерживать не снаружи, а внутри! Помогут в этом определённые ежедневные привычки: правильно питаться, правильно дышать, правильно отдыхать и др. Красота изнутри отражается и снаружи. Сияние лица, кожи, глаз будет поддерживаться нашим внутренним огнём. В каком-то смысле человек – это биоэнергетическая, биомеханическая и биохимическая машина, у которой есть разум. А с помощью этого разума мы можем позволять машине работать лучше.