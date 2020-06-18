Правильное питание может продлить молодость. Продукты, которые предотвращают старение

О том, как «взломать» свой организм и перестать стареть – Никита Метелица – профессиональный биохакер, мастер медитации и дыхательных практик, и участник Международного фестиваля здорового образа жизни и спорта SN PRO EXPO FORUM.



Наша красота и молодость напрямую зависят от биохимических процессов, которые происходят в организме. Каждый человек, который хочет прожить максимально долго и быть при этом молодым снаружи и внутри, должен понимать, что все процессы, происходящие в человеческом организме, работают на основе программ и их взаимодействия. Огромным количеством этих действий мы не управляем, потому что не можем или просто не умеем. Но мы можем управлять тем, что управляет ими!

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По сути, задача каждого – это поддерживать эталонное состояние работы всех физиологических систем и процессов внутри. И поможет нам в этом правильный образ жизни и питание.

Научно доказано: правильный метод дыхания помогает ускорить обмен веществ Простое упражнение научит задействовать диафрагму и дышать глубоко.

Есть ли единые принципы правильного образа жизни для всех?

Есть! Но важно помнить, что мы отличаемся друг от друга, также и ЗОЖ отличается от биохакинга тем, что второй персонифицируется (то есть, подстраивается конкретно под вас). Человек, который называет себя биохакером – это тот, кто может управлять процессами внутри себя, регулируя скорость старения, скорость регенерации клеток, даже чистоту клеточного и межклеточного пространства. Система биохакинга включает в себя достаточно большой и широкий спектр действий и работы над самим собой. Начиная с того, как вы ложитесь спать, просыпаетесь по утрам, о чём вы думаете, что вы делаете, что едите и пьёте, заканчивая тем, как вы умеете справляться со стрессом, как относитесь к людям вокруг и даже к самому себе.

Фото: istockphoto.com

А что мы едим?

Согласно биохимическим процессам в организме, наша задача – поддерживать качественную работу кишечника. Есть конкретные продукты, которые позволяют микрофлоре работать гораздо лучше. Нам необходимо употреблять те, в которых содержится клетчатка, например: зелень, овощи, фрукты, проростки.



Отдельно выделю уникальный продукт – брокколи. Это крестоцветный овощ, который прошёл ряд исследований, доказывающих его полезные свойства: снижение риска рака простаты у мужчин и рака мочевого пузыря, положительное влияние на сердечные заболевания, состояния нервной системы и многое другое.

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Природным антиоксидантом, содержащим железо и витамины А, С и К является шпинат.



Поможет лечить и восстановить пищеварительный тракт масло ГХИ (топлёное сливочное масло).



Замедлить рост раковых клеток помогают яблоки, в которых, кстати, содержится больше витамина С, чем в апельсинах.

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Суперфуды

Важно употреблять не очень много еды, чтобы не перегружать нашу пищеварительную систему и позволять ей периодически отдыхать (интервальное голодание). Из того небольшого количества пищи, которое мы употребляем, мы должны получать необходимое количество микронутриентов.

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Все продукты отличаются по своей нутритивной плотности (степень полезности продукта на 1 гр. его веса), в связи с этим выделим те, что обладают повышенным содержанием полезных веществ — суперфуды:

Какао, ростки пшеницы и ячменя, семечки (льняные и тыквенные), семена чиа, абрикосовые косточки;

Орехи, урбеч, порошок баобаба;

Ягоды. Отмечу, что суперфудами они не считаются, но по объёму пользы и уровню антиоксидантной активности, мы смело внесём их в этот список;

Продукты пчелопроизводства – маточное молочко, пыльца, перга.

Добавляйте суперфуды в свои завтраки и перекусы, делайте с ними коктейли и заваривайте специальные чаи –вариантов масса.

Фото: istockphoto.com

Помните, что молодость прежде всего нужно поддерживать не снаружи, а внутри! Помогут в этом определённые ежедневные привычки: правильно питаться, правильно дышать, правильно отдыхать и др. Красота изнутри отражается и снаружи. Сияние лица, кожи, глаз будет поддерживаться нашим внутренним огнём. В каком-то смысле человек – это биоэнергетическая, биомеханическая и биохимическая машина, у которой есть разум. А с помощью этого разума мы можем позволять машине работать лучше.