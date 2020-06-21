Плюс-сайз модель Ника Хименес — футбольная фанатка. И это нешуточное увлечение

Девушка с детства ходит на стадионы и просто обожает Месси.

Ника Хименес — популярная плюс-сайз модель из Испании. К 22 годам она успела не только построить карьеру в индустрии моды, несмотря на нестандартные параметры, но и открыть собственное модельное агентство.

Девушка также ведёт активный образ жизни, который включает регулярные силовые и кардио-тренировки в зале и различные занятия на свежем воздухе. А среди всех видов спорта она предпочитает футбол и является преданной болельщицей «Барселоны». В социальных сетях Ники можно увидеть множество фотографий со стадиона «Камп Ноу».

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Любовь к футболу — это семейное

На выбор увлечения Хименес во многом повлиял её отец. Он с ранних лет приобщал дочь к фанатской культуре, водил на стадионы смотреть матчи вживую. Теперь же девушка приглашает на игры своего молодого человека. Так что футбол для фотомодели – не просто способ времяпровождения или дань культуре современной Испании, а неотъемлемая часть жизни.

В интервью испанской спортивной газете Marca Ника рассказала, что искренне поддерживает Лионеля Месси.

Я болельщица футбольного клуба «Барселона» и горжусь этим. Мой кумир – Лео, считаю его лучшим игроком в мире.

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Спортивный стиль в повседневной жизни

В повседневной жизни девушка отдаёт предпочтение удобной спортивной одежде. Главными фаворитами Ники Хименес являются вещи бренда Nike — главного спонсора и экипировщика «Барселоны». В её гардеробе имеется не менее пяти пар кроссовок легендарной модели Jordan.

Несмотря на серьёзное увлечение футболом, Хименес всё же предпочитает быть по ту сторону поля, на фанатской трибуне. Однако вполне вероятно, что многие подробности жизни модели ещё не раскрыты.