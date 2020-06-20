Продуктивная самоизоляция: 5 шагов к идеальному телу от Насти Каменских

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Настя Каменских похудела на карантине. Секреты и лайфхаки певицы для красивой фигуры

Как Настя Каменских похудела на карантине?
Екатерина Постникова
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Певица оказалась среди тех, кому удалось заметно похудеть на карантине.
Lifestyle / Здоровье 0

«Карантин – это шанс передохнуть и одновременно стать лучше», — заявила популярная украинская артистка Настя Каменских. Уже на протяжении нескольких месяцев она мотивирует своих подписчиков в «Инстаграме» питаться правильно и вести здоровый образ жизни. Мы собрали 5 основных шагов к достижению желаемой фигуры, которыми пользуется Настя.

Шаг №1: найти мотивацию

Чтобы с успехом сбросить лишний вес и уже через месяц тренировок увидеть результат, Настя Каменских советует спросить себя: «Зачем мне это нужно?» Если вы полностью уверены в том, что хотите улучшить здоровье и подтянуть фигуру, тогда начинайте действовать! Артистка советует не обращать внимание на неуверенность в себе и мнение посторонних людей. «Тебе нужно просто взять и начать делать», — сказала Каменских в одном из своих прямых эфиров в «Инстаграме».

Шаг №2: начать с малого

Все прекрасно знают, что наш организм испытывает огромный стресс при резкой смене привычного образа жизни. Настя Каменских советует начать с малого: установить себе четкий режим дня (Настя просыпается в 6 утра, а ложится спать в 9-9:30 вечера), начать пить больше воды, выполнять несложные физические упражнения по утрам. Артистка уверена, что спустя какое-то время, ваш организм привыкнет, и вам захочется физически развиваться все больше и больше.

Шаг №3: активное утро

Важно с самого утра заряжать свой организм энергией на весь день. Каменских привыкла делать легкую разрядку каждое утро. Совсем недавно артистка поделилась с подписчиками фотографией, где она устроила себе велопрогулку.

Шаг №4: правильное питание

Для того, чтобы добиться фигуры мечты, нужно соблюдать два важных правила: заниматься спортом и правильно питаться. Настя Каменских посвятила своему питанию сразу несколько постов. Артистка советует питаться пять раз в день небольшими порциями. Блюда, естественно, некалорийные, с высоким содержанием белка. Овощи, фрукты, нежирные молочные продукты – все это должно входить в ваш ежедневный рацион. Совсем отказываться от сладкого Настя не рекомендует. Вместо этого можно заменить конфеты и шоколад сухофруктами. Также недавно певица поделилась рецептом ПП-мороженного с авокадо и орехами.

Шаг №5: ежедневные тренировки

Итак, режим дня мы установили, в холодильнике у нас теперь много овощей, фруктов и всяких диетических продуктов, поэтому нам осталось только одно – начать ежедневно заниматься спортом. Почти каждую неделю Настя делится с подписчиками различными комплексами упражнений на разные группы мышц. Вы можете выполнять их прямо у себя дома, как это и делала сама певица во время карантина. Важно не перенапрягать свой организм. Каменских советует входить в режим тренировок постепенно, чтобы не навредить своему здоровью.

Следуя этим правилам, вы с легкостью сможете получить такую же красивую фигуру, как у Насти Каменских. Самое главное, по мнению артистки – делать то, чего тебе действительно хочется и никогда не останавливаться перед возникающими трудностями.

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