День, когда разрешено всё. Можно ли устраивать себе читмил и как делать это правильно

Те, кто хоть раз ограничивал свой рацион, знают, как трудно бывает устоять перед привычными ранее продуктами, которые сейчас есть нельзя. Из-за сильной тяги к запретному порой случаются срывы, они же множат на ноль все былые старания. Чтобы соблюсти баланс в следовании строгому плану, придумали так называемый «читмил» — законное нарушение диеты. Стоит ли его проводить и как делать это безопасно, объясняет специалист по правильному питанию и коррекции веса, эксперт «Чемпионата» Андрей Семешов.

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Как правильно проводить читмилы?

Давайте я сразу в одном абзаце отвечу на вынесенный в заголовок вопрос. Пошаговая инструкция:

Полюбить занятия в тренажёрном зале, втянуться в регулярные тренировки. Лет через пять понять, что у вас это неплохо получается и задуматься о том, что можно бы и посмотреть календарь соревнований по фитнес-бикини или, предположим, классическому бодибилдингу. Ещё пару лет потратить на улучшение и доведение себя до нужных пропорций, потом за три-четыре месяца до первого старта начать сушку. И в том числе прибегать к читмилам по мере необходимости.

Вот так это будет правильно и, возможно, оправданно.

Фото: istockphoto.com

Читмил и читдей в профессиональной фитнес-среде

Слово «читмил» («жульничество с едой» в переводе с английского) пришло к нам из мира англоговорящего фитнес-сообщества. Специальный приём помогает профессиональным спортсменам, которые в период подготовки к выходу на подиум загоняют себя в совершенно нефизиологичный, критично низкий процент жира в организме. Им нужно продержаться ещё чуть-чуть и не слететь с катушек. То есть семь дней в неделю они изматывают себя жёсткими диетами, мечтая о шоколадке, а её нельзя. Но совсем завязать себя в такой сверхзамотивированный узел — это непосильная задача даже для суперпрофи. Поэтому они и устраивают себе один читмил раз в неделю. Это обед или ужин, когда атлеты нарушают все возможные табу и выбирают блюда, которые в остальные дни находятся под строжайшим запретом. Макароны, например, или та же шоколадка.

Весь смысл заключается в том, чтобы только не сойти с ума. Или с диеты. Выйти на сцену живым пособием по анатомии и, если сойдутся звёзды, попасть в призёры.

Фото: istockphoto.com

Помимо читмила, есть ещё читдей. Смысл примерно тот же самый, только «жульничество» растягивается не на один обед или ужин, а на целый день. Включая завтрак, второй завтрак и полдник.

Но даже среди профессионалов, которые идут на огромные жертвы и лишения ради карьеры, в последние годы всё больше тех, кто отходит от столь строгого режима. Стараются выбирать более щадящие пути достижения соревновательной формы, сохраняя в рационе какие-то кулинарные фривольности. Пусть в строго контролируемых количествах, зато на регулярной основе, не дожидаясь заветного субботнего ужина.

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Читмил для любителей: нужен ли он?

Полагаю, что среди читателей раздела Lifestyle не так много профессиональных атлетов. Мы с вами всё-таки обычные люди, у которых, помимо мечты о красивом теле, есть и другие приоритеты: учёба, работа, семья. Желание не вредить своему здоровью в конце концов.

Поэтому смысл составлять рацион, чтобы всю неделю мечтать о таком читмиле? Разумнее изначально подобрать такой режим питания, чтобы постепенно избавляться от жировой прослойки, не лишая себя пищевых радостей.

Фото: istockphoto.com

Я придерживаюсь мнения, что единственно эффективный путь к цели — это грамотный расчёт индивидуальной калорийности, в которой 10-15% вполне можно ежедневно отводить на всё, что «вкусно, но не полезно». Такой подход позволит сохранить в нормальном состоянии нервную систему. Иначе велика вероятность, что вслед за штудированием гайдов «Как провести читмил?» придётся переключиться на «Как вылечить расстройства пищевого поведения?».

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Про читдеи применительно к обычным любителям фитнеса даже и рассуждать неловко. Частенько сталкивался с ситуациями, когда шесть дней создаётся небольшой дефицит по калориям. Скажем, на 300 ккал в день, итого 1800 ккал. А на седьмой день — ура, законный чит-зажор! — весь этот энергодефицит с лихвой переедается. Результат? В лучшем случае топтание на месте. Иногда набор массы, в том числе и жировой. В худшем варианте — снова поиск методичек по борьбе с расстройствами пищевого поведения. Ну, или если угодно, то по аналогии с «читмил-зажором» можно гуглить eating disorders.