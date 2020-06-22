Упражнение «бутылочка» для стройных ног и тонуса мышц

Одной из самых проблемных зон для похудения являются ноги. Большинство девушек стремится к тому, чтобы добиться красивых и стройных ног, но достичь этого не так уж и просто. Всегда сложно найти правильные и эффективные упражнения, чтобы не перекачать нужную область. Упражнение «бутылочка» от бьюти-эксперта Елены Пятибрат не только отлично сжигает жир в ногах, но и работает с устранением проблем женского здоровья.
Техника выполнения
Для этого упражнения нужно взять бутылку (чем больше диаметр, тем лучше) около 1-1,5 литра и зажать её между ног с помощью напряжения мышц. Бутылка должна быть наполнена водой, но если по началу у вас не получается её удерживать, то можно вылить половину объёма и постепенно с каждой тренировкой увеличивать количество воды.
Фото: istockphoto.com
Из прямого положения отводите таз назад, одновременно втягивая живот и напрягая мышцы пресса. В этот момент спина должна немного округлиться. Замрите на 2-3 секунды. Затем – наоборот, таз нужно отвести вперед, при этом расслабив живот во время движения, а после этого немного прогнуть спину (потянуться областью груди вперед) и напрячь мышцы живота на пару секунд.
Особенности упражнения
- Важно, чтобы стопы стояли параллельно, по возможности ближе друг к другу.
- Не нужно совершать «активные» действия во время выполнения упражнения – медленно, постепенно, чувствуя работу мышц, но не слишком нагружая их.
- Следите за мышцами бедер, которые держат бутылку, она должна удерживаться именно за счёт их работы.
- Рекомендуется выполнять по семь подходов движения тазом вперёд и назад.
В чем польза?
Упражнение не только очень удобно и доступно, но еще и эффективно. Ежедневное выполнение способно заменить тренировку в спортивном зале, но и это не все плюсы метода.
Во время выполнения упражнения прорабатываются наружные и внутренние поверхности бёдер, а это очень важно для красивых и стройных ног. Уходят жировые прослойки, улучшается рельеф и подтягивается зона ягодиц.
Фото: istockphoto.com
Ещё упражнение прорабатывает поясницу – уходят ноющие боли, вызванные «сидячей» работой. Формируется красивый рельеф колена.
К тому же, это такая тренировка активизирует работу малого таза, устраняет проблемы женского здоровья.