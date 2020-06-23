Рисуем пресс и ягодицы с помощью макияжа. А что, так можно было?

Ради фигуры мечты работать приходится долго и кропотливо. Причём не только в спортивном зале, но и на кухне, корректируя рацион и стараясь уменьшить жировую прослойку на дефиците калорий. Но что делать, если на важном мероприятии или празднике хочется выглядеть сногсшибательно, а времени осталось мало? Оказывается, выход есть — нужно лишь запастись косметикой и кистями. Конечно, с их помощью лишние килограммы никуда не уйдут, а мышцы не вырастут, но краткосрочный визуальный эффект точно обеспечен.

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Что такое контуринг?

По сути, это специальная техника макияжа, которая позволяет придать лицу и определённым частям тела нужную форму. Для этого осветляют одни зоны и затемняют другие. Контуринг делают с помощью хайлайтера, тёмного корректора, иногда бронзера и пушистой широкой кисти. Сейчас эти средства можно найти в любом магазине косметики: их выпускает огромное количество брендов в различных ценовых категориях. Продукты могут быть кремовых или сухих текстур.

Фото: istockphoto.com

Обычно к контурингу прибегают при скульптурировании лица. Так можно подчеркнуть скулы, изменить форму носа, сделать губы более объёмными и вырисовать лебединую шею. Этими приёмами уже вряд ли кого-то удивишь. Но всё чаще корректирующий макияж стал применяться по отношению к телу — для создания стройной фигуры и рельефа.

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Худые ноги и кубики пресса: как сделать корректирующий макияж для тела?

Если с макияжем для лица подавляющее большинство девушек знакомо, то с контурингом тела сталкивались далеко не все. Рассказываем, как он работает.

Ноги

Сделать их более стройными помогут специальный тональный крем или автозагар и хайлайтер. Один из первых двух продуктов стоит равномерно нанести на ноги, а пудрой с эффектом сияния нужно пройтись по их центральным вертикальным линиям. Конечно, мышцы таким способом не подчеркнуть, но, по правде говоря, девушки редко гонятся за рельефом ног, если речь идёт не о моделях фитнес-бикини.

С помощью этих средств также можно скрыть несовершенства: синяки, царапины, растяжки. Но если вы сторонница естественности и хотите, чтобы кожа просто выглядела более здоровой, то вполне хватит питательного крема.

Фото: istockphoto.com

Пресс

Создать кубики с помощью макияжа могут как женщины, так и мужчины. Принцип для всех один: на увлажнённой коже необходимо прорисовать искусственные тени по естественным линиям пресса и хорошо растушевать их кистью. Девушкам можно нанести по бокам бронзирующее средство, это визуально уменьшит талию.

Главное, не переборщить, чтобы рельеф не выглядел броско и неестественно. И если уж вы решитесь на хитрую уловку, то помните, что ненастоящие кубики смажутся при первом соприкосновении с водой. Так что полноценного пляжного сезона с одним только контурингом не выйдет.

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Грудь

К корректировке этой зоны также прибегают представители обоих полов. Нанося макияж на грудь, нужно, опять же, грамотно поработать с тенями. Стоит прорисовать тёмным корректором линии от ложбинки в обе стороны, чтобы получилась форма буквы Y, а на самые выступающие точки нанести хайлайтер. При желании можно подчеркнуть изгибы ключиц.

Ягодицы

Да, их можно не только наприседать, но и грамотно скорректировать с помощью косметики. Чтобы ягодицы казались более объёмными, необходимо прорисовать округлые изгибы по тому же принципу, что и с грудью, и добавить сияние на выступающие зоны.

С помощью макияжа можно изменить форму буквально любой части тела. Это удобно, если вам нужен быстрый и красивый эффект. Но по-настоящему качественного тела достигают только путём упорной работы над собой. И такой результат, к счастью, не смывается водой.