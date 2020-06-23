Тренировки от стресса. Как правильно заниматься, чтобы меньше нервничать

Все надоело, грустно и скучно? Сходи в зал! Доказано, что спорт действительно поднимает настроение и даже помогает справиться с легкой депрессией (I степени). Но что делать, если с каждым разом тренироваться становится все сложнее, а после полученной физической нагрузки совсем не можешь восстановиться? Этот вопрос мы задали Евгению Грекову – сертифицированному эндокринологу, врачу спортивной медицины, президенту Ассоциации независимых экспертов стран СНГ по спортивной эндокринологии и нутрициологии, главному врачу клиники Hormone Life и спикеру Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

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Как получать удовольствие от тренировок?

Получить удовольствие после тренировки может человек с полностью сохраненным соматическим здоровьем (а значит, здоровой эндокринной, нервной, сердечнососудистой и опронодвигательной сестемами). Для его поддержания необходимо следить за показателями следующих элементов:

Железо

В организме человека (в крови и в мышцах) содержится около 5 г. железа. В тканях оно участвует в таких процессах, как окисление холестерина до тестостерона, эстрогенов и прогестеронов, если мы говорим про мужчин. У женщин железо участвует в окислении холестерина до тестостерона и эстрадиола. Если говорить про надпочечники, то холестерин также под действием железозависимых ферментов переходит в такой гормон как кортизол.

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Я начал свой рассказ именно с этих упоминаний, потому что основные наши гормоны счастья – серотонин и дофамин – зависимы от содержания в организме железа, тестостерона, эстродиола и прогестерона, витамина D3. Дефицит эстродиола у женщин вызывает воспаление такой глубинной структуры головного мозга, как гиппокамп. Дефицит эстрогенов ведёт не только к снижению уровня серотонина, но и к ожирению. Пациентки с недостатком эстрадиола – далеко не самые счастливые люди, так как вторично воспален гиппокамп — и для получения положительных эмоций они начинают потреблять большое количество углеводов — чтобы повысить серотонин — но этот процесс приводит только к ожирению. Именно поэтому многие зрелые пациентки с ожирением ходят в зал и не могут получить от этого положительные эмоции. Как следствие – бросают занятия.

Для заметки могу сказать, что у женщин в 10 раз больше тестостерона, чем эстрадиола. Дефицит эстродиола и тестостерона вызывает, помимо депрессии, еще и мышечную слабость, снижение количества мышц и повышение количества жира.

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Миокины и кортизол

Есть такие вещества, как миокины – это гормоны мышц. Они могут вырабатываться только на фоне нормального содержания эстродиола и тестостерона в организме. При мышечной работе выделяются миокины, которые стимулируют в центральной нервной системе выработку серотонина и дофамина. Вырабатывается все это при интенсивных, но короткосрочных физических нагрузках (игровые виды спорта). Если спортсмен будет переутомляться (мало отдыха и более 40 минут интенсивных занятий в зале), то начнет вырабатываться кортизол (стрессорный гормон надпочечников).Если человек продолжает изматывющую тренировку, кортизол начинает подавлять выработку половых гормонов – тестостерона и эстрадиола – и начинает разрушать белки мышц, вызывая переутомление. Этого допускать нельзя!

На фоне перетренированности также выделяется аммиак, который негативно влияет на нервную ткань, ухудшая настроение и когнитивную функцию.

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Миоглобин

Железозависимый белок миоглобин очень важен для спортсмена. Чем больше его в мышцах, тем легче переносится физическая нагрузка. Миоглобин снабжает мышцы кислородом во время занятий спортом. Многие говорят: «если зеваешь при тренировке, то это начинают тратиться углеводы». Нет! Это результат дефицита железа, проявляющийся как клиническая картина гипоксии. Об удовольствии при физической нагрузке тут говорить сложно.

Витамины группы В

Если говорить про удовольствие от физической нагрузки, то его очень сложно получить еще и при дефиците витаминов В12, В9, потому что они необходимы для синтеза миоглобина и серотонина. Поэтому очень часто в составе того или иного продукта спортивного питания можно увидеть витамины группы В.

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Витамин D

Для того, чтобы мышцы были сильными, им необходим витамин D. По своей структуре он напоминает половой гормон — тестостерон, состоит из холестерина и во многих странах его называют гормон D3. На фоне дефицита этого витамина у детей развивается мышечная атрофия и ожирение – такую же картину мы видим и у взрослых. Недостаток витамина D3 — по данным Национального Института питания США (2014 г) — вызывает сахарный диабет, рак прямой кишки, рак предстательной железы, депрессию, склонность к самоубийствам, ожирению. Если у человека нет нехватки тестостерона и витаминов В, но есть дефицит D, то мышцы всё равно не будут восстанавливаться, не будет удовольствия от полученной физической нагрузки. Витамин D3 обязательно необходим для того, чтобы на должном уровне синтезировались миокины в мышцах.

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Йод и тиреоидные гормоны

Дефицит йода и тиреоидных гормонов может ухудшать результаты от физических нагрузок. Каким образом? Нарушается водно-электролитный баланс и человек начинает буквально опухать. Кроме того, на фоне недостатка гормонов щитовидной железы повышается жиронакопление и снижается жиросжигание.

Фото: istockphoto.com

Как часто заниматься спортом, чтобы поднять настроение?

Тренироваться каждый день глупо!

Кто-то скажет, что он же тренирует разные группы мышц, но при этом забывает, что резерв у организма один. Состоит он из нескольких частей: АТФ, креатинфосфокиназа, гликоген и жиры, которые должны поступать в мышцы во время отдыха. Обычно восстановление после физической нагрузки идет до 48 часов. Поэтому лучше заниматься спортом через день, но не каждый день.