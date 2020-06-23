Здоровая еда — это некалорийно? Развеиваем главный миф о правильном питании

У авокадо и Биг Мака оказалось больше общего, чем мы могли представить.

Культ здорового образа жизни всё активнее распространяется в интернете. Появляется больше бьюти- или фитнес-блогеров, которые пропагандируют правильное питание и рекламируют продукцию для поддержания красоты и молодости тела. Множество людей вдохновляются этим и следуют современным тенденциям в надежде обрести фигуру мечты.

Теперь почти все знают, что для того, чтобы похудеть, потолстеть или просто оставаться в форме, нужно контролировать количество потребляемых в день калорий — единиц энергии, необходимых организму для поддержания жизнедеятельности. С едой каждый человек потребляет определённое их количество. Полученная энергия тратится как во время физической активности, так и в состоянии покоя.

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Когда дело доходит до правильного питания, большинство «ЗОЖников» ставят калорийность пищи на первое место. Тем более в настоящее время существует огромное количество онлайн-сервисов и приложений, которые помогают отслеживать питание и подсчитывать те самые калории. Казалось бы, всё просто: когда организм получает больше энергии, чем тратит — мы набираем вес, а когда происходит наоборот — вес уходит. Поэтому все привыкли к мысли о том, что при похудении необходимо соблюдать дефицит калорий. Это правда. И тем не менее она не всегда работает. Нужно знать несколько важных подробностей.

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Что нужно знать о калорийности?

Во-первых, нельзя забывать о том, что каждый человек уникален и необходимая порция калорий для него рассчитывается индивидуально. Каждый организм в состоянии покоя расходует разный объём энергии, который зависит от метаболизма и других физических показателей. К тому же образ жизни людей может значительно отличаться: кто-то работает в офисе и ведёт сидячий образ жизни, а кто-то занимается деятельностью, требующей применение физической силы. Это всё сильно влияет на расход энергии. То есть не существует определённого показателя калорий, которого все должны придерживаться.

Во-вторых, если вы рассчитали необходимый лично для себя калораж, это не значит, что можно есть любые блюда, которые вписываются в поставленные рамки. Ведь именно качество еды определяет качество тела — кожи, волос, ногтей. Согласитесь, перекус из горсти орехов намного полезнее шоколадного батончика. Несмотря на то, что и то, и другое имеет примерно одинаковую калорийность. В отличие от орехов, батончик не содержит правильного соотношения белков, жиров и углеводов, которое необходимо организму для нормального функционирования. Но получается, что и не вся здоровая еда является низкокалорийной.

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Healthy food, organic, fitness: что полезно, а что нет?

В погоне за здоровым питанием мы часто выбираем продукты с отметками «healthy», «organic», «gluten free». Иногда даже не разобравшись, что из этого действительно полезно, а что нет. Часто на упаковках, например, фруктового сока, мюслей, хлопьев, батончиков указывают надпись «fitness», что заставляет покупателей принимать эту пищу за диетическую или полезную. На самом деле это не так.

Фото: istockphoto.com

Фруктовые соки из магазинов содержат огромное количество производственного сахара и усилителей вкуса — главных врагов идеальной фигуры. Та же ситуация с мюслями и хлопьями: у них ещё и высокая энергетическая ценность, которую все так боятся.

Батончики тоже могут быть опасны: большинство из них предназначены для спортсменов или людей, активно занимающихся физическим трудом. После него просто необходимо восполнять запасы энергии. А калорийные батончики с высоким содержанием белка — как раз идеальный вариант, если нет времени на полноценный обед. Протеиновые батончики нельзя назвать вредными, но их также нельзя использовать между приёмами пищи в качестве перекуса. Ведь один снек может содержать около 350 ккал!

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Здоровая еда далеко не всегда низкокалорийна

Всё-таки производственные продукты, полуфабрикаты, консервы и так далее — не лучший выбор для правильного питания. Пища растительного происхождения и домашнего приготовления — наиболее подходящий вариант, потому что при таком рационе организм получает необходимые белки, жиры и углеводы, витамины и минералы.

Здесь тоже есть одно «но». Всем известно, что например, разнообразные овощи и фрукты полезны. Но мало кто знает, что полезные не значит низкокалорийные, то есть увлекаться ими нельзя. Авокадо, орехи, сухофрукты, кокосовое молоко и мякоть кокоса, сёмга, яйца — одни из таких продуктов. Авокадо является одним из самых питательных плодов с антиоксидантными свойствами, в нём содержится широкий спектр необходимых жирных кислот и витаминов. Однако из половины авокадо мы получаем уже около 180 ккал.

Фото: istockphoto.com

Их орехов организм тоже получает полезные жиры, растительный белок и Омега-3, но это один из самых калорийных продуктов. Например, энергетическая ценность 100 г миндаля составляет примерно 645 ккал — практически как два небольших приёма пищи. Поэтому с орехами нужно быть аккуратными и съедать не больше 20 г в день.

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Кокос, который стал так популярен в последнее время и молоко которого часто используют в качестве заменителя коровьего молока, низкокалорийным не назовёшь. В 100 г мякоти содержится 353 ккал, а в кокосовом молоке — порядка 230. И всё же тропический орех богат жирными кислотами и минералами (калием, фосфором, кальцием), так что полностью исключать его из рациона не стоит.

Сёмга — чрезвычайно полезная рыба с высоким содержанием легкоусвояемого белка. Но её энергетическая ценность — целых 500 ккал. В рационе практически каждого человека есть яйца, так как это протеин, но в одном варёном яйце уже 152 ккал. Не забываем и про фрукты, которые принято считать безобидными. В них содержится фруктоза, а значит есть их на ночь нежелательно. Фруктовые смузи и свежевыжатые соки полезны, но и высококалорийны, ведь для одного напитка мы смешиваем много разных ингредиентов.

Фото: istockphoto.com

Важно не количество, а качество

Этот список можно продолжать долго. Главное, что нужно понять, — высококалорийная еда может быть полезной. Низкое содержание калорий не обеспечивает правильное питание. Полезные продукты нельзя сравнивать с вредной пищей с такой же энергетической ценностью. И Биг Мак, и авокадо примерно равны по этому показателю, но их качество и состав значительно различаются. Из Биг Мака вы не получаете тех антиоксидантов, которое берёте из авокадо.

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Поэтому, когда дело доходит до правильного питания, на первом месте должен стоять состав рациона, а не его калорийность. Безусловно, объёмы потребляемой пищи важны (всему надо знать меру), но её качество во многом определяет не только внешний вид человека, но и состояние здоровья.