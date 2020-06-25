Худеющая Бортич и камео Эмили Ратаковски. 7 фильмов про бодипозитив и любовь к себе

Идеальное отражение в зеркале — это ещё не всё, что нужно для счастья. И в общепринятые стандарты порой не уместить настоящую красоту. Но кто на самом деле ставит нам рамки? Герои фильмов из этой подборки доказали: уверенность в себе, харизма и талант — вот ключ к успеху.

«Красотка на всю голову»

Страна: США, Китай

Год: 2018

Жанр: мелодрама, комедия

Рене Беннет работает в крупной косметической фирме. Она знает всё о мире красоты, моды и визажа, но сама себя красоткой не считает. Девушка страдает от неуверенности в себе из-за лишнего веса и записывается на новую программу похудения от знаменитого фитнес-коуча.

Во время тренировки Рене падает с тренажёра и ударяется головой. Теперь мир кажется ей другим: в зеркале она видит обворожительную блондинку с идеальными формами. Вселенная дала ей шанс почувствовать себя худышкой и добиться успеха. И хотя на самом деле внешне девушка ничуть не изменилась, она обрела веру в себя. А эта сила ещё более сногсшибательна, чем красота.

Чем опасен бодипозитив? Обратная сторона популярного движения Избежать крайностей не так уж просто. Справляются не все.

«Лак для волос»

Страна: Великобритания, Канада

Год: 2007

Жанр: мелодрама, комедия, мюзикл

На экране США эпохи 60-х. Пышка Трейси Тёрнблад мечтает выступать в танцевальном ТВ-шоу. Одноклассники посмеиваются над ней, но Трейси не обращает внимания на чужие предрассудки. Она приходит на кастинг и поражает продюсеров талантом и харизмой. Теперь она восходящая звезда, на которую смотрит вся страна.

«Лак для волос» — это экранизация одноименного мюзикла 1988 года, но с новым, абсолютно звездным составом: Куин Латифа, Кристофер Уокен, Мишель Пфайффер, Никки Блонски, Зак Эфрон и Джон Траволта в роли матери главной героини.

«Я худею»

Страна: Россия

Год: 2018

Жанр: комедия

«Я худею» — российская комедия, установившая рекорд по кассовым сборам в первый день показа. Героиню Саши Бортич, Аню, бросает молодой человек: его не устраивают формы девушки. Чтобы вернуть любимого, она садится на диету и просто живёт в тренажёрном зале. А ещё Аня находит себе напарника по похудению, Колю. Девушка добивается цели и теряет 15 килограммов. Однако оказывается, что главные проблемы в её жизни связаны вовсе не с лишним весом.

Интересный факт: для съёмок фильма Бортич сначала набрала вес, а после худела внутри сюжета вместе со своей героиней. Режиссёр Алексей Нужный и сценарист Николай Куликов тоже кардинально изменили внешность: сбросили 28 и 20 килограммов соответственно.

Российские актрисы, которых спорт изменил в лучшую сторону Одним пришлось восстанавливать форму после «толстых» ролей, другие тренировались ради себя.

«200 фунтов красоты»

Страна: Южная Корея

Год: 2006

Жанр: комедия

Снова кино о девушке, мечтающей стать звездой ТВ. Кан Хан-на поёт для фонограммы известной, но абсолютно бездарной певицы. А ведь девушка сама хочет выступать на сцене. Продюсер отказывается ставить её в кадр и требует, чтобы Кан похудела. И героиня выбирает довольно радикальный способ: она решается на пластическую операцию и через год, совсем не похожая на себя, пытается покорить сцену. Вот только принесёт ли ей это счастье?

В основе сюжета лежит манга (манхва) Юмико Судзуки «Большой успех Канны». С любовью для поклонников корейской культуры.

«Рост Джоди» («Дылда»)

Страна: США

Год: 2019

Жанр: комедия

«У вас в школе наверняка была очень высокая девочка. Её дразнили «Майкл Джордан», «небоскрёб», «дядя Стёпа». Я как она. Мне 16 и мой рост 185,5 сантиметров. Я старшеклассница, которая носит кроссы 46 размера», — в самом начале говорит главная героиня фильма Джоди. Она всегда комплексовала из-за роста и старалась быть невидимкой. Но теперь пришло время выбираться из скорлупы. Джоди влюбляется в нового ученика и, кажется, это взаимно. А главное, теперь она любит себя.

Юный Ди Каприо, Майкл Джордан и Тупак. 7 фильмов о баскетболе, которые надо посмотреть Легендарные картины со звёздами спорта и Голливуда. Есть даже российский фильм!

«Маленькая мисс Счастье»

Страна: США

Год: 2006

Жанр: драма, комедия

Малютка Олив больше всего на свете хочет стать новой мисс Америка, когда вырастет. Она начинает с малого: участвует в конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Однако подготовка к нему требует множества усилий, ведь детские конкурсы красоты — это сложный и не всегда честный бизнес. И хотя Олив не похожа на других участниц, никто не может помешать ей побороться за мечту. Да и как вообще выбрать самого красивого ребёнка из нескольких десятков маленьких куколок?

На съёмках фильма была полностью воссоздана обстановка конкурса. Все участницы и их родители на самом деле лауреаты детских бьюти-соревнований. Режиссёры показали самое важное: то, что обычно происходит за сценой.

«Пышка»

Страна: США

Год: 2018

Жанр: комедия, драма

В продолжение темы конкурсов красоты — фильм от создателей танцевального хита «Шаг вперёд». Главная героиня Уиллоудин — дочь бывшей королевы штата. Только она совсем не похожа на свою маму: девушка с детства была пышкой и вовсе не мечтала о сверкающей короне. Единственный человек, который верил в неё, — это тётя, а мать всегда уделяла больше внимания собственной карьере.

Чтобы доказать всем, что настоящая красота не должна умещаться в общепринятые стандарты 90-60-90, Уиллоу подаёт заявку на конкурс красоты. А за ней на кастинг подтягиваются и другие участницы размера плюс.