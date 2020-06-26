Дорого vs Дёшево. Бюджетная замена дорогим ПП-продуктам

«Суперфуды» — это богатые витаминами и минералами продукты, которые содержат большие дозы полезных веществ. Например, авокадо, сёмга, киноа, семена Чиа и многие другие. Но такая «супереда» недешёвая. Средняя цена слабосолёной сёмги – 250, 300, а то и 400 рублей за 200 граммов. А авокадо? От ста до двухсот рублей за штуку в зависимости от сорта. Не каждый может позволить себе такое правильное питание. Но это не значит, что без дорогой рыбы или миндального молока вы не сможете поддерживать здоровье.

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Многим «суперфудам» можно найти такой же полезный аналог. Только цена будет ниже. Мы подобрали бюджетную замену дорогим «правильным» продуктам.

Сёмга vs Скумбрия

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Сёмга легко усваивается организмом, содержит полезные кислоты, богата витаминами, макро- и микроэлементами. Но именно Омега-3 делает её «суперфудом». Всемирная организация здравоохранения отмечает, что это незаменимая для человека жирная кислота, потому что самостоятельно организм её не вырабатывает. Однако получить Омега-3 можно не только из дорогой сёмги.



Скумбрия содержит большую дозу не только Омега-3, но и йода, магния, цинка, витамина A, D и других полезных веществ. Она регулирует уровень гормонов, укрепляет иммунитет – одним словом, ничем не уступает красной рыбе. Зато стоит скумбрия в разы дешевле.

Авокадо vs Тыквенные семечки

Фото: istockphoto.com

Авокадо – один из самых популярных продуктов среди фанатов правильного питания. Ни один ПП-блог не обходится без рецепта гуакамоле (соус из авокадо) или пасты из фрукта. Помимо жирных кислот авокадо содержит витамины группы B, витамин E и большое количество калия. Но и этому «суперфуду» есть недорогой аналог.

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Тыквенные семечки содержат не меньше базовых жирных кислот. Благодаря витаминам А и Е кожа сохраняет упругость и молодость, а рекордное количество цинка борется с раковыми клетками. 50 граммов авокадо заменит 30 граммов семечек. Вы сохраните деньги, сэкономите на количестве продукта и главное – не потеряете в качестве.

Киноа vs Нут

Фото: istockphoto.com

«Заморская» крупа богата клетчаткой, фолиевой кислотой и растительным белком. Крупа не содержит глютена и может заменить мясо и птицу, поэтому её ценят вегетарианцы. Но стоит ли переплачивать за новомодный продукт?



Нут ничем не уступает киноа. Он также не содержит глютена, богат клетчаткой, витаминами, полезными кислотами и растительным белком. Причем белка в нуте 18 — 19 г, а в киноа 14 — 16 г на 100 граммов продукта. Выходит, нут не только не уступает, но и выигрывает. Он ускоряет метаболизм, улучшает пищеварение и полезен при сахарном диабете. Из нута можно готовить супы, пасты, плов, каши, салаты и другие полезные блюда.

Голубика vs Смородина

Фото: istockphoto.com

Мы ценим голубику за низкокалорийность и богатый химический состав. Да и на фотографиях с сырниками она смотрится очень красиво. Ягода полезна для сердца, зрения и нервной системы. Но не все могут её купить или тем более вырастить.



Чёрная смородина содержит гораздо больше витамина C, кальция, магния, натрия, фосфора, калия и других элементов. Она улучшает здоровье кожи, а по количеству железа обгоняет яблоки и гранаты. В ягоде много клетчатки, которая помогает работе кишечника, а её антиоксиданты замедляют старение и нормализуют артериальное давление.

Кленовый сироп vs Мёд

Фото: istockphoto.com

Кленовый сироп используют для мяса, рыбы, молочных коктейлей, каш, десертов и других блюд. Но чаще всего им заменяют сахар. Поливать блинчики или панкейки кленовым сиропом стало очень модно и «правильно». Да, он содержит витамины и полезные микроэлементы, но и стоит недёшево. Средняя цена – от 350 рублей за 200 граммов, если говорить о настоящем продукте, который действительно полезен для организма. Кстати, кленовый сироп часто подделывают, и вместо натурального сахара мы покупаем «что-то» с его ароматом. Так зачем рисковать и переплачивать?

Мёд не только дешевле кленового сиропа, но и проверен временем. Он богат всеми витаминами группы B, К, Е, C, макро- и микроэлементами. О полезных свойствах мёда нам известно с детства. Купить его можно у пчеловода, чтобы не переживать: натуральный он или нет. А вот кленовый сироп везут из Канады. Поэтому сами решайте, какому продукту стоит доверять.

Семена Чиа vs Кунжут

Фото: istockphoto.com

Семена Чиа часто добавляют в завтраки и десерты, чтобы придать им «полезности». Эти зёрна правда приносят пользу, потому что содержат растительные кислоты, витамины, клетчатку, убивают вредные бактерии и снижают уровень сахара в крови. Но стоит «чудо-продукт» 100 — 150 рублей за 100 граммов.

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Хорошая замена семенам Чиа – кунжут. Им часто посыпают булочки в магазинах. Семена кунжута богаты здоровыми жирами, витаминами и лёгкоусваяемыми белками, которые помогут нарастить мышечную массу. Наравне с Чиа кунжут снижает уровень холестерина и кровяное давление. Но жарить его не стоит, потому что так вы получите исключительно ароматную приправу. Чтобы сохранить все полезные свойства, семена нужно измельчать или замачивать.

Тростниковый сахар vs Свекольный сахар

Фото: istockphoto.com

Тростниковый сахар привыкли считать полезной заменой белому. Дело в мелассе, которая выделяется в процессе рафинирования сахара. Она правда содержит витамины В6, железо, кальций, магний и другие вещества. Но в нерафинированном сахаре её практически нет, значит и волшебных свойств тоже.



Рафинированный тростниковый сахар ничем не отличается от свекольного. Зато сахарную свёклу выращивают в России, Украине и Европе, а сахарный тростник везут из тропиков. Отдавать предпочтение лучше неочищенному коричневому свекольному сахару. Тёмным он становится после добавления полезной мелассы. Да и стоит свекольный сахар дешевле.