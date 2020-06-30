Какие кроссовки выбрать на лето и с чем их носить? 5 стильных решений

Кроссовки и кеды — неотъемлемый атрибут современного гардероба. Они актуальны во все времена года и хорошо вписываются практически в любой образ. Именно поэтому крупные бренды-экипировщики и модные дома не первый сезон делают акцент на создании спортивной обуви. Этим летом список трендов тоже пополнился. Рассказываем, какие модели в него вошли.

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С неоновыми вставками

Кажется, лаконичные белые и чёрные кроссовки уже никогда не выйдут из моды. Но это не значит, что с ними не могут конкурировать цветастые модели. В свежих дизайнерских коллекциях всё чаще появляется обувь с неоновыми вставками или полностью окрашенная в кислотные тона. Такие пары уже можно было заметить на показах Gucci, Balenciaga и Off-White.

Прозрачные

Если пару лет назад мы поражались прозрачным сумкам («Зачем всем видеть, что внутри?»), то такими же кроссовками сейчас мало кого удивишь. Обувь Moschino и модель adidas Superstar 80s, над которой бренд работал совместно с художником Блонди Маккоем, — лучшее тому подтверждение. Эти пары не задерживаются на витрине.

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Теннисные

Мода на теннисную эстетику заставила лёгкие кеды и парусиновые туфли вернуться в список трендов. Конечно, классикой кортов считается белая расцветка, но отдавать предпочтение именно ей необязательно. В современных лукбуках встречаются модели разных оттенков: от серого и нежно-розового до фуксии.

С принтом

Возможно, вы уже устали экспериментировать с одними только цветами. Тогда на помощь приходят принты, которые, к слову, смотрятся не менее стильно. Камуфляжный, леопардовый, тигровый, цветочный узоры и рисунки с персонажами мультфильмов станут выигрышной деталью наряда.

А если и этого мало, то есть ещё одно оригинальное решение — кроссовки с плавной растяжкой принта, как у Pinko.

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Старая школа

Классические модели с новой силой врываются в индустрию моду. Как правило, такую обувь стоит искать в магазинах спортивных брендов. Она стоит дешевле люксовой, но при этом не уступает ей по популярности. Reebok Classic, New Balance 373, Nike Air Force и adidas Originals Gazelle — без этих давно уже легендарных пар сложно представить современный стиль улиц.

С чем сочетать трендовые кроссовки?

Выбрать трендовую пару — лишь половина дела. Не менее важно разобраться, как и с чем новые кроссовки носить. Несколько практичных советов — в нашем видео-гайде.

С чем бы вы ни решились сочетать кроссовки этим летом, главное, чтобы именно вам и было комфортно в созданном образе. Пробуйте экспериментировать: возможно, за случайным смелым решением последует новый тренд.