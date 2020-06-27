Упражнение «крокодил», которое поможет подтянуть живот и добиться тонкой талии

О красивом и подтянутом животе мечтает каждая девушка, но получить его не так-то просто. Нужно позаботиться не только о питании, но и обеспечить себе достаточную физическую нагрузку. Иногда очень сложно найти упражнения, которые точно помогут подтянуть живот и уменьшить его объём. Сегодня мы расскажем об одном простом, но очень эффективном приёме, который называется «крокодил» (или более известная «лодочка»). Он не только поможет с похудением в области живота, но и укрепит мышцы позвоночника.
В чём эффективность упражнения?
«Крокодил» запускает в организме ряд процессов, благодаря которым жир начинается сжигаться в разы быстрее:
- Сосуды начинают расширятся, поэтому нагрузка на сердце снижается.
- Мышцы начинают получать больше кислорода за счёт увеличения кровотока.
- Повышается эластичность связок и сухожилий.
Стоит отметить, что упражнение благоприятно влияет на нервную систему человека и помогает исправить врождённые и приобретённые нарушения позвоночника. Забота об организме и коррекция фигуры всего за несколько минут в день.
Фото: istockphoto.com
Подготовка к выполнению упражнения
Перед тем, как выполнить упражнение «крокодил», наши мышцы и связки требуют обязательной подготовки. Если вы выполняете его после тренировки, ещё раз разминку можно не делать. В противном же случае, разогреть мышцы и подготовить тело к нагрузке нужно обязательно. Для этого следует выполнить небольшой комплекс простых упражнений. Можно вспомнить классическую разминку, чтобы немного размять суставы и разогреть мышцы.
Пример лёгкой разминки:
- наклоны головы (из стороны в сторону);
- повороты головы (по часовой и против);
- вращение туловищем, махи руками (вперёд-назад и вверх-вниз);
- вращение рук (по и против часовой);
- вращение тазобедренной частью тела;
- прыжки (на месте и из стороны в сторону).
На каждое упражнение по 10 повторений.
Фото: istockphoto.com
Техника выполнения
После разминки можно переходить к самому упражнению. Для удобства вам понадобится гимнастический коврик.
Исходное положение: лёжа на животе, ноги вместе, носки натянуты, руки лежат прямо вдоль головы или же находятся в положении «замок» за головой (при этом локти должны смотреть в стороны).
Сделайте глубокий вдох и оторвите от пола область груди как можно выше. Взгляд и руки направлены прямо перед собой (если ваши руки в положении «замок» за головой, то локти должны всё так же смотреть в стороны). Затем оторвите от пола прямые ноги настолько, насколько позволяет ваше тело. Задержитесь в таком положении на пару секунд. Вернитесь в исходное положение.
Во время выполнения упражнения сохраняйте ровное дыхание, примерно 3-5 вдохов на один подход. Всего нужно сделать не менее 6 повторений.
Фото: istockphoto.com