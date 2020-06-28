9 упражнений без гантелей для сильных и подтянутых рук

Тренировка не займёт много времени, но быстро избавит от дряблости мышц.

Многие девушки мечтают о стройных, подтянутых руках, но боятся тренировок с гантелями или гирями, потому что не хотят, чтобы мышцы визуально увеличились в объёме. Вместе с американским фитнес-блогером Сами Кларк показываем упражнения для рук без дополнительных утяжелителей, которые сделают руки более тонкими и рельефными. Большой плюс такой тренировки в том, что она не займёт много времени, но поможет держать в тонусе не только мышцы рук, но также пресс и дельтовидные мышцы.



Сами Кларк рекомендует выполнять упражнения по 45 секунд с 15 секундными перерывами между ними. Из инвентаря вам понадобится только гимнастический коврик.

Высокая планка с касаниями плеча

Исходное положение: планка на прямых руках. Кисти должны находиться ровно под плечами, ноги – на ширине плеч.

Как выполнять?

Поднимите правую руку и коснитесь левого плеча. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое с другой руки. Держите мышцы пресса напряжёнными, чтобы в спине не было прогиба.

Перекаты вперёд-назад на локтях и скручивания бедер

Исходное положение: планка на локтях.

Как выполнять?

Приподнимитесь на пальцах ног и перенесите вес тела на руки. Вернитесь в исходное положение. Повторите движение два раза. В положении планки сделайте скручивания бедрами – по одному в каждую сторону.

Чередуйте упражнения: после двух перекатов выполняйте скручивания. Следите, чтобы таз оставался на одном уровне, и в пояснице не было прогиба.

Скалолаз

Исходное положение: планка на прямых руках.

Как выполнять?

Поднимите одну ногу от пола и подведите колено к груди. Тело при этом должно составлять прямую линию. Вернитесь в исходное положение и повторите то же движение другой ногой. Выполняйте в быстром темпе, как будто бежите на месте, и следите, чтобы мышцы пресса были напряжены.

Боковые отжимания на одной руке

Исходное положение: лёжа на правом боку, ноги согнуты на 90°. Правую руку положите на левое бедро, и сделайте упор другой рукой так, чтобы кисть левой руки стояла параллельно правому плечу. Не уводите опорную руку далеко от тела.

Как выполнять?

Разогните левую руку в локте, чтобы приподняться от пола. Выполняйте движение плавно, без рывков. Согните левую руку в локте и вернитесь в исходное положение.

Постарайтесь перенести нагрузку на руку, а не подниматься за счёт боковых мышц пресса. После 15 секундного перерыва повторите упражнение на другом боку.

Супермен с разведением рук

Исходное положение: лёжа на животе, руки разведены в стороны. Разверните их ладонями вперёд, чтобы мизинцы касались пола.

Как выполнять?

Напрягая плечевые мышцы, поднимите одновременно обе руки от пола. Вернитесь в исходное положение. Голову и ноги не поднимайте, шея должна быть расслаблена. Работают только руки.

Супермен в полёте

Исходное положение: лёжа на животе, руки на бёдрах ладонями вверх.

Как выполнять?

Подведите прямые руки через стороны к голове, одновременно поворачивая их ладонями вниз. Так же через стороны проведите их обратно, поворачивая ладонями вверх, и удержите на весу над бёдрами. Голову можете немного приподнять от пола, но не зажимайте мышцы шеи.

Супермен

Исходное положение: лёжа на животе, ноги на ширине плеч, руки за головой.

Как выполнять?

Напрягая мышцы спины, плавно поднимите корпус от пола. Вернитесь в исходное положение. Следите, чтобы движения не были резкими, и ноги оставались на полу. Чтобы правильно распределить нагрузку на руки и спину, держите локти чётко в стороны.

Обратные отжимания и подъём ноги с касанием

Исходное положение: сидя на полу, колени согнуты, ступни на ширине плеч и прижаты к полу. Руки поставьте позади себя чуть шире плеч. Поднимите таз, опираясь на ноги и руки, чтобы тело образовывало прямую линию.

Как выполнять?

Согните руки в локтях, опуская корпус. Старайтесь при этом не сильно опускать бёдра. Выпрямите руки и вернитесь в предыдущее положение. Повторите движение два раза.

В исходном положении поднимите левую ногу и правую руку. Коснитесь кистью стопы. Верните руку и ногу на пол. Повторите движение с другой руки. Чередуйте упражнения: после двух обратных отжиманий выполняйте подъёмы ног с касанием рукой.

Отжимания с колен

Исходное положение: упор лёжа на коленях. Руки на ширине плеч, кисти направлены чётко вперёд.

Как выполнять?

Согните руки и опустите корпус почти до пола. Локти должны быть направлены вдоль тела. Поднимитесь на руках в исходное положение. Следите, чтобы тело образовывало прямую линию, в спине не было прогиба, и таз оставался на одном уровне.



Выполняя этот комплекс упражнений несколько раз в неделю, вы сможете не только сделать руки тоньше и сильнее, но и улучшить осанку. Для того, чтобы повысить интенсивность тренировки, повторите две или три серии подряд через минутный перерыв.