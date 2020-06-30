Жертвы маркетинга. Как нас обманывают производители «полезных» продуктов?

За красивыми этикетками прячется то, что может нам навредить.

Оказывается, в упаковке даже самого, казалось бы, полезного продукта может быть что угодно. Обращать внимание нужно не на внешний вид товара, а на его состав. Однако и он может обмануть.

Йогурты

Мы привыкли, что йогурт – полезный для пищеварения продукт. Это правда, если он натуральный. Но сегодня в магазинах огромное количество йогуртов разных марок, которые выглядят, как «настоящие». Ключевое слово – выглядят. Видели в магазинах «йогурты», на которых написано: «йогуртовый продукт», «йогуртовый десерт», «продукт на йогуртовой основе» и тому подобное? Всё это уловки изобретательных производителей. Такие продукты чаще всего не содержат ничего «живого», потому что проходят термическую обработку. В настоящем йогурте должны быть полезные бактерии, а не кусочки молочного шоколада, печенья или клубничного мусса со сливками. Искусственные добавки придают вкус, но могут быть опасны для людей с индивидуальной непереносимостью. Если вам нужна польза, а не сплошной сахар и консерванты, то смотреть нужно не на упаковку.

Фото: istockphoto.com

Как найти настоящий йогурт?

Название. «Йогурт» и только «йогурт». Товары с подписью типа «йогуртный коктейль» или «йогуртовый продукт» нужно избегать. То же касается слов «клубничный», «черничный», «персиковый» и других. В таких фруктовых начинках нет пользы, потому что производители часто заменяют натуральные ягоды и фрукты на красители и ароматизаторы. Хотите съесть йогурт с настоящей клубникой – читайте состав или добавьте самостоятельно.

«Йогурт» и только «йогурт». Товары с подписью типа «йогуртный коктейль» или «йогуртовый продукт» нужно избегать. То же касается слов «клубничный», «черничный», «персиковый» и других. В таких фруктовых начинках нет пользы, потому что производители часто заменяют натуральные ягоды и фрукты на красители и ароматизаторы. Хотите съесть йогурт с настоящей клубникой – читайте состав или добавьте самостоятельно. Состав. Цельное молоко, сливки, молочная сыворотка, натуральные добавки (кусочки фруктов) и живые бактерии (йогуртовая закваска) обязательно должны быть в составе. Надпись «изготовлен на основе живых и активных йогуртовых культур» гарантирует отсутствие перечисленных ингредиентов. Если энергетическая ценность продукта (без добавок) больше 70 Ккал, значит в нём больше сахара, чем нужно.

Цельное молоко, сливки, молочная сыворотка, натуральные добавки (кусочки фруктов) и живые бактерии (йогуртовая закваска) обязательно должны быть в составе. Надпись «изготовлен на основе живых и активных йогуртовых культур» гарантирует отсутствие перечисленных ингредиентов. Если энергетическая ценность продукта (без добавок) больше 70 Ккал, значит в нём больше сахара, чем нужно. Срок годности. Натуральный йогурт хранится не более двух недель в холодильнике.

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Продукты «без сахара»

Избегать сахара можно по многим причинам. Этот продукт однозначно не полезен тем, кто пытается похудеть или проходит лечение различных заболеваний — оба фактора требуют соблюдения диеты. Или же тем, кто страдает сахарным диабетом.

Фото: istockphoto.com

Однако даже в диабетические продуты (например, в батончики) производители умудряются добавлять если не сахар в прямом смысле слова, то не менее вредные компоненты. Об этом в своём «инстаграме» рассказала нутрициолог и диетолог Анна Берсенева.

Анна: Как бы ни грустно было это признавать, но многие производители используют образ продукта здорового питания в качестве маркетингового инструмента. И это очень и очень плохо. Даже если упаковка по всем законам жанра кричит «Без сахара!», проверяем. И найти в составе мы можем массу всего интересного. К сожалению, в самом негативном аспекте. Одни из самых опасных ингредиентов для «диабетического» батончика: глюкозный сироп и глюкоза, фруктозный сироп и фруктоза, инвертный сироп.

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Сыры

Под видом сыра в магазинах встречаются сыроподобные изделия. В такие продукты вместо молочного жира добавляют растительный, чтобы сэкономить. Например, пальмовый или кокосовый жир дешевле молочного в полтора раза. Производители поддельных сыров часто пишут, что их товар сделан по ГОСТу. Так продукт лучше продаётся. Но это не тот сыр, который мы хотим видеть у себя на столе.

Фото: istockphoto.com

Как отличить сыр от сырного продукта?

Название. На упаковке должно быть написано «сыр», а не «продукт комбинированный», «продукт из сыра», «сделан по технологии сыра» и тому подобное. Такие названия не имеют ничего общего с настоящим сыром.

На упаковке должно быть написано «сыр», а не «продукт комбинированный», «продукт из сыра», «сделан по технологии сыра» и тому подобное. Такие названия не имеют ничего общего с настоящим сыром. Состав. По ГОСТу сыр может содержать натуральное молоко, сливки, бактериальные закваски и полезные ферменты (животного происхождения). Никаких растительных жиров, вредных добавок, ароматизаторов, красителей и ферментных препаратов микробного происхождения в нём быть не должно. Вообще, для любого продукта работает правило: чем короче состав, тем полезнее товар.

По ГОСТу сыр может содержать натуральное молоко, сливки, бактериальные закваски и полезные ферменты (животного происхождения). Никаких растительных жиров, вредных добавок, ароматизаторов, красителей и ферментных препаратов микробного происхождения в нём быть не должно. Вообще, для любого продукта работает правило: чем короче состав, тем полезнее товар. Цена. Хороший сыр не стоит дёшево. По данным «Росконтроля», минимальная цена натурального сыра в розницу – 420 руб / кг. Это связано со стоимостью молочного жира. В магазине такой сыр стоит дороже из-за наценки, примерно 600 руб / кг. Чтобы снизить стоимость, производители используют сухое молоко (ГОСТ разрешает добавлять цельное или обезжиренное) и заменители молочного жира. К наиболее опасным относится говяжий жир.

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Глазированные сырки

Глазированные сырки часто дают детям вместо творога. Вроде полезный, вкусный и недорогой перекус. Однако по пищевой ценности он ближе к кондитерским изделиям. В одном сырке в среднем три чайные ложки сахара и 25% жира. Даже подпись «сделано по ГОСТу» не гарантирует качество.

Фото: istockphoto.com

ГОСТ есть, но ГОСТа нет

«Росконтроль» установил, что в пяти глазированных сырках из семи дрожжей больше, чем нужно, и обнаружил запрещённую ГОСТом сорбиновую кислоту. Доверять маркировке тоже не стоит, потому что в самых якобы «диетических» продуктах жирность творожной массы не соответствует заявленной. В сырках с надписью «ГОСТ» нашли крахмал, который нельзя использовать для изготовления творожных сырков. Кстати, в составе его не указали.

Не шоколад, а жировая глазурь

«Творожный сырок в молочном шоколаде» – только название. Чтобы продать продукт, написать можно что угодно. Конечно, встречаются добросовестные производители, которые покрывают глазированные сырки настоящим шоколадом. Однако они обязательно укажут это в составе. Чаще глазированные сырки называют шоколадными, карамельными и прочими «вкусными» названиями, а покрывают их кондитерской или жировой глазурью. И хорошо, если это прописано в составе.

Как выбрать сырок?

Покупайте сырки без «страшных» слов на этикетке и с жирностью около 10%, а лучше отдавайте предпочтение творогу с натуральными подсластителями.