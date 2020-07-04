Из золота и сапфиров: как выглядят самые дорогие кроссовки в мире

Мода на необычные и трендовые кроссовки существовала всегда: уже в конце прошлого века люди стремились заполучить себе новинки в мире спортивной обуви. Цены на них были, как и сейчас, разные. Всегда существовала обувь, доступная всем, и такая, которую могли себе позволить лишь немногие. Но задумывались ли вы, что некоторые модели могут стоит даже не сотню тысяч, а несколько миллионов долларов? Мы расскажем вам о трёх самых дорогих парах к 2020 году.

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Nike Waffle Racing Flat «Moon Shoe»

Начать стоит именно с этих кроссовок. Взглянув на них, вы ни за что не подумаете, что они могут стоить почти полмиллиона долларов. А всё потому, что модель была создана соучредителем Nike Биллом Бауэрманом для бегунов к летним Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене. Пара была сделана вручную и является единственной неношеной из 12 изготовленных.

Кроссовки продали на аукционе Sotheby’s x Stadium Goods за рекордные $ 437,5 тыс. в 2019 году. Несмотря на то, что начальная их цена была почти втрое меньше – $ 160 тыс. С тех пор ещё ни одна пара кроссовок не смогла побить рекорд «Moon Shoe» на аукционе.

В 1972 году Билл Бауэрман работал беговым тренером в штате Орегон. Рисунок на подошве кроссовок Nike Waffle Racing Flat «Moon Shoe» он создал с помощью элекровафельницы. Именно поэтому их и удалось продать за столь огромные деньги.

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Drake’s Solid Gold OVO x Air Jordans

Следующая пара поражает не только ценой, но и внешним видом. Она была специально изготовлена в 2016 году для одного из самых популярных рэперов мира – Дрейка. Это кроссовки Solid Gold OVO x Air Jordans.

«Золото» в названии присутствует не просто так. Ботинки сделаны из чистого 24-каратного золота и весят около 100 фунтов (45 килограммов!). Эксклюзивную модель разработал художник Мэтью Сенна. Она была изготовлена исключительно для Дрейка. Стоимость кроссовок оценивается в $ 2 млн, что позволяет им стать одной из самых дорогих спортивных пар обуви в мире.

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The Fire Monkey

С 2016 года первую строчку в рейтинге занимают кроссовки The Fire Monkey, изготовленные нью-йоркским лайфстайл-брендом Bicion совместно с дизайнером Дэном Гэмэчем. Они созданы всего в одном экземпляре в честь китайского года Обезьяны.

Пара превратилась в настоящую драгоценность за счёт того, что была сделана с использованием белого золота, бриллиантов и сапфиров. Цена просто поражает – $ 4 млн! Эксперты говорят о том, что все драгоценности на кроссовках весят в районе 100 карат.

К сожалению, модель так ни разу и не использовалась по назначению. Она является лишь символом Огненной обезьяны, а также носит звание самых дорогих кроссовок в мире.

Что ж, нам остаётся только радоваться, что спортивная обувь стала настольно востребованной, и удивляться, к каким значительным суммам приводит погоня за оригинальностью.