Зак Джордж – самый сильный человек Великобритании. А когда-то он накачался ради приставки

Раньше многие из нас хотели иметь в своём распоряжении игровые приставки. Для более старших поколений это были Dendy или Sega, которые потом сменили PlayStation. Дети и подростки были готовы на всё, чтобы заполучить новенькую консоль. Как правило, родители шли на сделку, а главным условием становились хорошие оценки в школе.



Родители британца Зака Джорджа оказались более креативными. Они сказали сыну, что не купят PlayStation, пока он не похудеет. Парень так увлёкся, что стал самым сильным человеком в Великобритании согласно рейтингу CrossFit Games и примером для сотен тысяч людей. В крутости с Джорджем может посоревноваться только Адам Бишоп — сильнейший британец из другого, не менее авторитетного рейтинга.

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«Макдональдс» каждый день

Зак вырос в пригороде Лестера и в детстве просто обожал фастфуд. По собственному признанию парня, он заходил в «Макдональдс» каждый день после школы. Если в выходные дни родители хоть как-то могли его контролировать, то на протяжении пяти будних его рацион состоял преимущественно из не очень полезной еды.

В интервью изданию The Insider британец признался, что бургеры и картошка фри были не единственными его грехами в еде.

Ещё я любил всё сладкое, обожал шоколадки и шоколадные батончики, печенье и всё остальное. У меня была ужасная диета, если честно.

Предложение, от которого нельзя отказаться

В какой-то момент родители просто не смогли закрыть глаза на то, что происходит с их любимым сыном. Вес подростка превышал адекватные нормы. И тут им пришла в голову отличная идея. Они предложили Заку похудеть в обмен на покупку игровой приставки. И не просто PlayStation, а PlayStation 2!

Когда мне исполнилось 12-13 лет, родители поняли, что если запустить это дело, то я с каждым годом буду становиться всё крупнее и крупнее. И тогда уже будет невозможно что-то поменять. В тот период времени я мечтал о второй PlayStation, и отец сделал предложение, от которого я не смог отказаться.

Первым шагом был отказ от фастфуда, поэтому теперь после школы Джорджу приходилось проходить мимо «Макдональдса». А также забыть о любимых мармеладных конфетах. На этой стадии вес терялся довольно легко, поэтому родители вознаградили сына заветной консолью. Зак был на седьмом небе от счастья.

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Всё изменил семинар Тони Роббинса

Тем не менее глобально Зак не интересовался похудением и не грезил о том, чтобы привести себя в идеальную форму. По словам британца, ему было плевать, как он выглядит, ведь он всего лишь хотел заполучить приставку. Всё изменил семинар знаменитого на весь мир мотивационного тренера Тони Роббинса. Тогда парень захотел похудеть для себя, а не для кого-либо ещё.

Зак не только стал заниматься спортом в тренажёрном зале, но и присоединился к школьным командам в разных видах спорта.

Сейчас люди, которые меня знают, уверены, что я всегда был стройным и накаченным. Как же они удивляются, когда я показываю им свои старые фото.

Долгожданная победа

После окончания школы Зак отправился получать диплом профессионального фитнес-тренера в один из британских университетов. Во время обучения он открыл для себя чемпионат Великобритании по кроссфиту. И понял, что однажды хочет стать чемпионом и самым сильным человеком в стране.

Джордж смотрел видео на YouTube, много занимался, однако успехи пришли не сразу. В первый раз он принял участие в чемпионате в 2014 году и лишь в 2018 сумел занять достойное шестое место. А в этом году одержал долгожданную победу, получив как минимум на один год звание самого сильного человека Великобритании.

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В чём секрет тренировок Зака?

Зак тренируется дважды в день. С утра он обычно занимается кардио-нагрузками. Иногда это может быть 40-минутная велотренировка, иногда это интервальный бег. После обеда нагрузка увеличивается. Вторая тренировка проходит примерно 2,5 часа, и основной фокус перемещается на гимнастику и силовую нагрузку. В воскресенье британец обычно устраивает себе разгрузочный день и просто плавает в бассейне.

В отличие от большинства профессиональных атлетов у Зака нет личного тренера. Однако он не занимается в одиночестве. Парень уверен, что, тренируясь вместе с другими спортсменами, можно почерпнуть мотивацию и стремление стать лучше.