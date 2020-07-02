У бодибилдера Шона Реза меньше жира в организме, чем у Роналду. Как он «сделал» своё тело?

Звезда футбола и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду является образцом идеального тела для многих людей. Португалец придерживается настолько строгого режима, что в его организме всего лишь 7% жира! По биологическим параметрам португальцу всего 23 года.



Однако американский бодибилдер Шон Рез ответил знаменитому футболисту. Оказалось, что в его организме всего 3% жира. Это просто феноменальный показатель, который Шон умудряется держать на протяжении целого года. Как же ему это удаётся?

В теле Криштиану Роналду всего 7% жира. Как футболист этого добился? Судя по биологическим параметрам, португальцу всего 23 года.

Сумасшедшие тренировки

Шон вырос на фильмах с Жан-Клодом ван Даммом. В детстве он постоянно пересматривал картины со своим кумиром и старался быть во всём на него похожим. Отсюда и сумасшедший график тренировок, которых Шон придерживается на протяжении целого года. Во время занятий он умудряется выполнять по 50 повторений в одном сете. Причём между подходами он отдыхает минимум времени. Промежутки между сетами у него не превышают одной минуты.

Для того чтобы детально проработать свой пресс, Шон придумал нововведение – сведение руки и ноги в блоке. За одну тренировку американец выполняет по 200 повторов на каждую группу мышц. Причём он делает это практически ежедневно, не позволяя себе расслабиться даже в межсезонье, когда нет никаких турниров среди бодибилдеров. Это просто нечеловеческие нагрузки, которые может выдержать только уникальный организм.

2,5 кг мяса в день!

Другим удивительным фактом является система питания спортсмена. Круглый год он обходится почти без углеводов. Зато ест по 2,5 кг мяса каждый день. К ним он добавляет овощи, рыбу и фрукты. При этом никаких крахмалистых углеводов. Шон питается семь раз в день, то есть примерно каждые два часа.



Вкупе с изнурительными тренировками таким образом его организм вырабатывает бешеные дозировки гормонов. Такая система позволяет проработать все мышечные волокна. В этом и заключается секрет столь внушительной физической формы Шона Реза. За то, что американец сохраняет такую сухую фигуру на протяжении всего года, ему дали прозвище Сеченый. За 12 месяцев Шон умудряется набирать по два килограмма сухих мышц. Причём эти два килограмма не просто сохраняются, а плюсуются каждый год.

И всё это без «химии»?

Шон сам себя называет «натуральным качком». Он выступает исключительно на натуральных соревнованиях по бодибилдингу, потому что сам понимает, что с любителями «химии» ему сражаться бесполезно. При этом Шон не осуждает тех, кто прибегает к фармакологической поддержке и считает, что это личное дело каждого человека и спортсмена. Свой выбор он сделал давно, и он уверен, что здоровье важнее сиюминутного эффекта от использования добавок.

Эксперты во многом соглашаются с тем, что у Шона натуральные формы. Его покатые плечи говорят об отсутствии стероидов, потому что они не имеют шарообразную форму, как у любителей фармакологии.