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Как похудеть на 17 кг за три месяца? Советы певицы Кети Топурии, личный опыт

Как похудеть на 17 кг? Лайфхаки Кети Топурии
Елена Кузнецова
Минус 17 килограммов за три месяца. Лайфхаки по похудению от певицы Кети Топурии
Нехитрые правила позволили девушке быстро скинуть вес после родов.
Lifestyle / Тренды 0

Известная певица Кети Топурия – счастливая обладательница красивой фигуры. Стройность далась ей, что называется, по наследству, но материнство всё же вылилось в лишние килограммы. Недавно девушка, которая растит пятилетнюю дочь Оливию, рассказала, как после родов сбросила 17 килограммов за три месяца.

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Выработка правильных привычек

Кети переехала в Москву в 17 лет, чтобы стать новой солисткой группы «А-Студио». В это время она не была довольна фигурой и вдобавок поправилась на пять килограммов из-за гормональной перестройки и стресса. Но артистка смогла быстро взять себя в руки и выработать привычку правильного питания.

«Когда началась моя творческая карьера с гастрольными турами и концертами, набранный вес быстро ушёл, но всё равно я не была довольна своей внешностью. Думала: вроде стройная, но недостаточно. К тому же питалась я тогда всем тем, что категорически запрещают диетологи: хачапури, чипсами, хлебом, жареной курицей, колбасой...» — рассказала певица в одном из интервью.

На спорт у Топурии времени практически нет, хотя она и признавалась, что ей нравится йога. За питанием, однако же, артистка следит довольно пристально и старается придерживаться белковой диеты. «Белки и клетчатка — идеальный набор для поддержания себя в форме. Мясо, рыбу, морепродукты в течение дня можно есть в любом количестве, если они будут сочетаться с овощами — сырыми или на пару. А утром, до 12 дня, можно есть вообще всё, что хочешь, даже сыр, хотя это достаточно жирный продукт. Единственное, надо категорически исключить из рациона жареное, шоколад и сладкую выпечку. А также записать в чёрный список картошку, майонез и алкоголь», — делилась секретами Кети.

Топурия выпивает в день не менее двух литров воды, на завтрак любит овсянку или творог со сметаной, на обед и ужин предпочитает рыбу или мясо с овощным салатом. И никаких разгрузочных дней, потому что правильное питание – это не про голод.

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Похудение после рождения дочери

В период беременности Кети поправилась на 17 килограммов, хотя по ней и не было особо заметно. Став мамой, она не изменила привычек: села на белковую диету, пила достаточное количество воды и сумела быстро скинуть набранный вес — всего за три месяца.

Меня часто спрашивают о секрете красоты. Я всегда говорю, что для женщины главное – это сон. Я сплю примерно семь часов, мне хватает.

Сейчас девушка при росте 173 см весит 57 кг – три «лишних» кило она набрала за время карантина. Певица отлично себя чувствует и выглядит сногсшибательно. За фигурой она практически не следит, хотя иногда может заняться спортом – например, постоять в планке. Как настоящая грузинка, Кети обожает хачапури.

Хачапури – это моё второе имя, даже фамилия — Хачапурия. Обожаю, в Грузии каждый день ем, в Москве – 3-4 раза в месяц.
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Певице помогли огромное желание похудеть, особая диета и изнуряющие тренировки.

Пример 33-летней Кети показывает, что даже девушкам, которым не знакомы проблемы с лишним весом, полезно соблюдать минимальные правила питания, чтобы сохранить красоту и свежесть как можно дольше.

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