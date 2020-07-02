Минус 17 килограммов за три месяца. Лайфхаки по похудению от певицы Кети Топурии

Известная певица Кети Топурия – счастливая обладательница красивой фигуры. Стройность далась ей, что называется, по наследству, но материнство всё же вылилось в лишние килограммы. Недавно девушка, которая растит пятилетнюю дочь Оливию, рассказала, как после родов сбросила 17 килограммов за три месяца.

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Выработка правильных привычек

Кети переехала в Москву в 17 лет, чтобы стать новой солисткой группы «А-Студио». В это время она не была довольна фигурой и вдобавок поправилась на пять килограммов из-за гормональной перестройки и стресса. Но артистка смогла быстро взять себя в руки и выработать привычку правильного питания.

«Когда началась моя творческая карьера с гастрольными турами и концертами, набранный вес быстро ушёл, но всё равно я не была довольна своей внешностью. Думала: вроде стройная, но недостаточно. К тому же питалась я тогда всем тем, что категорически запрещают диетологи: хачапури, чипсами, хлебом, жареной курицей, колбасой...» — рассказала певица в одном из интервью.

На спорт у Топурии времени практически нет, хотя она и признавалась, что ей нравится йога. За питанием, однако же, артистка следит довольно пристально и старается придерживаться белковой диеты. «Белки и клетчатка — идеальный набор для поддержания себя в форме. Мясо, рыбу, морепродукты в течение дня можно есть в любом количестве, если они будут сочетаться с овощами — сырыми или на пару. А утром, до 12 дня, можно есть вообще всё, что хочешь, даже сыр, хотя это достаточно жирный продукт. Единственное, надо категорически исключить из рациона жареное, шоколад и сладкую выпечку. А также записать в чёрный список картошку, майонез и алкоголь», — делилась секретами Кети.

Топурия выпивает в день не менее двух литров воды, на завтрак любит овсянку или творог со сметаной, на обед и ужин предпочитает рыбу или мясо с овощным салатом. И никаких разгрузочных дней, потому что правильное питание – это не про голод.

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Похудение после рождения дочери

В период беременности Кети поправилась на 17 килограммов, хотя по ней и не было особо заметно. Став мамой, она не изменила привычек: села на белковую диету, пила достаточное количество воды и сумела быстро скинуть набранный вес — всего за три месяца.

Меня часто спрашивают о секрете красоты. Я всегда говорю, что для женщины главное – это сон. Я сплю примерно семь часов, мне хватает.

Сейчас девушка при росте 173 см весит 57 кг – три «лишних» кило она набрала за время карантина. Певица отлично себя чувствует и выглядит сногсшибательно. За фигурой она практически не следит, хотя иногда может заняться спортом – например, постоять в планке. Как настоящая грузинка, Кети обожает хачапури.

Хачапури – это моё второе имя, даже фамилия — Хачапурия. Обожаю, в Грузии каждый день ем, в Москве – 3-4 раза в месяц.

Полина Гагарина выглядит как топ-модель. А когда-то она весила 88 кг Певице помогли огромное желание похудеть, особая диета и изнуряющие тренировки.

Пример 33-летней Кети показывает, что даже девушкам, которым не знакомы проблемы с лишним весом, полезно соблюдать минимальные правила питания, чтобы сохранить красоту и свежесть как можно дольше.