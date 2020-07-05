10 причин, по которым стоит начать играть в бадминтон

Бадминтон — это не только профессиональный спорт, но и просто игра, которую многие полюбили ещё с детства. Для неё не нужно дорогого оборудования, специального помещения и даже соблюдения строгих правил — можно просто перебрасывать волан дома или на улице. При этом такая физическая нагрузка будет эквивалентна полноценной тренировке. Рассказываем, как игра в бадминтон влияет на наш организм.

Повысится мышечный тонус

Одним из важных преимуществ бадминтона является то, что он тонизирует мышцы.

Растяжка, бег, активные движения руками и принятие статичных поз во время игры укрепляют ягодицы, икры и подколенные сухожилия. Такой вид активности помогает укрепить мышцы, но не увеличить их в размерах.

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Разовьётся гибкость

В процессе игры приходится много тянуться за воланом, который летит по всевозможным траекториям, но не всегда прямо к вам. Махи руками, наклоны корпуса, выпады и многие другие движения способствуют растяжению мышц.

Игроки в профессиональном спорте не обходятся без обязательной разминки. Вы тоже можете выполнить небольшой комплекс упражнений для улучшения качества игры и разогрева мышц, чтобы избежать возможных травм.

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Появятся мышечная выносливость и сила

Через 20 минут после начала вы можете почувствовать сильную усталость: в отличие от теннисных мячей, воланы не подпрыгивают, поэтому прыгать приходится вам с определенным интервалом. Такие периодические интенсивные движения превращают бадминтон в HIIT тренировку.

Улучшится быстрота реакции

Выигрыш или проигрыш в бадминтоне зависит от того, насколько хорошо и быстро вы способны воспринимать действия противника. Главное — точно определить, куда летит воланчик и вовремя его отразить. Для этого в процессе игры вы не только налаживаете координацию движений, но и развиваете внимание и скорость реакции.

Фото: istockphoto.com

Снизится вес

Как и любая физическая активность, бадминтон помогает оставаться в форме.

Британский фонд по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями оценивает этот вид спорта как хороший комплекс упражнений средней интенсивности, который поможет поддерживать активность в норме — минимум 150 минут в неделю. Такой показатель определила ВОЗ.



А если активно двигаться во время игры, то за час можно сжечь 300-450 калорий.

Это число варьируется в зависимости от вашего веса. Здесь можно персонально рассчитать, сколько калорий сожжёте именно вы.

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Укрепится здоровье сердца

Бадминтон полезен тем, что повышает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и снижает уровень «плохого». Последний уменьшает размер кровеносных сосудов, что может стать причиной сердечных заболеваний. Именно поэтому снижение этого показателя помогает поддерживать здоровье сердца.

Британский фонд по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями указывает, что «регулярная игра в бадминтон может помочь укрепить сердечную мышцу и снизить риск закупорки кровеносных сосудов, предотвращая развитие ИБС [ишемической болезни сердца].»

Фото: istockphoto.com

Снизится риск развития диабета

Согласно исследованию, проведенному в Швеции в 2005 году, у активных людей вероятность развития диабета второго типа снижается на 30-50%.

В ходе эксперимента оценивалось влияние структурированной диеты и физических упражнений на шведских мужчин в возрасте от 46 до 49 лет, у которых были предпосылки развития диабета. В течение пяти лет два раза в неделю мужчинам нужно было выполнять 45-60-минутные тренировки (включая бадминтон, а также бег трусцой и футбол). В результате у большинства (54%) уровень глюкозы в крови оставался в норме.

Укрепятся кости

Чем раньше начинать играть в бадминтон, тем лучше. Исследование, проводившееся в течение трёх лет департаментом общественного здравоохранения и клинической медицины Университета Умео в Швеции, показало, что этот вид спорта приводит к увеличению костной массы у подростков-спортсменов. Следовательно, бадминтон потенциально снижает последующую её потерю и предотвращает развитие различных болезней. В любом случае, умеренная игра поможет развить подвижность суставов и укрепить их.

Фото: istockphoto.com

Увеличится продолжительность жизни

Несколько организаций подтверждают, что умеренная игра в бадминтон может увеличить продолжительность жизни. А недавнее международное исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, что те, кто занимается ракеточным спортом, как правило, живут дольше бегунов.

Восстановится психологическое здоровье

Как активный вид спорта бадминтон оказывает благотворное влияние на наше психологическое здоровье. Согласно отчету правительства Великобритании за 2011 год, ежедневные физические упражнения могут снизить риск депрессии или слабоумия на 20-30%. В таком случае в бадминтон можно играть и одному, воспринимая его как тренировку для мозга. Кроме того, так вы можете выплеснуть эмоции и дать выход накопившейся энергии.

Но в классическом понимании это парная игра, в ходе которой возникает здоровая конкуренция. Такой вид социальной вовлеченности приводит к снижению уровня стресса и одиночества.