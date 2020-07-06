Трезвая пауза. Как изменится организм за 30 дней без алкоголя

«А кто не пьёт? Назови! Нет, я жду!», – возмущённая реплика сатирика Велюрова из «Покровских ворот» мгновенно ушла в народ. Пара рюмочек за праздничным столом, бокал вина за ужином после тяжёлого дня или кружка пива в баре с друзьями – ну что в этом плохого? Вот и специалисты утверждают, что потребление алкоголя в умеренных дозах для организма не фатально, а иногда даже полезно.

Тем не менее всё больше людей выбирают полный отказ от спиртного. Во-первых, так легче сохранять над собой контроль. Во-вторых, регулярное потребление даже небольшого количества алкоголя постепенно снижает качество жизни. Чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы на месяц исключить из рациона любые горячительные напитки.

Так что же произойдёт с организмом, если в течение 30 дней вообще не притрагиваться к алкоголю? Вот семь причин на месяц отказаться от спиртного. Хотя бы в качестве эксперимента.

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Сон без тревоги

Общеизвестно, что алкоголь способствует более быстрому засыпанию, однако сон выпившего человека никак не назовёшь безмятежным. Наличие в крови алкоголя приводит к нарушению порядка и продолжительности фаз сна. Уснувший подшофе сразу переходит в глубокий сон, а вот во второй половине ночи организм начинает активно выводить токсины, из-за чего длительность стадии глубокого сна сокращается. Как следствие, организм не успевает завершить восстановительные процессы. Человек просыпается уставшим, вялым и обезвоженным.

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Кроме того, даже небольшие дозы алкоголя способны вызывать кошмары. Обусловлено это снижением мозговой активности, а также нарушением дыхания, из-за чего организм ощущает нехватку кислорода и находится в состоянии стресса. На первой неделе после отказа от алкоголя засыпать станет труднее, а страшные сны могут видеть даже те, кто раньше с этой проблемой не сталкивался. Так организм реагирует на отказ от привычного снотворного. Однако уже к 10 дню эксперимента сон наладится, кошмары исчезнут, а пробуждение станет более лёгким и позитивным.

Польза для серых клеточек

Длительное употребление алкоголя даже в небольших дозах негативно влияет на функционирование головного мозга. При систематических возлияниях нарушается работа коры головного мозга, клетки массового гибнут из-за кислородного голодания. Диетолог и нутрициолог Яна Фрай уверена, что безопасной дозы алкоголя для нашего мозга попросту не существует. Своим мнением специалист поделилась в личном блоге в «Инстаграме».

Яна: Когда алкоголь попадает в кровь, он разрушает стенки эритроцитов. Они становятся рыхлыми и липкими, постепенно срастаются друг с другом и образуют тромбы. Эти тромбы закупоривают мелкие сосуды головного мозга. Клетки мозга начинают отмирать, вы испытываете кислородное голодание, у вас появляется чувство приятной расслабленности, но в это время ваш мозг в буквальном смысле слова умирает. Именно поэтому ни о какой пользе алкоголя не может быть и речи. Безопасной дозы алкоголя просто не существует! Даже выпив бокал вина, вы потеряете часть мозговых клеток. При регулярном употреблении алкоголя (даже раз в неделю) функции мозга нарушаются: ухудшается память, снижается внимание, замедляется мышление.

Фото: istockphoto.com

Воздержание от алкоголя позволяет восстановить кровеносную систему, что в свою очередь обеспечивает приток кислорода к клеткам головного мозга. Кроме того, улучшается память, возрастает способность к восприятию новой информации.

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«Спасибо» от сердца

Учёные доказали, что один бокал красного сухого вина в день улучшает кровоток и снижает риск атеросклероза. Однако это касается только качественных напитков в умеренных дозах. По мнению эксперта, многие вина теряют полезные свойства из-за содержания консервантов.

Яна: Существует утверждение, что красное вино богато антиоксидантами. А пиво содержит витамины группы В. Но я призываю вас любой продукт или явление рассматривать комплексно! Вы когда-нибудь читали состав вина? 99% вин содержат диоксид серы — это консервант. Он полностью разрушает витамины группы В. Кроме того, диоксид серы вызывает сильнейшие аллергические реакции, особенно у астматиков. Также может быть причиной головной боли и расстройства желудка. Кстати, его добавляют даже в безалкогольные вина.

Фото: istockphoto.com

В целом алкоголь оказывает пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему. Токсины, образующиеся в результате распада алкоголя, приводят к нарушению сердечного ритма. Также повышается артериальное давление, а из-за сгущения крови происходит закупорка сосудов.

Отказ от алкоголя на 30 дней значительно ослабит нагрузку на сердце, поможет снизить риск развития гипертонии и атеросклероза, нормализует пульс.

Трезвое сияние кожи

К четвёртой неделе трезвости изменения в организме будут заметны и в зеркале. Раздражения и высыпания на коже исчезнут, пигментные пятна потускнеют, а цвет лица станет более однородным и здоровым. Естественно, можно забыть и о таких неприятных последствиях бурного веселья, как мешки под глазами и отёки на лице. Как бонус, кожа приобретёт привлекательное сияние. Всё это происходит благодаря нормализации водного баланса организма, а также восстановление кровообращения.

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Здоровые зубы

Возможно, вы удивитесь, но алкоголь разрушает не только внутренние органы, но и даже зубы. Сухость во рту, знакомая каждому, кто употреблял спиртное, возникает из-за ухудшенного слюноотделения. Недостаток слюны разрушает зубную эмаль и повышает риск развития кариеса. Это небыстрые процессы, но даже месяца без алкоголя достаточно, чтобы восстановить здоровье зубов.

Фото: istockphoto.com

Будет проще похудеть

Дополнительная мотивация сказать «нет» алкоголю есть у людей с лишним весом. Алкоголь значительно увеличивает аппетит, поскольку возбуждает нейроны мозга, отвечающие за чувство голода. Кроме того, выпивший человек чаще выбирает нездоровую пищу, да и сам алкоголь — довольной калорийный продукт. К примеру, в одном бокале вина содержится столько же калорий, как в сладком пончике.

Алкоголь и сам по себе может повлиять на фигуру. Вы наверняка замечали, что у мужчин, которые налегают на пиво, со временем округляется живот, а грудь становится больше. Нутрициолог объясняет эти изменения гормонами, которые содержатся в напитке.

Яна: Фитоэстрогены, содержащиеся в хмеле, из которого и варят пиво, оказывают угнетающее действие на выработку мужских половых гормонов. Для мужчин это чревато не только женской фигурой, но еще импотенцией и бесплодием. Это касается и безалкогольного пива.

Фото: istockphoto.com

В начале трезвого эксперимента организм будет пытаться компенсировать отсутствие алкоголя едой, что вызовет повышенный аппетит. Однако постепенно питание войдёт в норму, и порции станут приблизительно на 40% меньше, чем во время употребления спиртного. Поэтому отказ от возлияний помогает людям с ожирением сбросить в среднем 3-4 кг за месяц. А если потратить освободившееся время на физические упражнения, то результат и вовсе приятно удивит!

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Жизнь со вкусом

Вкусовые рецепторы в результате употребления алкоголя притупляются, что мешает распознавать тонкие оттенки вкуса. Также от приёма спиртного страдает обоняние. Уже к третьей неделе эксперимента можно почувствовать всю полноту вкусов и ароматов, которые раньше были недоступны.