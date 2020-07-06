И что делать в случае, когда есть совсем не хочется.

Что есть в жару, чтобы чувствовать себя лучше? Рекомендации диетолога

В жаркое время многим не хочется есть тяжёлую пищу. Большинство избегают мясных и жирных блюд. Всё это абсолютно физиологично, уверяет Арина Скоромная – телеведущая фитнес-рубрики на канале «Пятница», фитнес-тренер, диетолог-нутрициолог и почётный гость Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SN PRO EXPO FORUM.

Что есть, когда есть не хочется?

Организм – это саморегулирующая система, и он всегда знает, как ему лучше. Если вы ощущаете, что не хотите есть, то не нужно его насиловать и добирать КБЖУ. Чтобы получить норму, можно включать альтернативные продукты. Например, отличным источником белков и жиров являются морепродукты и рыба, которые есть в жару гораздо проще.



Наибольшее предпочтение в этот период стоит отдавать фруктам, овощам, зелени, ягодам. Так как эти продукты, помимо полезных свойств и сезонности, имеют дополнительную влагу, которая так необходима в жару.

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Идеальным летним приёмом пищи являются салаты. Они могут быть совершенно разнообразные, в том числе с мясом. Так гораздо проще и приятнее его есть. Салат может быть с яйцами, морепродуктами, курицей, говядиной, орехами. Самое главное — много овощей и зелени.

Какие напитки лучше употреблять в жару?

Запомните, что самый главный напиток в жару – чистая питьевая вода! Её надо пить не менее 1,5-2 литров в день.

Летнее спасение: напитки, которые действительно утоляют жажду в жару В списке есть и более интересные варианты, чем обычная вода.

Одновременно с этим важно понимать, что обилие холодных напитков со льдом, наоборот, может ухудшить процессы пищеварения. Особенно это касается кофе. Оно создаёт иллюзию утоления жажды, а на самом деле наоборот выводит жидкость из организма вместе с полезными веществами. Напиток может быть прохладным, но не ледяным. А кофе вообще лучше пить не более одного раза в день. Газированные сладкие напитки и соки лучше полностью исключить. Если хочется фруктового, можно пить воду с добавлением лимона или овощные соки.

Фото: istockphoto.com

Время приёма

Кроме выбора продуктов и напитков по душе, важно также учитывать и время их приёма. Рекомендуется употреблять пищу в более прохладное время. То есть ранний завтрак (часов в 7 утра) и обед (в 11:00), далее большой перерыв и ужин уже после 18:00. Так вы не будете перегружать свой организм.

Что произойдёт с телом после краткосрочного голодания? Мнение учёных За сутки без еды можно не только похудеть, но и замедлить старение.

Продукты которые идеально подходят в жару

Тан или айран. Они обладают низкой калорийностью, отлично утепляют чувство голода и жажду, очищают организм, налаживают пищеварение.

Они обладают низкой калорийностью, отлично утепляют чувство голода и жажду, очищают организм, налаживают пищеварение. Кефир. Содержит необходимые аминокислоты, кальций, калий, налаживает пищеварение, утоляет голод и жажду.

Содержит необходимые аминокислоты, кальций, калий, налаживает пищеварение, утоляет голод и жажду. Бананы. Высокое содержание калия помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему. Прекрасно утоляют голод.

Высокое содержание калия помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему. Прекрасно утоляют голод. Крупы. Это энергетический ресурс на весь день, а также полезные витамины и минералы.

Это энергетический ресурс на весь день, а также полезные витамины и минералы. Морепродукты и рыба. Идеальный источник полезных жиров и белка.

Обязательно слушайте свой организм и отслеживайте его логику. Не нужно есть насильно, даже если у вас есть цели на строительство формы. Организм обязательно на это отреагирует.