Богатые тоже пашут. Какой спорт выбирают миллиардеры из списка Forbes

У богатых свои причуды, в том числе и спортивные. Многие миллиардеры не только владеют чемпионскими командами или спонсируют крупнейшие соревнования, но и сами не прочь хорошенько размяться.

У некоторых успешных бизнесменов увлечение конкретной дисциплиной тянется из детства, но как правило богачи всё-таки предпочитают так называемые элитные виды спорта, требующие больших финансовых затрат. Так какие активности в фаворе у людей из списка Forbes?

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Теннис

Теннис всегда считался забавой аристократов и по-прежнему сохраняет реноме элитного спорта. Совпадение или нет, но именно любовь к теннису объединяет трёх богатейших людей планеты из свежего списка Forbes. Если основатель Amazon Джефф Безос любит помахать ракеткой с женой Маккензи (кстати, 22-м номером списка Forbes с состоянием в $ 36 млрд) и друзьями, то глава Microsoft Билл Гейтс неоднократно принимал участие в крупных благотворительных матчах вместе с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и другими теннисными звёздами.

Джефф Безос и Анна Курникова на презентации экипировки, 2003 год Фото: Evan Agostini/Getty Images for Amazon.com

Дружен с Федерером и самый богатый человек Европы Бернар Арно, замыкающий первую тройку мирового рейтинга. Владелец модной империи Louis Vuitton тренируется по четыре часа в неделю и считает теннис отдушиной в плотном и напряжённом рабочем графике.

В студенческие годы много времени на корте проводил и создатель «Фейсбука» Марк Цукерберг, хотя теперь его чаще можно застать на пробежке в парке недалеко от дома.

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Парусный спорт

Ещё один традиционный спорт для богатых. Приобрести собственную лодку и собрать профессиональную команду – удовольствие не из дешёвых. Роскошные яхты давно стали фирменным атрибутом богачей, а некоторые из них предпочитают собственноручно приручать ветер и участвовать в престижных регатах.

Самым состоятельным яхтсменом мира можно назвать Ларри Эллисона. Эксцентричный миллиардер, занимающий пятое место в рейтинге Forbes, увлёкся парусным спортом ещё в молодости и стремился разбогатеть как раз для того, чтобы приобрести личную гоночную яхту. Своей страсти сооснователь Oracle никогда не изменял и смог дважды выиграть Кубок Америки.

Ларри Эллисон на подиуме 33-го Кубка Америки, 2010 год Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Конный спорт

Верховая езда помимо немаленьких финансовых затрат требует сноровки, которая обычно появляется ещё в детстве. Поэтому нередко больших успехов в конном спорте достигают наследники состоятельных родителей. Сами же миллиардеры в основном ограничиваются неспешными конными прогулками или игрой в поло. Впрочем, в топ-10 списка Forbes есть и страстный поклонник конного спорта. Испанский миллиардер Амансио Ортега когда-то сам на серьёзном уровне занимался конкуром, а затем выдал дочь замуж за известного наездника.

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Гольф

Пожалуй, самый распространённый вид спортивного увлечения среди миллиардеров. Спокойная и размеренная атмосфера игры в гольф способствует ведению бизнес-переговоров в неформальной обстановке. Среди известных поклонников гольфа и Билл Гейтс, и президент США Дональд Трамп, а вообще этот не слишком активный, но приятный и респектабельный вид спорта время от времени практикуют большинство членов списка Forbes, особенно из старшего поколения.

Дональд Трамп открывает поле для гольфа в Шотландии, 2012 год Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Сёрфинг и кайтсёрфинг

А вот среди нового поколения богачей распространены более экстремальные виды спорта. Так, Марк Цукерберг любит бороздить волны на сёрфе на Гавайях, а один из основателей Google Ларри Пейдж увлекается кайтсёрфингом. Близок экстрим и знаменитому британскому бизнесмену Ричарду Брэнсону.

Ричард Брэнсон занимается кайтсёрфингом в Англии, 2010 год Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Бег и триатлон

Если увлечения экстремальными видами спорта обусловлены желанием пощекотать нервы и выплеснуть эмоции, то страсть многих миллиардеров к бегу и триатлону можно объяснить проверкой себя и своих возможностей. Совершать длительные пробежки любят Цукерберг, Безос, один из создателей Google Сергей Брин, глава Space X Илон Маск. А бывший топ-менеджер Microsoft Стив Баллмер даже преодолевал марафонскую дистанцию.

Увлечение триатлоном среди богатых людей – веяние нового времени. Жёсткое испытание на выносливость и силу воли пришлось по душе тем, кто привык ставить цели и их добиваться.