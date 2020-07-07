4 полезные привычки, которые позволят избежать хронических заболеваний после 40

Развитие хронических заболеваний после 40 лет напрямую связано с нашим образом жизни и питанием. Если острые болезни по типу простуды протекают с яркими симптомами и лечатся довольно быстро, то хронические могут долго не давать о себе знать, повторяться часто и проходить достаточно тяжело.

Недавно группа европейских и американских учёных проанализировала данные 116 тыс. людей. Оказалось, что те, кто придерживается нескольких строгих правил, в среднем живут чуть более 70 лет. Разбираемся, какие привычки помогут не допустить развитие хронических заболеваний и прожить долгую жизнь.

7 бесплатных приложений для тех, кто следит за здоровьем и физической формой Персональных консультантов по фитнесу, питанию и сну можно скачать на телефон.

Немного об исследовании

Учёные изучили данные из 12 европейских исследований с суммарной выборкой в 116 043 человека. Рассматривалось четыре показателя: индекс массы тела, курение, потребление алкоголя и физическая активность. Каждой из привычек, в зависимости от её тяжести, давали балл от нуля до двух. К примеру, если человек курил, но уже бросил, он получал один балл. Курит до сих пор – два балла. Никогда не курил – ноль. В совокупности баллов по каждой привычке складывался результат от нуля до восьми. В конце концов эксперты выяснили, как конкретно эти факторы влияют на здоровье и продолжительность жизни.

Фото: istockphoto.com

Отказ от курения

Курение, как известно, приводит к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Если же человек отказывается от курения, то через две недели в организме улучшается кровообращение и усиливается функция лёгких, а уже через год риск развития ишемической болезни сердца уменьшается в два раза по сравнению с риском курильщика. Учёными подсчитано, что отказ от сигарет после 40 лет может продлить жизнь как минимум на девять лет.

Трезвая пауза. Как изменится организм за 30 дней без алкоголя Итоги эксперимента поразительны.

Умеренное потребление алкоголя

Оно является одним из важных факторов отсутствия хронических заболеваний после 40 лет. В научном сообществе существует единое мнение о том, умеренное потребление алкоголя – это не более 3-4 единиц стандартных напитков за питьевой эпизод. Употребление алкоголя в большом количестве может увеличить риски развития панкреатита, инсульта, болезней печени и повреждения мышц сердца.

Фото: istockphoto.com

Контроль индекса массы тела

Контроль массы тела — важнейший аспект в заботе о самочувствии. Активность в течение дня, поддержание правильного веса и хорошее питание являются полноценными составляющими здорового образа жизни. Некоторые люди легко сбрасывают лишний вес, а вот поддерживать результат при достигнутой цели уже гораздо сложнее. Необходимо следить за потреблением калорий, компенсируя полученную из еды энергию физической активностью. Но важно и питаться правильными продуктами, снабжать организм всеми нужными веществами.

Так вы никогда не ошибались. Почему мы считаем калории и не худеем? Незаметные калории, которые мы пропускаем при подсчёте БЖУ за день, и как с этим бороться.

Физическая активность

Этот термин не стоит путать с понятием «упражнение», которое является структурированным и запланированным. Люди в возрасте от 18 до 64 лет должны уделять физической активности высокой интенсивности не менее 150 минут в неделю. Силовые упражнения, в которых задействованы основные группы мышц, следует выполнять два раза в неделю или даже чаще.

После проведённых исследований учёные выяснили, что, соблюдая эти четыре правила и не имея хронических заболеваний, мужчинам удаётся прожить на 9,9 лет больше, а женщинам – на 9,4.