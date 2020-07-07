Йога против целлюлита: асаны, которые избавляют от «апельсиновой корки»

Целлюлит считается больше женской проблемой, хотя он встречается и у мужчин, но гораздо реже. Такая гендерная направленность объясняется половыми различиями гормонального и физиологического строения человеческого организма. Именно они выступают основной причиной появления целлюлита.

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Мы собрали пять упражнений из йоги, благодаря которым вы сможете избавиться от целлюлита, чувствовать себя комфортнее и увереннее.

Поза собаки мордой вниз

Фото: istockphoto.com

Прежде чем приступать к асанам, стоит сделать несколько кругов Приветствия Солнцу. Эти упражнения ускорят обмен веществ и усилят кровообращение. Затем можно переходить к основному занятию.

Для начала соедините стопы на полу и прижмите их друг другу, тем самым сохраняя позвоночник вытянутым. Руками тоже упритесь в пол и зафиксируйте тело в положении перевёрнутой буквы V. Чтобы усложнить задачу, можно медленно поднять правую ногу вверх. В этот момент вы должны почувствовать, как сжимается ягодичная мышца. Не забывайте о дыхании, оно должно быть глубоким. Проведите в такой позе одну минуту и вернитесь в исходное положение. Затем повторите упражнение, только с другой ногой.

Высокий выпад с поднятыми руками

Фото: istockphoto.com

Выполните шаг вперёд из позы собаки мордой вниз. Правая нога должна быть согнута в колене, а туловище и голова вытянуты. Стопы стоит прижать к полу, а мышцы бёдер подтянуть к бедренным костям. Сжимайте ягодицы и одновременно приседайте глубже. Руки поднимите над головой. Оставайтесь в позе в течение четырёх циклов дыхания. Вернитесь в позу собаки мордой вниз и выполните упражнение уже на левую ногу.

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Поза стула

Фото: istockphoto.com

Это поза направлена на увеличение кровообращения в области ягодиц и бёдер, что является основным способом борьбы с целлюлитом. Также она сделает ваши ноги сильными, а кожа на бёдрах станет гладкой за счёт активного кровообращения.

Встаньте ровно, стопы расположите параллельно друг другу, расстояние между ними должно быть не более 10-15 см. Далее согните ноги в коленях и опустите бёдра. Вес тела перенесите на пятки. Поднимите руки на ширине плеч, но плечи не напрягайте. С выдохом начинайте сгибаться в тазобедренном суставе, будто садитесь на табурет. Опускайтесь до тех пор, пока колени не образуют прямой угол, а бёдра не будут параллельны полу.

Обратите внимание на пальцы ног — вы не должны их видеть. Если они находятся в вашем поле зрения, то отведите таз назад и присядьте ниже. На вдохе старайтесь максимально напрягать мышцы пресса и отталкиваться ногами от пола, а на выдохе не теряйте положение туловища. Задержитесь в асане, а затем наклонитесь к стопам.

Поза полумоста

Фото: istockphoto.com

Лягте на пол и согните ноги в коленях. Стопами упритесь в пол. Медленно поднимите корпус вверх и вытяните шею. Плечи должны быть прижаты к полу, а руки лежать вдоль тела. Выгибайте грудную клетку. Ноги находятся на ширине плеч. Носки немного повёрнуты внутрь, пятки под коленями. Сделайте 6-12 циклов дыхания. Когда вы устанете опускать таз на пол и расслаблять мышцы, в этих местах усилится венозное кровообращение и начнёт происходить восстановление тока лимфы. Со временем «апельсиновая корка» станет гораздо менее заметной.

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Поза воина

Фото: istockphoto.com

Расположите ноги на расстоянии полутора метров друг от друга. Стопы направьте вправо, а руки вытяните в стороны. Постепенно сгибая правую ногу, опуститесь в позу, сохраняя при этом ровный угол между бедром и голенью. Зафиксируйтесь в этом положении. Сделайте несколько циклов, а затем проделайте аналогичное упражнение на левую сторону.