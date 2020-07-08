ЗОЖ вместо шоколадных батончиков и виски каждый вечер. Как тебе такое, Илон Маск?

Илон Маск – образец успешности. Его инновации поражают воображение и меняют мир. Обычно такие богатые предприниматели стараются быть идеальными во всём. В том числе и в образе жизни, пропагандируя здоровые ценности. Однако Маск является исключением из правил.



На протяжении долгого времени он гордился не правильным питанием, а, наоборот, гордо заявлял о любви к сладкому, фаст-фуду и алкоголю. И призывал всех как можно меньше спать и работать по 100 часов. С годами Илон немного изменил позицию и больше смотрит в сторону здорового образа жизни.

Трезвая пауза. Как изменится организм за 30 дней без алкоголя Итоги эксперимента поразительны.

«Лучше есть вкусно и прожить мало»

Да, с таким радикальным девизом Маск жил последние несколько десятков лет. И это несмотря на то что его мама уже 50 лет работает диетологом. Но даже советы самого родного человека не могли переубедить предпринимателя, который искренне верил, что лучше жить мало и красиво, чем долго и мучительно.



В студенческие годы Илон и вовсе проводил над собой суровые эксперименты. Он умудрялся питаться на один доллар в день, покупая недорогие продукты в оптовых магазинах. Дешёвые сосиски, хлеб, макароны с томатной пастой и так далее. И у него реально получалось укладываться в 30 долларов в месяц.

Маск проводил этот опыт не только потому, что был ограничен в средствах. Конечно, он мог позволить себе питаться дороже. Но смысл заключался в том, чтобы посмотреть, сколько денег ему нужно на существование. И он понял, что ему не нужна огромная зарплата, чтобы жить нормальной жизнью. Вопрос был не в финансах, а в свободе, которая давала ему гораздо больше в поиске по-настоящему важных вещей в жизни.

Больше, чем увлечение: 7 актёров, которые помешаны на здоровом образе жизни Гвинет Пэлтроу окунулась в йогу, а Джаред Лето 20 лет не ест мясо. На что ещё идут голливудские звёзды?

Шоколадный батончик утром и стакан виски вечером

Конечно, в какой-то момент он устал от дешёвой и однообразной еды и стал питаться по-другому. Но по-другому не значит правильно. Утро Маска начиналось с шоколадного батончика, на обед ему было вообще всё равно, и он ел то, что приносил ему курьер. Причина заключалась в том, что днём он всегда много работал и в любом случае не получал удовольствия от еды.

А вот на ужин Илон предпочитал блюда французской кухни и барбекю. При этом обязательным атрибутом был стакан виски. Маск даже писал в социальных сетях, что «алкоголь – это решение проблем». Со стаканом виски он приходил на популярные вечерние шоу в США, за что получал критику от NASA. Маск, отвечая на это, всегда приводил в пример одну из рекордсменок по долголетию француженку Жанну Кальман, которая каждый день пила вино.

Здоровая еда — это некалорийно? Развеиваем главный миф о правильном питании У авокадо и Биг Мака оказалось больше общего, чем мы могли представить.

Не спать и не заниматься спортом

Предприниматель честно говорил, что если бы была возможность, он бы вообще никогда не занимался спортом. Ему не нравилось бегать, прыгать, участвовать в командных играх. Говорят, что такая нелюбовь пришла из детства. Маск тогда жил в Южной Африке, был слабым ребёнком, которого часто избивали после школы.



С режимом сна у него также интересные отношения. Маск долгое время был уверен, что сон – это самое бесполезное, что только может быть в жизни человека. Его главным мотивом было то, что люди ограничивают своё рабочее время 40 часами в неделю.

Но если работать по 100 часов в неделю, то проект можно выполнить не за год, а за четыре месяца. Это совершенно другая продуктивность. Отсутствие сна он компенсировал тоннами кофе и диетической колы.

Изменение позиции

К 49 годам Маск всё же понял, что надо менять привычки. Он не говорит, что именно послужило катализатором. Видимо, просто пришло понимание, что надо больше следить за здоровьем. Нет, он не сел на жёсткие диеты, не участвует в марафонах, но кое-что всё же изменил.



Илон старается минимизировать употребление сладкой еды, пьёт больше воды. И считает ключевым моментом то, что ни в коем случае не стоит есть или пить за 3 часа до сна. К слову, ко сну он тоже поменял отношение и теперь спит как минимум 6-7 часов. Он пришёл к выводу, что в долгосрочной перспективе малое количество сна снижает эффективность.

А ещё Маск стал больше заниматься спортом. Он нанял личного тренера и тренируется как минимум дважды в неделю. Илон по-прежнему не является фанатом активностей, но уже относится к процессу без отвращения. В последние несколько лет он и вовсе увлёкся единоборствами и даже отправил всех пятерых детей на занятия по джиу-джитсу.