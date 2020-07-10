Персональные или групповые: как выбрать формат тренировок в зале

С каждым днём занятия в тренажёрном зале набирают всё большую популярность среди тех, кто хочет поддерживать тело в форме круглый год. Давние сторонники здорового образа жизни уже испробовали на себе всевозможные форматы тренировок и смогли выбрать что-то одно: персональные занятия с тренером или же групповые тренинги. А вот новичкам в этом деле приходится нелегко. Стоит ли переплачивать за личного коуча? Будет ли комфортно тренироваться с целой группой? Или, может, попытаться освоиться в тренажёрном зале самостоятельно? Отвечаем на все эти вопросы вместе с экспертом «Чемпионата», велнес-коучем Андреем Семешовым.

Персональные тренировки

Безусловно, если вы никогда в жизни не занимались спортом или хотя бы не поддерживали форму регулярными прогулками на свежем воздухе, во время тренировок в спортивном зале вам может понадобиться помощь. Первое, что приходит в голову, – занятия с персональным тренером.

Плюсы

Индивидуальный план тренировок: все нагрузки будут составлены с учётом ваших физических способностей.

Высокая эффективность: грамотный тренер будет следить за правильностью выполнения упражнений, чтобы добиться максимального результата.

Низкая вероятность получить травму: тренер будет контролировать вас во время выполнения упражнений.

Постоянная мотивация: профессиональный коуч всегда найдёт правильные слова, чтобы поддержать вас во время сложной тренировки.

Личное расписание: вы всегда можете скорректировать график тренировок и прийти в зал, когда вам удобно.

Фото: istockphoto.com

Минусы

Высокая стоимость: в среднем одно занятие с тренером стоит 2-2,5 тыс. рублей.

Некомпетентный тренер: вам может попасться непрофессионал, который принесёт вашей физической форме больше вреда, чем пользы.

Отсутствие единомышленников: вы одиноки в достижении цели, поэтому очень скоро занятия в зале могут наскучить.

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Групповые занятия

Не менее популярным форматом для тренировок являются групповые тренировки. В современных фитнес-клубах выделяют сразу несколько отдельных залов для того, чтобы там проводить занятия по расписанию. Вместе с группой вы можете посетить растяжку, йогу, пилатес, танцы, аэробику и множество других фитнес-программ.

Плюсы

Приветствуется любой уровень физической подготовки: от новичка до опытного спортсмена – групповые занятия подойдут всем.

Полное погружение: вы полностью отдаётесь тренировке, так как во время группового занятия вас никто и ничто не отвлекает.

Повышение эффективности за счёт конкурентности: вы постоянно следите за остальными посетителями групповых тренингов и мотивируете себя быть лучше их.

Большой выбор направлений: вы всегда сможете найти фитнес-программу по душе.

Фото: istockphoto.com

Минусы

Пониженное внимание тренера: обычно на занятии присутствует от 20 до 30 человек, поэтому тренер физически не сможет уделить внимание каждому.

Строгое расписание занятий: вы не сможете перенести тренировку, если вам это понадобится.

Высокий риск получения травмы или неэффективность тренировки: тренер не успевает уследить за всеми.

Можно ли заниматься в зале самостоятельно?

На этот вопрос нет правильного ответа. Ведь если вы уже в течение долгого времени занимаетесь с личным тренером или еженедельно посещаете групповые занятия и выучили почти весь комплекс предлагаемых упражнений, вы спокойно можете попробовать перейти на самостоятельные тренировки. Но если вы новичок и вам незнакомо большинство тренажёров в зале, то самостоятельные занятия могут быть опасны.

Андрей: В первую очередь самостоятельная тренировка – это риски травмироваться. Неправильная техника, особенно в упражнениях со свободными весами (гантели, штанги), может привести к неприятным последствиям – защемления, растяжения. Работа в тренажерах отчасти снимает эти риски. Второй момент – это опасность… не получить заветного результата. Неправильно рассчитанные нагрузки или количество подходов/повторений могут замедлить прогресс, а то и вовсе свести его на нет. То есть вы регулярно ходите в тренажёрный зал, перемещаетесь от одного тренажера к другому, что-то толкаете/тянете/поднимаете, но на внешнем виде это никак не отражается. И даже рабочие веса всегда одни и те же.

Но я вовсе не стремлюсь всех убедить, что без персонального тренера, самостоятельно, толку ходить в тренажёрный зал нет. Конечно, это не так. Это не какая-то сверх-премудрость, которая доступна только избранным. Все достаточно просто, но нужно подготовиться, чтобы немножечко разобраться в базовых принципах. Посмотреть ролики, почитать пару статей. В общем, потратить время. Или деньги на оплату услуг персонального тренера. В зависимости от того, чего у вас больше.

Фото: istockphoto.com

Как правильно выбрать формат тренировок?

А теперь подведём итоги, что же всё-таки лучше: персональные тренировки или групповые занятия? Здесь всё сугубо индивидуально. И тот, и другой форматы помогут вам сбросить лишний вес и достичь желаемой физической формы, но какой выбрать – решать вам.

Если вы готовы переплачивать за персональные тренировки и любите заниматься спортом в одиночестве под строгим контролем профессионала, то первый вариант определённо для вас. Вам всегда будет комфортно, а эффективность занятий повысится в разы. Самое главное – найти грамотного и опытного тренера, который и сам будет получать удовольствие от занятий с вами.

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Андрей: В выборе персонального тренера универсальных рецептов нет. Пара советов. Во-первых, не бойтесь расспросить о профильном образовании, курсах повышения квалификации. Эпоха подвальных самоучек постепенно уходит в прошлое. Скорее всего, в обозримом будущем в России наконец-то появятся профстандарты для персональных тренеров тренажёрного зала. Но пока их нет, лучше уточнить.

Не спешите брать сразу блок из 5-10 тренировок. Начните с одной. Честно сообщите, что хотите посмотреть, насколько вам будет комфортно взаимодействовать.

Наконец, понаблюдайте за другими клиентами. Особенно теми, кто занимается с этим тренером давно, не стесняйтесь спросить, что именно им нравится в работе специалиста.

И ни в коем случае не бойтесь отказаться от услуг, если вам некомфортно общаться с тренером. Конечно, он заставляет поднимать всякие тяжёлые штуки, мучает, но в итоге занятия должны быть в радость. Это не такси, где можно сесть на заднее сиденье и, попросив выключить радио, смотреть всю дорогу в окно.

Фото: istockphoto.com

Групповые тренировки стоит выбрать тем, кто не хочет быть под постоянным надзором тренера и любит заниматься в тёплой и приятной компании. Групповые тренинги – это очень часто не только совместные занятия, но и общение, а также обмен опытом и мнениями. Вам не нужно будет платить лишние деньги за индивидуальные консультации, вы сможете заниматься с другими посетителями фитнес-клуба, мотивируя себя становиться лучше их.

Андрей: Конечно, групповые тренировки более эффективны, нежели повторения тех же самых движений перед экраном телевизора. Вроде музыка та же, тренер показывает одинаковые движения, но нет магии совместной тренировки. Ваши товарищи будут вас подзаряжать энергией, вы однозначно будете выкладываться больше, чтобы не казаться «хуже всех». А значит, и результаты окажутся выше.

К самостоятельным тренировкам стоит переходить только опытным посетителям спортивного зала, чтобы избежать травм и не ухудшить состояние здоровья.