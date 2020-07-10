Правила питания Индры Деви, которые позволили ей дожить до 103 лет

К кому стоит обращаться за советом по питанию и долголетию, как не к человеку, который прожил долгую жизнь? Такой была первая женщина — учитель йоги Индра Деви – она исколесила полсвета, неся своё учение в мир, встречалась с руководством СССР, обучала голливудских див, писала книги. И была родом из России.

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Женя Петерсон при рождении

Будущая первая леди йоги родилась в 1899 году в Риге в семье обрусевшего шведского банковского клерка Василия Петерсона и русской дворянки Александры Лабунской, актрисы в театре Незлобина. Родители назвали дочь Женей.

Смышлёной девчушке пророчили большое будущее. Она закончила школу с золотой медалью и поступила в театральное училище Комиссаржевского в Москве. Там же на её глаза впервые попалась книжка об индийских духовных практиках, которая разожгла в Жене искру познания.

Фото: Из архива героини

Во время Гражданской войны Евгения эмигрировала в Германию и поступила в театральную труппу. В 1926-м девушку занесло в Голландию на съезд теософского общества, где она познакомилась с йогом Кришнамурти и новыми для себя практиками. Сначала всё воспринималось не более чем экзотичный опыт, а от вегетарианской пищи Петерсон и вовсе воротила нос. Но потом услышала, как йог поёт на санскрите древние священные гимны, и пропала.

Мне показалось, я слышу забытый зов, знакомый, но отдалённый. С этого дня всё во мне перевернулось. Эта неделя в лагере стала поворотной в моей жизни.

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Первая поездка в Индию и новая жизнь

В 1927 году девушка впервые оказалась в Индии – проехала страну вдоль и поперёк, впитывая в себя местные обычаи и культуру. Женя вернулась в Европу новым человеком: расторгла помолвку с богатым женихом, распродала имущество и отправилась обратно в Индию.

В 1930-м Женя Петерсон превратилась в Индру Деви. Такой псевдоним она выбрала на съёмках индийского кино. Она вышла замуж за сотрудника чешского консульства, стала светской львицей, но тяготилась праздным образом жизни.

Однажды Индра заболела, и ни один врач не мог понять, что это за неведомый недуг. Девушка сильно поправилась, лицо её стало серого оттенка, появились морщины. Ей посоветовали обратиться за помощью к йогам, и она пошла в ученики к знаменитому гуру Шри Кришнамачарье. Тот сначала не хотел иметь дело с женщиной, но потом принял её на обучение.

Фото: Из архива героини

Поблажек у Индры не было никаких: строгая вегетарианская диета, подъёмы с рассветом, аскетичный образ жизни и дисциплина. Мало-помалу гуру стал проникаться уважением к иностранке и начал лично обучать её своим секретам. А потом благословил её стать гуру самой.

Так Индра начала свой путь. Она открывала школы в Китае, США, Мексике, Южной Америке и СССР, знала 12 языков и написала несколько книг о классической йоге. В одной из них Деви рассказала о принципах питания, которые соблюдала всю жизнь. Женщина умерла от старости, когда ей было 103 года.

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Правила питания Индры Деви

Индра считала умеренность и натуральность главной основой правильного питания. Пища нужна для поддержания жизненных сил, а не для чревоугодия. Если организм не способен усвоить правильную еду и она оказывается в нём в виде токсинов, то в итоге это приводит к болезням. Сама Деви ела немного, ограничиваясь 1-2 приёмами пищи в день. Питалась фруктами, орехами, сухофруктами, рисом, овощными супами и соками. Индра была вегетарианкой, поэтому не отказывалась от молочных, кисломолочных продуктов, сыров и яиц.

О воде

Нельзя пить воду со льдом или пить во время еды, это вредит пищеварению. Употреблять жидкости можно за полчаса или спустя 2-3 часа после приёма пищи. Надо выпивать по стакану свежей воды комнатной температуры (можно добавить лимон) утром натощак и перед сном. В день следует пить 5-8 стаканов маленькими глотками, потому что дефицит жидкости приводит к запорам, дисфункции печени и почек.

Чтобы «оживить» кипячёную воду, необходимо несколько раз перелить её из одной ёмкости в другую. Тогда жидкость напитается энергией и будет давать бодрящий эффект.

Фото: istockphoto.com

О других напитках

Фруктовые соки менее полезны, чем фрукты. При приготовлении овощных соков в них лучше добавлять немного зелёной ботвы. В алкоголе, чае, кофе, какао и шоколаде содержатся кофеин и теобромин. Индра считает эти вещества допингом и не рекомендует их употреблять. Вместо кофе можно пить цикорий.

Молоко – не жидкость, а пища. Чтобы не случилось расстройство желудка, пить его надо маленькими глотками.

Полезно пить воду, оставшуюся после варки овощей. Также её можно использовать для приготовления супов или подливок.

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О крахмале

Необходимо тщательно пережёвывать пищу, особенно богатую крахмалом, иначе он не превратится в глюкозу и надолго осядет в желудке. За один приём пищи можно съедать только одно блюдо, содержащее крахмал. Если вас беспокоит сильная перистальтика, рекомендуется так составить меню, чтобы крахмал и протеин не потреблялись вместе. Особенно если речь идёт о серосодержащих продуктах: горохе, обычной и цветной капусте, яйцах, репе и др.

Об усвояемости

Пища – только то, что организм способен усвоить, поэтому надо тщательно подходить к её выбору. Чтобы понять, какой рацион наиболее правильный лично для вас, необходимо экспериментировать.

Фото: istockphoto.com

О способах приготовления продуктов

Чёрствый или поджаренный в виде тостов хлеб полезнее свежего. Следует отказаться от «обезжизненных», то есть специально обработанных продуктов: консервов, белой муки, рафинированного сахара и т.д. Количество сладкого, выпечки и уксуса лучше сократить.

Овощную ботву можно использовать при приготовлении супов. Ботву свеклы следует сначала ошпарить кипятком. Когда суп готов, пучок ботвы надо вынуть и выбросить. Овощи лучшего всего варить на пару или в маленьком количестве воды.

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О жирах

Жирная жареная пища усваивается ещё медленнее, чем просто жирная. Жир покидает желудок последним, углеводы — первыми, за ними — протеины.

Все животные жиры повышают уровень холестерина, а значит, по мнению Индры, они не нужны нашему организму. Менее всего холестерина содержится в молоке, твороге и рыбе, больше всего – в желтке и печени.

Пища, богатая животными жирами, является опасной, так как высокий процент жира и низкий процент протеина препятствуют действию ферментов. И животные, и растительные жиры при повторных нагреваниях становятся всё более несъедобными.

Фото: istockphoto.com

Об отношении к пище

Мало просто питаться правильной едой, надо ещё и соблюдать правила трапезы. Пищу следует принимать неторопливо, получать от неё удовольствие, делать это в приятной обстановке в компании друзей.

Если вы нервничаете, раздражены или злы, пища вызовет токсические изменения в организме. В таком состоянии лучше вообще не есть. Также надо избегать неприятных разговоров за едой и непосредственно перед ней – это может нанести вред не только пищеварению, но и всему организму. Трапеза должна приносить радость. Самое главное — это ваше отношение к пище в момент её приёма.