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Правила питания Индры Деви. Первая женщина-учитель йоги, дожившая до 103 лет

Правила питания Индры Деви
Елена Кузнецова
Правила питания Индры Деви, которые позволили ей дожить до 103 лет
Поклонницу восточной практики на самом деле звали русским именем Женя.
Lifestyle / Питание 0

К кому стоит обращаться за советом по питанию и долголетию, как не к человеку, который прожил долгую жизнь? Такой была первая женщина — учитель йоги Индра Деви – она исколесила полсвета, неся своё учение в мир, встречалась с руководством СССР, обучала голливудских див, писала книги. И была родом из России.

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Женя Петерсон при рождении

Будущая первая леди йоги родилась в 1899 году в Риге в семье обрусевшего шведского банковского клерка Василия Петерсона и русской дворянки Александры Лабунской, актрисы в театре Незлобина. Родители назвали дочь Женей.

Смышлёной девчушке пророчили большое будущее. Она закончила школу с золотой медалью и поступила в театральное училище Комиссаржевского в Москве. Там же на её глаза впервые попалась книжка об индийских духовных практиках, которая разожгла в Жене искру познания.

Фото: Из архива героини

Во время Гражданской войны Евгения эмигрировала в Германию и поступила в театральную труппу. В 1926-м девушку занесло в Голландию на съезд теософского общества, где она познакомилась с йогом Кришнамурти и новыми для себя практиками. Сначала всё воспринималось не более чем экзотичный опыт, а от вегетарианской пищи Петерсон и вовсе воротила нос. Но потом услышала, как йог поёт на санскрите древние священные гимны, и пропала.

Мне показалось, я слышу забытый зов, знакомый, но отдалённый. С этого дня всё во мне перевернулось. Эта неделя в лагере стала поворотной в моей жизни.
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Первая поездка в Индию и новая жизнь

В 1927 году девушка впервые оказалась в Индии – проехала страну вдоль и поперёк, впитывая в себя местные обычаи и культуру. Женя вернулась в Европу новым человеком: расторгла помолвку с богатым женихом, распродала имущество и отправилась обратно в Индию.

В 1930-м Женя Петерсон превратилась в Индру Деви. Такой псевдоним она выбрала на съёмках индийского кино. Она вышла замуж за сотрудника чешского консульства, стала светской львицей, но тяготилась праздным образом жизни.

Однажды Индра заболела, и ни один врач не мог понять, что это за неведомый недуг. Девушка сильно поправилась, лицо её стало серого оттенка, появились морщины. Ей посоветовали обратиться за помощью к йогам, и она пошла в ученики к знаменитому гуру Шри Кришнамачарье. Тот сначала не хотел иметь дело с женщиной, но потом принял её на обучение.

Фото: Из архива героини

Поблажек у Индры не было никаких: строгая вегетарианская диета, подъёмы с рассветом, аскетичный образ жизни и дисциплина. Мало-помалу гуру стал проникаться уважением к иностранке и начал лично обучать её своим секретам. А потом благословил её стать гуру самой.

Так Индра начала свой путь. Она открывала школы в Китае, США, Мексике, Южной Америке и СССР, знала 12 языков и написала несколько книг о классической йоге. В одной из них Деви рассказала о принципах питания, которые соблюдала всю жизнь. Женщина умерла от старости, когда ей было 103 года.

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Правила питания Индры Деви

Индра считала умеренность и натуральность главной основой правильного питания. Пища нужна для поддержания жизненных сил, а не для чревоугодия. Если организм не способен усвоить правильную еду и она оказывается в нём в виде токсинов, то в итоге это приводит к болезням. Сама Деви ела немного, ограничиваясь 1-2 приёмами пищи в день. Питалась фруктами, орехами, сухофруктами, рисом, овощными супами и соками. Индра была вегетарианкой, поэтому не отказывалась от молочных, кисломолочных продуктов, сыров и яиц.

О воде

Нельзя пить воду со льдом или пить во время еды, это вредит пищеварению. Употреблять жидкости можно за полчаса или спустя 2-3 часа после приёма пищи. Надо выпивать по стакану свежей воды комнатной температуры (можно добавить лимон) утром натощак и перед сном. В день следует пить 5-8 стаканов маленькими глотками, потому что дефицит жидкости приводит к запорам, дисфункции печени и почек.

Чтобы «оживить» кипячёную воду, необходимо несколько раз перелить её из одной ёмкости в другую. Тогда жидкость напитается энергией и будет давать бодрящий эффект.

Фото: istockphoto.com

О других напитках

Фруктовые соки менее полезны, чем фрукты. При приготовлении овощных соков в них лучше добавлять немного зелёной ботвы. В алкоголе, чае, кофе, какао и шоколаде содержатся кофеин и теобромин. Индра считает эти вещества допингом и не рекомендует их употреблять. Вместо кофе можно пить цикорий.

Молоко – не жидкость, а пища. Чтобы не случилось расстройство желудка, пить его надо маленькими глотками.
Полезно пить воду, оставшуюся после варки овощей. Также её можно использовать для приготовления супов или подливок.

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О крахмале

Необходимо тщательно пережёвывать пищу, особенно богатую крахмалом, иначе он не превратится в глюкозу и надолго осядет в желудке. За один приём пищи можно съедать только одно блюдо, содержащее крахмал. Если вас беспокоит сильная перистальтика, рекомендуется так составить меню, чтобы крахмал и протеин не потреблялись вместе. Особенно если речь идёт о серосодержащих продуктах: горохе, обычной и цветной капусте, яйцах, репе и др.

Об усвояемости

Пища – только то, что организм способен усвоить, поэтому надо тщательно подходить к её выбору. Чтобы понять, какой рацион наиболее правильный лично для вас, необходимо экспериментировать.

Фото: istockphoto.com

О способах приготовления продуктов

Чёрствый или поджаренный в виде тостов хлеб полезнее свежего. Следует отказаться от «обезжизненных», то есть специально обработанных продуктов: консервов, белой муки, рафинированного сахара и т.д. Количество сладкого, выпечки и уксуса лучше сократить.

Овощную ботву можно использовать при приготовлении супов. Ботву свеклы следует сначала ошпарить кипятком. Когда суп готов, пучок ботвы надо вынуть и выбросить. Овощи лучшего всего варить на пару или в маленьком количестве воды.

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О жирах

Жирная жареная пища усваивается ещё медленнее, чем просто жирная. Жир покидает желудок последним, углеводы — первыми, за ними — протеины.

Все животные жиры повышают уровень холестерина, а значит, по мнению Индры, они не нужны нашему организму. Менее всего холестерина содержится в молоке, твороге и рыбе, больше всего – в желтке и печени.
Пища, богатая животными жирами, является опасной, так как высокий процент жира и низкий процент протеина препятствуют действию ферментов. И животные, и растительные жиры при повторных нагреваниях становятся всё более несъедобными.

Фото: istockphoto.com

Об отношении к пище

Мало просто питаться правильной едой, надо ещё и соблюдать правила трапезы. Пищу следует принимать неторопливо, получать от неё удовольствие, делать это в приятной обстановке в компании друзей.

Если вы нервничаете, раздражены или злы, пища вызовет токсические изменения в организме. В таком состоянии лучше вообще не есть. Также надо избегать неприятных разговоров за едой и непосредственно перед ней – это может нанести вред не только пищеварению, но и всему организму. Трапеза должна приносить радость. Самое главное — это ваше отношение к пище в момент её приёма.

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