Топ-7 «запрещённых» продуктов, которые препятствуют идеальному прессу

Почти каждый, кто регулярно посещает тренажёрный зал, мечтает не только сбросить лишний вес, но и приобрести красивое и накаченное тело: стройные ноги, тонкую талию и, конечно же, рельефный пресс. Но одними тренировками «кубиков» не добьёшься. Важно помнить, что на их формирование влияет и то, что вы едите. Фитнес-блогер Игорь Войтенко рассказал о семи продуктах, которые нужно исключить из рациона, если вы хотите приобрести рельефный и красивый пресс.

Печенье

Первым «запрещённым» продуктом, который препятствует возникновению пресса, является печенье. Причём абсолютно любое, даже овсяное. Несмотря на то что последнее сделано из овсяных хлопьев, которые не входят в число вредных продуктов, оно очень калорийно. В 100 граммах (это примерно 3-4 штуки) около 437 калорий. К тому же в нём много жиров и сахара. Чтобы их сжечь, понадобится часами работать в зале. И, конечно же, такая калорийная пища способствует образованию подкожного жира в области живота, что заметно препятствует приобретению пресса.

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Фастфуд

Следующим «врагом» идеального пресса является фастфуд. Калорийность гамбургера составляет 264 калории на 100 грамм, а одним бургером поход в кафе «быстрого питания» обычно не обходится. Такая еда содержит очень много жиров и углеводов, которые наш организм плохо переваривает и сразу же откладывает в подкожный жир. Помимо причинения вреда фигуре фастфуд пагубно влияет и на здоровье. Он способствует образованию раковых клеток и тромбов в кровеносных сосудах. Если вы хотите сохранить и рельефный пресс, и крепкое здоровье, то лучше сразу же отказаться от этой вредной пищи.

Сладкие напитки

Один из самых вредных продуктов для вашей фигуры. В таких напитках содержится огромное количество сахара, что делает их очень калорийными. Например, в 0,8 литра «Кока-колы» — около 340 «пустых» калорий. То есть, употребляя их, вы не почувствуете насыщения и всё так же останетесь голодны. Сюда же можно отнести и соки, особенно магазинные. В них содержится больше сахара, чем витаминов от фруктов и овощей. Лучше всего употреблять свежевыжатые.

Фото: istockphoto.com

Белый хлеб

Он вреден для образования пресса тем, что не имеет клетчатки, потому что проходит очень много стадий обработки перед тем, как оказаться на прилавке в магазине. Из-за этого белый хлеб становится ещё и калорийным (в 100 граммах продукта содержится около 250 калорий). При употреблении его в пищу в вашем организме происходит выброс инсулина. Именно он и способствует полной остановке жиросжигания. Для фигуры, да и для здоровья в общем, полезней будет употреблять чёрный или бурый хлеб.

Алкоголь

Ещё одним высококалорийным и очень вредным продуктом является алкоголь, особенно пиво (оно пагубней всех остальных спиртных напитков влияет на образование пресса). Во-первых, при его употреблении замедляется метаболизм, поэтому пища сразу начинает плохо усваиваться. Еда, которая была съедена до употребления алкоголя, во время и после, не будет перевариваться, а начнет откладываться в виде подкожного жира в области живота. Во-вторых, алкоголь способствует понижению тестостерона. Организм начнёт выделять гормон для распада мышц. Также будет остановлен процесс жиросжигания.

Калорийность алкогольных напитков очень высока: на 1 грамм продукта приходится 7 калорий. Это в два раза больше, чем в сладких напитках.

Фото: istockphoto.com

Пицца

Следующим продуктом в списке является пицца. Сразу стоит сказать о её калорийности: один кусок пиццы содержит примерно 250 калорий. Большое количество углеводов и тяжёлых для переваривания жиров способствует образованию подкожного жира, сжечь который будет нелегко. Для этого потребуется несколько часов упорной физической нагрузки в тренажёрном зале. Кусок пиццы можно заменить более полезными продуктами, которые будут содержать примерно такое же количество калорий, но не принесут столько вреда фигуре и здоровью. Однако есть и исключения из этого правила.

«Маргарита» на толстом. Почему пицца становится частью спортивного питания Доказываем, что мучное – не всегда вредное.

Чипсы

Закрывают наш топ всеми любимые чипсы (и сухарики). В них содержится очень много жира, так как они жарятся на масле. Из-за этого чипсы не только калорийны (на 100 грамм примерно 536 калорий), но и очень вредны для желудка. При регулярном употреблении они способствуют появлению подкожного жира как в области живота, так и по всему телу. Несмотря на свои приятные вкусовые качества, чипсы и сухарики могут привести к негативным последствиям для организма (в том числе и к появлению многих болезней).