100-килограммовая Зебе Войку похудела вдвое, но это её только расстроило

Можно ли менее чем за год похудеть вдвое, увидеть новое тело и в один прекрасный момент впасть в депрессию со словами: «Полненькой я себе нравилась больше»? Такая история произошла не в кино, а в жизни с парикмахершей из Лондона Зебе Войку. Она решилась на желудочное бандажирование. Почему же через несколько месяцев женщина ужаснулась, когда увидела в зеркале своё отражение?

Утешение в еде

Зебе Войку – уроженка румынского города Констанца. У неё шесть сестёр и трое братьев. В 21 год девушка вышла замуж, а спустя короткое время вместе с мужем переехала в Лондон, где устроилась работать парикмахером.

Самой заветной мечтой девушки было рождение ребёнка. Но забеременеть она не могла. Никаких вопросов это обстоятельство у семейной пары поначалу не вызвало. Не получилось сейчас – получится позже.

Но позже тоже ничего не получалось. Зебе постепенно превращалась в полную женщину, из наёмных работников сама стала владелицей салона красоты. К 34 годам при росте 1,52 м она весила 96,5 кг! Зебе постоянно требовались перекусы, остановиться она не могла и не особо хотела.

Позже женщина вспоминала, что еда стала для неё своеобразным утешением, позволявшим на время отвлечься от самой главной проблемы.

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Врачебный приговор

В итоге на очередной консультации Зебе и Адаму сказали, что физиологически нет никаких препятствий к тому, чтобы они могли зачать ребёнка. Кроме одного – женщина совершенно не следит за своим рационом, злоупотребляет жирной и жареной пищей, а огромная порция куриных наггетсов на ночь – не лучший вариант.

Но как прекратить есть в таком количестве, если это вошло в привычку? Выход посоветовали диетологи – желудочное бандажирование. Проще говоря, уменьшение объёма желудка. В результате чувство насыщения наступает значительно быстрее, человек начинает есть меньше.

Операцию Зебе делала на родине, так как в Лондоне это слишком дорогое удовольствие. Да и в Румынии ей пришлось потратить около шести тысяч евро, чтобы уменьшить объём желудка сразу на три четверти!

Внешние изменения наступили не сразу. Но каждый месяц женщина стала терять по шесть килограммов, пока её вес не остановился на 49 кг.

Хуже всего было то, что забеременеть Зебе так и не смогла, несмотря на полностью изменившийся рацион и образ жизни. Слова врачей о том, что никаких препятствий к зачатию ребёнка нет, так и остались словами.

Именно это довело Зебе Войку до депрессии. Она не могла видеть своё отражение в зеркале, потому что вместе с лишними килограммами ушли обычно хорошее настроение, желание поговорить и надежда на то, что женщина сумеет стать матерью.

«Я не стала мамой, но стала нравиться себе»

Операцию по уменьшению объёма желудка Зебе Войку перенесла в январе 2017 года. Через год она привыкла к своему новому образу, но не более того.

18 месяцев лондонская парикмахерша еженедельно посещала психотерапевта, чтобы привести себя в состояние внутренней гармонии. Ей это удалось. Отражение в зеркале стало нравиться, в жизнь прочно вошли занятия в фитнес-зале, рисование и здоровая еда. Место наггетсов, картошки-фри и пирожков заняли варёные яйца, тушёное мясо, овощи и фрукты.

Я не стала мамой и совсем не уверена, что у меня когда-то будет ребёнок. Но я наконец поняла, что нравлюсь себе не такой, какой была когда-то, а такой, какой стала сейчас.

В целом женщине понадобилось более двух лет, чтобы забыть о прежней внешности и стать другим человеком. Для этого пришлось принести большие жертвы.

Кстати, любимая спортсменка Зебе Войку – теннисистка Симона Халеп, которая тоже родилась в Констанце. Для достижения вершин в большом теннисе Халеп пошла на операцию по уменьшению груди. Жертва оказалась не напрасной: Симона добралась до вершины рейтинга, выиграла «Ролан Гаррос» и Уимблдон и уже много лет остаётся одной из самых стабильных теннисисток мира.

А история Зебе Войку – история настоящего преодоления. Пусть пока главный результат не достигнут, но Зебе победила сама себя.