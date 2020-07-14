Игры на турнике. Упражнения для тех, кто хочет посоревноваться с друзьями

Новость о снятии ограничений народ воспринял с облегчением. Но, хоть это радостное событие и произошло пару недель назад, некоторые фитнес-центры по-прежнему не работают. Да и не все хотят возвращаться в залы, боясь заразиться. Ситуация вынуждает любителей спорта тренироваться по старинке — во дворе на площадке. Неотъемлемым спортивным снарядом до сих пор служит турник. Сегодня речь пойдёт не о полезных упражнениях, говорить будем о развлечениях, в которых нам поможет перекладина.



Не так давно мы писали о воркаутере Антоне Марчуке, который в рамках челленджа отжимался 200 раз каждый день. С его помощью мы расскажем про игры на турниках.

Будет ли результат, если отжиматься 200 раз каждый день? Честный челлендж воркаутера Спортсмен Антон Марчук провёл эксперимент на себе.

Лесенка

«Лесенка» считается одной из самых популярных игр на перекладине. Участники выбирают количество повторов, которое должны выполнить поочерёдно. Как только все участники справляются с целью, устанавливается новое число, затем происходит очередной круг повторений. Если участник не справляется с нужным количеством повторов, он проигрывает и выбывает из борьбы.

Заказной

Суть игры довольно проста. Участник показывает упражнение на снаряде, которое должен повторить каждый последующий игрок. Если выполнить не удаётся — минус балл. У каждого участника есть по три попытки на одно упражнение. Как только набирается пять штрафных баллов, игрок проигрывает и покидает соревнование.

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Орёл или решка

В этой игре вам понадобится монетка. Каждый из участников должен выполнить определённый элемент, но какой именно, решит она. Игрок выбирает сторону монетки и упражнение, которое хотел бы выполнить. То же самое делает соперник. Например, вы загадали «горизонт», а оппонент — «солнышко». Если монета падает на нужную вам сторону — выполняете своё упражнение, нет — упражнение соперника. Как только не удаётся выполнить упражнение энное количество раз, игра завершается.

Командный дух

Игра в команде, чаще всего 2x2 или 3x3. Участники занимают исходную позицию на турнике. Как только соревнования начинается, игроки не могут спрыгивать со спортивного снаряда. Единственное — можно переставлять руки. Команды поочерёдно называют упражнение, затем все должны его повторить. Побеждает та команда, участник которой остаётся висеть на перекладине последним.

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Статический B.A.R.Z

B.A.R.Z по правилам очень схож с «заказным». Участник должен выбрать элемент, который будет повторять соперник. Но! В этой игре можно называть исключительно статические упражнения на турнике, то есть вы ограничены в выборе. Не удаётся выполнить заданное упражнение — игрок получает букву. Как только набирается слово B.A.R.Z — участник проигрывает и вылетает. Стоит отметить, что в этой игре меньший спектр выбора упражнений, да и соревнование продолжается до четырёх ошибок.

Тренировки можно и нужно пробовать разнообразить. Почаще подключайте друзей, устраивайте соревнования пусть в подтягиваниях, отжиманиях или бёрпи. Главное – таким темпом вы гораздо быстрее увидите долгожданный результат, да ещё и время отлично проведёте.